Habían venido un par de veces previamente, pasando de tocar en el Pepsi Center al Palacio de los Deportes en cuestión de un año… y ahora, probaron la experiencia de un festival en México. Tuvimos a Maneskin en el Tecate Emblema 2024 para reafirmar que son una banda dispuesta a dar el mejor show posible sin condicionar nada.

Y con esto último, nos referimos a una cuestión muy específica: ¿Qué haces cuando lo das todo en una presentación y el público no reacciona como esperabas?

No piensen mal, eh. La banda fue recibida por una buena cantidad de gente y había fans gozándolo. El asunto, en todo caso, va por el tema de la pasividad en función de lo que se ve en el escenario.

Maneskin en el Tecate Emblema 2024. Foto: Raúl Fernández.

Maneskin en el Tecate Emblema 2024

Sam Smith cerró de manera espectacular el primer día del festival. Pero incluso antes de que icónico cantante británico tomara la tarima principal del festival, el otro acto choncho internacional del viernes 17 de mayo venía de la mano de Maneskin.

La banda italiana ha ganado adeptos dentro de la escena rock mundial. The Rolling Stones los pidieron para telonerar algunos shows en Estados Unidos tiempo atrás. Y por otro lado, ya habían hecho colaboraciones con artistas de la talla de Tom Morello e Iggy Pop.

Así que, quizá, era un poco extraño verlos en un festival de inclinación pop. Pero no es como que desconocieran el ámbito ya que en años pasados, han pasado por tarimas de festivales de nicho como Rock AM Ring en Alemania, así como Coachella que se ha abierto a la diversidad musical.

Damiano David y Thomas Raggi en el Tecate Emblema. Foto: Raúl Fernández.

Pues bueno, Maneskin salió a darlo todo con “Don’t Wanna Sleep” que los vio entrar al escenario de a uno por uno. Primero, Thomas Raggi con esa Fender Stratocaster Custom Shop de los 60 que se ha vuelto sella de identidad. Después, Ethan Torchio que, dentro del grupo, es el más ecuánime aunque sus fills de batería son salvajes.

Seguida, llegó Victoria De Angelis, la querida bajista de la banda que es la de actitud más contagiosa… Y finalmente, Damiano David, un vocalista con presencia y carisma que encaja perfecto como líder de un proyecto caracterizado por su extravagancia glam retro.

Abrieron así, largo y tendido, con tres canciones seguidas y sin descanso. Aventaron desde el inicio temas como “Gossip” e incluso “Zitti e buoni”, ese tema que les valió ganar Eurovisión en el 2021 y que ni el fan más entrenado en el idioma italiano puede cantar tan fácil. Pero bueno, se vale ‘washawashear’.

El show de Maneskin en el @TecateEmblema, muy cool. De un jalón tocaron tres temas seguidos con “Zitti e buoni” sonando así. ??#Maneskin #TecateEmblema2024 pic.twitter.com/awIZ8Ahu0v May 18, 2024

El show empezaba a ponerse medio raro

“Hola, Ciudad de México. Estamos muy felices de estar aquí. Disculpen, no he practico mi español desde hace unos meses“, decía Damiano David con un español muy bien calado para ser honestos.

Con apenas tres canciones, ya uno se daba cuenta de que lo de Maneskin en el Tecate Emblema 2024 iba a ser enérgico. Pero desde “Gasoline”, ya se empezaba a ver que la respuesta del público no correspondía a lo que se veía en el escenario.

Damiano David con Maneskin en el Tecate Emblema 2024. Foto: Raúl Fernández.

Al parecer, Damiano se dio cuenta de ello en un par de ocasiones. Aplicando el clásico “make some fucking noise”, el vocalista vio una respuesta tibia que lo hizo volverse a dirigir con la gente para que le echaran más enjundia. Ambiente muy pasivo, si somos honestos.

Una vez más, no nos malentiendan. Se veía que había fanaticada chida, de esa que se sabe todas las canciones y que, cuando menos, hace como que toca la guitarra o mueve la cabeza. Pero la gente sí estaba mucho más preocupada por grabarse TODO el concierto en lugar de disfrutarlo con Maneskin.

Maneskin en el Tecate Emblema 2024. Foto: Raúl Fernández.

El ejemplo más claro se vio en una de las varias veces que el líder de la banda se acercó al extremo derecho del escenario. Con señas, pedía a la gente saltar, levantar las manos, que hubiera energía… pero lo único que vio fue un montón de gente poniendo el celular en frente.

Thomas Raggi y Vic De Angelis, fieles a su costumbre, lo intentaron acercándose a la barricada con el público, e incluso con algún crowdsurfing. “Siempre estamos felices de venir aquí porque son uno de los mejores públicos del mundo, pero esta noche…”, dijo Damiano para enfatizar que no le agradaba del todo la respuesta pasiva del público.

“Con la siguiente canción lo intentaremos arreglar”, dijo. Y así, llegó su estupendo cover de “Beggin'” de The Four Seasons. La cosa mejoró un poco en cuanto a actitud, pero de nuevo, había más celulares grabando que euforia entre la gente.

La tradición de Maneskin con “Kool Kids”

De a poco vinieron más canciones como “I Wanna Be Your Salve”, “Mammamia”, “Supermodel”, “In Nome del Padre” y “Bla Bla Bla”. Como dijimos al inicio, Maneskin es una banda dispuesta a darlo todo de sí mismos incluso si el ambiente no era el más contagioso.

“Esta es la última canción y tenemos una tradición que será incluso más hermosa esta noche”, decía el vocalista. Así llegó “Kool Kids”, con la que dejaron pasar a algunos fans al escenario para disfrutar con ellos.

Fue la primera vez en la noche donde se le pudo ver una sonrisa plena a Damiano, mientras algunos hacían reverencia a Victoria y otros aplaudían a Ethan y Thomas. Esa era la energía que necesitaban.

Lo de Maneskin en el Tecate Emblema 2024 no es un tema de que no grabes. En este momento, es absurdo pretender que la gente no quiera llevarse el recuerdo en un video de minuto y cacho de tiempo…

Pero se puede equilibrar. Horas antes, por ejemplo, el fandom del grupo RIIZE grababa el show y al mismo tiempo, se sentía ese ambiente de emoción y respaldo por el artista.

Con la banda italiana fue diferente. Y es que, en ese afán de grabar TODO el show en el celular, como que sí se rompió un poco la energía entre fan y artista. Como sea, Maneskin no quedó a deber.

