Lo que necesitas saber: Repasamos los actos más interesantes que vimos en el Tecate Emblema 2024.

El Tecate Emblema 2024 llegó. Y como ya se está haciendo costumbre en el evento desde su primera edición hace dos años, se conforma por un line-up que lo convierte de a poco en referente pop de la escena festivalera mexa.

Y bueno, para esta edición el asunto también va por ahí… Aquí les traemos el resumen con los mejores momentos que hemos visto en el festival. Les iremos actualizando esta info por día, para que anden atentos.

Imagen ilustrativa. Foto: Santiago Covarrubias/OCESA.

Los mejores momentos del Tecate Emblema 2024

Día 1

Noah Cyrus regresó a México

El primer día Tecate Emblema 2024 arrancó con la presentación de Noah Cyrus, quien llenó de pop, country y folk al Autódromo Hermanos Rodríguez, que para nuestra sorpresa, ya estaba algo lleno para este show.

Noah Cyrus en el Tecate Emblema. Foto: Raúl Fernández.

Noah apareció con su banda (que por cierto, son unos musicazos) en el escenario Tecate para aventarse un show lleno de emoción y pasión, la cual demostró por completo con cada rola que se aventó. Porque de verdad, lo dio todo para que sintiéramos sus melodías y letras.

“México, qué increíble regresar”, dijo Noah Cyrus, quien en cada oportunidad dejó claro que estaba emocionada por volver a nuestro país, ahora para el Tecate Emblema 2024. Y claro, sus fans respondieron a ese cariño gritando que amaban a la cantante estadounidense y haciendo corazoncitos con las manos.

Noah Cyrus regresó a México para el Tecate Emblema. Foto: Raúl Fernández.

Otra de las cosas rifadas del show de Noah en el festival fue el setlist, porque tuvo de todo, desde algunas rolas ya clásicas y otras de su más reciente disco. Aunque eso sí, hubo momentazos muy especiales, como cuando la gente la acompañó coreando “I Got So High That I Saw Jesus” o en “Again”, donde hizo de todo para alcanzar un sombrero que le aventaron sus fans y que usó para sacar algunos pasos de country.

“Antes de bajarnos, quiero agradecerles por el enorme recibimiento que siempre nos dan y el cariño que nos demuestran a mí y a mi banda. Sé que casi no los incluimos en los tours mundiales, pero créanme que siempre pienso en México. Muchas gracias”, dijo Noah, pues tenía cinco años sin visitar nuestro país.

Noah Cyrus abrió con todo el primer día de @TecateEmblema, poniéndole toda la onda pop, country y folk a la tarde ??



El cariño del público fue tal, que la artista hizo de todo para que le pasaran un sombrero que le aventaron. Gran acto para arrancar ?‍??? #TecateEmblema2024 pic.twitter.com/aNIgtSjfVP — SopitasFM (@sopitasfm) May 17, 2024

RIIZE, la primera banda de k-pop que se presenta en el Tecate Emblema 2024

Momento épico para los fans del k-pop: ¡RIIZE debutó como la primera banda del género en presentarse en el Tecate Emblema 2024! Y no les mentimos, eh… Íbamos caminando hacia el escenario y desde lejos, ya se podía escuchar a los fans gritando pidiendo que la banda ya saliera. Y cuando lo hicieron, el grupo no se guardó nada arrancando todo con “Get a Guitar”.

Riize en el Tecate Emblema 2024. Foto: Liliana Estrada/OCESA

Después de “Memories”, la banda saludó al público y si en el Teatro Metropólitan se llevaron una sorpresa por la fanaticada, imagínense el impacto que se llevaron al ver a todxs lxs BRIIZE que se dieron en el escenario KIA. “Nos convertimos en el primer artista kpop en presentarse en el Tecate Emblema. Gracias por la invitación…”, dijo la banda con el mejor español posible. Detallazo.

“La verdad este momento es como estar soñando, es increíble. Si somos sinceros, son dos años apenas de nuestro debut y no podemos creer estar en este escenario”, mencionaron, pero ahora con traductor. Por supuesto que son conocidos en el ámbito del k-pop, pero canciones como “Honestly” tienen mucha onda R&B o “Impossible” se destaca por su rollo techno pegadizo.

Riize es la primera banda de k-pop que se presenta en el Tecate Emblema. Foto: César Vicuña/OCESA.

La banda lo dio todo, pero es claro que el calor está les estaba pegando duro. Por ahí mencionaron que necesitaban parar tantito para hidratarse… y los entendemos. Este calor de CDMX es el mismo infierno. Pero aún así, se ve que las está pasando cool. Pero con todo y eso dijeron que “México es chido”.

Y entre el público, claro que hay detalles cool como el hecho de algunas mamás y papás que hicieron la luchita para traer a sus hijos e hijas al show de RIIZE, quienes cerraron duro con temas como “One Kiss” y “Love 119”. Gran show.

Y así sonó One Kiss de @RIIZE_official en vivo desde el @tecateemblema ? ?



Vean nomás que ambientazo ?? pic.twitter.com/X2q1Tq0dPN — SopitasFM (@sopitasfm) May 18, 2024

Bu Cuarón debutó en México

El Tecate Emblema 2024 también se prestó para el primer show de Bu Cuarón en México. Y de verdad, ella pinta para ser una de las próximas megaestrellas del pop.

La joven compositora apenas lanzó en este año su EP ‘Drop By When You Drop Dead’. Y vaya sorpresa pues si bien sus canciones suenan atmosféricas en las versión de estudio, en vivo suenan más enormes y potentes de lo que uno pensaría. La prueba estuvo en el arranque con “Come For Me” y “Viceversa”.

“Este es mi primer show en México”, decía Bu a quien de le notaba la emoción de estarse presentando formalmente en un festival por primera vez. Hace muecas y sonidos raros como para quitarse ese nervio de encima. Pero no le pesa la tarima en lo absoluto. Va de un lado a otro, como si llevara años haciendo esto.

Bu Cuarón debutó en México en el Tecate Emblema 2024. Foto: Raúl Fernández.

No solo fue un momento especial para ella en el sentido de su debut tocando aquí, en el Tecate Emblema 2024. Para este show, parte de su banda eran familiares, incluido su hermano Olmo en la guitarra.

Su propuesta es interesante pues se nota que Bu es fan absoluta del R&B, el hyperpop y el pop alternativo, pero también agrega ritmos latinos en “Paris”, o incluso un poco de country con “Miénteme” que lanzó hace unos pocos días como colaboración con Orville Peck.

Bu Cuarón y al fondo, su hermano Olmo Cuarón. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA.

“Este es un sueño real. Hacer esto en México es increíble. Acá la energía es otra cosa y eso se sabe… algo que noto y siempre lo veo; este es el primer año en el que veo que más del 50 por ciento de artistas en un cartel son mujeres”, dijo Bu Cuarón haciendo un llamado a que haya más representación femenina en la industria, desde músicas hasta ingenieras de audio y más.

Fue un debut muy bueno que nos da una idea de la proyección que tiene a futuro. Seguro la veremos en un escenario más grande de aquí en adelante.

Así suena @bucuaron en vivo desde el @TecateEmblema ??



Por ahí la acompaña su hermano Olmo, en el bajo ? ¿Qué les parece? Su nuevo EP fue lanzado con el prestigioso sello AWAL y la neta nos encantó ?#TecateEmblema pic.twitter.com/MvVgPOXHDW — SopitasFM (@sopitasfm) May 18, 2024

Maneskin lo dio todo en el Tecate Emblema 2024, pero el público… híjole

El escenario principal del Tecate Emblema 2024 recibió a uno de los actos más esperados de esta edición… Måneskin, que ya había llegado a nuestro país en dos conciertos propios, ahora probó con un festival.

Aunque el festival es de corte pop, ellos pusieron el toque glam rock con un show que se les conoce: totalmente enérgico. Con tres rolas seguidas una de otra y conectadas por los riffs de Thomas Raggi, la banda echó mano de temas como “Gossip” y “Zitti e buoni”, el hit que los puso en el mapa y que les valió ganar Eurovisión en el 2021.

Damiano David y Thomas Raggi en el Tecate Emblema. Foto: Raúl Fernández.

Siguieron temas como “Honey”, “Coraline”, “Mammamia”, “I Wanna Be Your Slave” y otros más que les han valido el reconocimiento de bandas como The Rolling Stones, Tom Morello o Iggy Pop como para colaborar con ellos.

Pero debemos decirlo, el público quedó a deber en cuanto a energía. Y no nos malentiendan; claro que había fans de esos que no paran de cantar y que se contagian del acto que ven en el escenario… pero era obvio que el vocalista Damiano David intentaba que la gente, al menos por un momento, brincara y gozara el set en lugar de estar grabando todo.

“Con la siguiente canción lo vamos a resolver”, dijo el vocalista para tocar “Beggin’”. El asunto mejoró, pero la neta es que se sentía una pasividad que no encajaba con el acto en el escenario principal del Tecate Emblema 2024.

Maneskin en el Tecate Emblema 2024. Foto: Santiago Covarrubias/OCESA

Se podía ver por momentos eso cuando Damiano caminaba a uno de los extremos del escenario y pedía a la gente saltar… algunos lo hacían y la mayoría, bueno, pues grabando aprovechando el acercamiento del vocalista.

Eso sí, la banda no negocia ni condiciona su acto; se entregó como suele hacerlo. Y se notó que, cuando menos, disfrutaron la presencia de los fans en el escenario durante “Kool Kids”. Checa la reseña aquí.

Maneskin en el Tecate Emblema 2024. Foto: Santiago Covarrubias/OCESA.

El show de Maneskin en el @TecateEmblema, muy cool. De un jalón tocaron tres temas seguidos con “Zitti e buoni” sonando así. ??#Maneskin #TecateEmblema2024 pic.twitter.com/awIZ8Ahu0v — SopitasFM (@sopitasfm) May 18, 2024

Feliz cumpleaños, Sam Smith

Sam Smith se adelantó y festejó con todo su cumpleaños en Tecate Emblema 2024. A menos de un año del par de fechas que se aventó en el Palacio de los Deportes, el británico regresó a México para cerrar con broche de oro el primer día en el escenario Tecate.

Y vaya que fue un showsazo que ni siquiera el aguacero que cayó en el Autódromo Hermanos Rodríguez pudo detener. Desde las primeras rolas, Sam Smith dejó claro el amor que siente por nuestro país, incluso hasta mencionó que juró que no lo volvería a decir, pero México es su país favorito para presentarse, pues aquí le han dado los mejores conciertos de su vida.

Desde un inicio, Sam Smith se mostró completamente emocionado y sorprendido por el recibimiento del público de Tecate Emblema 2024/Foto: Raúl Fernández

Con varios cambios de vestuario muy cool, coreografías llenas de pasión (con un montón de referencias queer que le darían un infarto a tu tía religiosa), una escenografía impresionante (la misma de la gira de ‘Gloria’) y un setlist donde sonaron hitazos como “Stay With Me”, “I’m Not The Only One”, “How Do You Sleep?”, “Lay Me Down” y “Unholy”, Sam nos tuvo cautivados durante hora y media que duró su presentación.

Es más, por ahí sonaron algunas de las colaboraciones más rifadas que Sam Smith ha armado con artistas como Calvin Harris (que también andará en el festival), Jessie Reyez, Normani y claro, Disclosure. Así que ya se imaginarán cómo se puso el asunto en el momento en el que se escucharon los beats de “Latch”… una locura.

Como ya lo mencionamos, la lluvia fue un factor importante durante el show del británico en Tecate Emblema 2024, pues nadie se esperaba que Tláloc desatara su ira en el festival.

Sam Smith se aventó un setlist muy completo, con el que recorrió una década de carrera musical/Foto: Raúl Fernández

Sin embargo, pocos fueron los que se salieron a refugiarse del tormentón, ya que la gran mayoría se quedó para ver el set más esperado del primer día. Hasta el mismo Sam bromeó con el tema del aguacero, pues incluso probó las gotas de lluvia

Más allá de celebrar su cumpleaños un par de días antes, Sam Smith festejó 10 años de carrera en Tecate Emblema 2024, pero también el amor, la diversidad y ser tú mismo.

Sam Smith (@samsmith) cerró con todo el primer día de Tecate Emblema 2024, con un showsazo que ni siquiera la lluvia pudo parar ?‍???



Y si no tuvieron chance de verlo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, abrimos hilo con algunos de los mejores momentos ???#TecateEmblema2024 pic.twitter.com/lBPw0vs4hv — SopitasFM (@sopitasfm) May 18, 2024

