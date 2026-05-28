Lo que necesitas saber: Jannik Sinner tenía un 74 % de probabilidades de ganar Roland Garros ante la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz

Jannik Sinner sufrió una dolorosa derrota en la segunda ronda de Roland Garros. Iba ganando 2 sets a 0, pero vino la épica remontada de Juan Manuel Cerúndolo y dio la noticia del día en el Tenis.

Se habla mucho de que fue por el golpe de calor que claramente disminuyó al italiano, pero él mismo le quita peso a eso y admite que el argentino lo superó.

Jannik Sinner eliminado de Roland Garros

Jannik Sinner, eliminado de Roland Garros a manos de Juan Manuel Cerúndolo

Nada más imagina el escenario: vas perdiendo 2 sets a 0 contra el número 1 del mundo y ya te aventaja 5-1 en el tercer set. Cualquiera pensaría que es jaque mate.

Pero Juan Manuel Cerúndolo aprovechó el bajón de Jannik, quien comenzó a mostrar estragos por el intenso calor, al grado de requerir revisión médica. Se habló incluso de que Sinner podría retirarse del partido, pero continuó hasta el final.

Ya no fue rival para el argentino tras eso. Ese tercer set terminó 7-5 favor Cerúndolo, y luego le pasó por encima en el cuarto y quinto set con pizarra de 6-1 en ambos.

Jannik Sinner se despide de Roland Garros en segunda ronda, emulando su peor actuación de 2023, y tendrá que esperar al menos otro año para intentar ganar ese título que se le sigue negando.

El último Grand Slam donde ni Jannik Sinner ni Carlos Alcaraz levantaron el trofeo

Ver la caída de Sinner representa un golpe duro para él, pues desde que se confirmó que Alcaraz no jugaría el torneo, su porcentaje de probabilidad de ser campeón aumentó hasta un 74 %.

Difícil pensar que el italiano no lo ganaría, además, por todos los Grand Slams que venían compartiendo entre ambos.

¿Cuál fue el último que no ganaron ni Sinner ni Alcaraz? Hay que remontarnos hasta el 2023, cuando Novak Djokovic se coronó en el US Open en septiembre de ese año. Cuando se juegue la final de Roland Garros 2026, habrán pasado 2 años y 9 meses desde entonces.

Y si agregamos a la pregunta al propio Djokovic: ¿cuándo fue la última vez que ninguno de los tres ganó un Grand Slam? Entonces debemos regresar en el tiempo hasta Roland Garros 2022, hace 4 años, cuando Rafa Nadal fue el campeón.

Rafael Nadal / Foto: Mexsport

¿Quién es Juan Manuel Cerúndolo, el verdugo de Jannik Sinner en Roland Garros?

Hablemos ahora de quien quizá dé mucho más de qué hablar en Roland Garros y en el futuro del Tenis. Nacido en Buenos Aires en el 2001, Juanma Cerúndolo ocupa el puesto 56 del ranking mundial, el segundo mejor en su joven carrera pues venía de estar en el 54.

Algunos datos sobre él:

Ha ganado solo un título del circuito, en el ATP 250 jugado en Córdoba en 2021.

Es hermano menor del también tenista argentino Francisco Cerúndolo.

Nunca había superado la segunda ronda de un Grand Slam en tres oportunidades.

Rompe una racha de 30 victorias seguidas de Jannik Sinner.

Foto: @rolandgarros – vía X

Y como decíamos, el propio Jannik Sinner reconoció que el tema físico pesó, pero eso solo sirve para darle el mérito a Cerúndolo, pues jugó bajo las mismas condiciones y lo superó en ese aspecto.

“Hacía calor, pero no un calor loco. Siento que era bastante tolerable jugar. Realmente no fue nada contra el calor, nada contra el clima. Fui solo yo hoy. Felicitaciones a él, jugó un partido muy sólido, especialmente también al final”.