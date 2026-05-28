Lo que necesitas saber: El 3 de octubre en Columbia, Maryland se realizará este evento organizado por el guitarrista de Rage Against the Machine.

Horas después de revelarse el horrible lineup del festival con el que el gobierno de Trump celebrará los 250 años de Independencia de Estados Unidos (con Vanilla Ice como una de sus figuras principales), Tom Morello confirmó el Power to the People Festival… y algunos nombres confirmados le dan buena pinta.

Bruce Springsteen y Tom Morelo / Foto: brucespringsteen.net (Pam Springsteen)

Todavía faltan más bandas por ser anunciadas en festival organizado por Tom Morello

Seri Tankian de System of a Down, los Foo Fighters, Bruce Springsteen y la legendaria Joan Baez ya están confirmadísimos como lineup del Power to the People Festival.

De acuerdo con la página oficial del evento, el festival de Morello se realizará el próximo sábado 3 de octubre en Columbia, Maryland… lugar emblemático de los actos de resistencia en contra de varias acciones del gobierno de Donald Trump (porque sí, mucha música, pero el festival tiene tintes políticos… algo que, desde el nombre, se nota).

Power to the People Festival / Imagen: powertothepeoplefest.com

Será una “celebración no partidista de la paz, la justicia, la solidaridad, la música y la acción comunitaria”. Así es como se describe el Power to the People Festival en el cual también actuarán Dave Matthews, Brittany Howard, Jack Black y Cypress Hill. Más bandas se anunciarán próximamente.

Parte de las ganancias serán para una organización pro democracia

Tom Morello, quien actualmente es parte de la gira por Estados Unidos de Bruce Springsteen, no sólo organiza el festival… también actuará. Seguramente con un set algo parecido al que ha presentado en solitario (en el Vive Latino 2026, por ejemplo).

Tom hizo varios llamados a la resistencia al fascismo. Foto: Freddy T Sainz para sopitas.com.

Además de las actuaciones de las bandas, el Power to the People Festival contará con un espacio inmersivo donde organizaciones sin fines de lucro y socios comunitarios abordarán maneras de participar a través del compromiso cívico, la organización comunitaria y la ayuda mutua.

Los boletos para este festival organizado por Tom Morello estarán disponibles en preventa a partir de este 29 de mayo, mientras que la venta general comenzará el día 30: 125 dólares con acceso a todos los eventos programados.

“Una parte de cada entrada se destinará a VoteRiders, una organización prodemocracia que elimina las barreras relacionadas con la identificación para votar, para un día inolvidable de música alegre y democracia viva”.