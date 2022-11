Ya sabemos que nos va a a llover ‘hate’ por esto, pero definitivamente se tenía que decir y nosotros lo vamos a hacer: Miley Cyrus dio uno de los cierres más decepcionantes que hemos visto en la historia del Corona Capital. Y no, la neta no estamos exagerando.

Para la edición de este 2022, una de las más grandes en la historia del festival, el Corona Capital escogió a Miley para que este domingo 20 de noviembre cerrara el escenario principal donde en días anteriores cerraron, con broche de oro, bandas como My Chemical Romance y los Arctic Monkeys. Lo malo es que no cumplió con la expectativa.

Foto: Corona Capital

Miley Cyrus llegó al Corona Capital como uno de los actos principales

Desde días antes la cantante estadounidense había comenzado a causar una especie de controversia por recortar 15 minutos de su show en el Corona Capital (originalmente ella iba a tocar de 10:30 pm hasta la media noche), sin embargo, a pocos les importó y esperaban ansiosos el show de la cantante de 29 años.

En punto de las 10:30 de la noche, Miley salió como toda una rockstar al escenario para complacer a sus fans, quienes se la pasaron bajo el sol todo el día y hasta se mostraron indiferentes con bandas y artistas que salieron antes que ella, cómo fue el caso de Kim Gordon e IDLES.

Foto: Corona Capital

Pero bueno. Miley arrancó su show con “Wrecking Ball” luego de preguntarle al público mexicano si querían un poco de diversión. A dicha canción, una de las más comentadas en la carrera de Miley durante los últimos años, le siguieron “Plastic Hearts” y “Nothing Breaks Like a Heart”.

“Gracias por recibirme, México. Les iba a decir que va a ser mi cumpleaños la próxima semana, pero ya deben saberlo” dijo la cantante antes de interpretar dicha rola donde hizo dueto con Mark Ronson, esto en el año de 2019, y después de que le entonaran “Las Mañanitas”.

Durante el show habló de temas como la ansiedad y la libertad creativa

“Hay una parte de mi vida que me gusta retomar y este show es importante porque algo que siempre quise hacer… quiero hacer algo diferente en este show porque quiero que sea especial… No solo quiero tocar, quiero estar con ustedes. Que sea especial para ustedes y para mí”., indicó la cantante.

El show, que duró aproximadamente una hora, le siguieron rolas como “Shut Me Down (Bang Bang)”, un cover a Cher, así como “See you again”, “Cant’ Be Tamed” y “Mother’s Daughter”, en la cual Miley estuvo acompañada de su mamá y donde aprovechó para hablar sobre la importancia de su libertad de escribir, de ser ella misma y hacer música.

Miley Cyrus con su mamá en Mothers daughter ?????? pic.twitter.com/MJk0RpqOgf — Faabie (@FabieQuezada) November 21, 2022

“Angels Like You” y “Midnight Sky” siguieron en una noche donde definitivamente las palabras por parte de la cantante fueron bastantes. Prueba de ello fue el largo discurso que Miley Cyrus se aventó antes de tocar “7 Things”, que fue coreada por muchos y muchas.

“Les hare esta pregunta: ¿se han sentido ansiosos, muy jodidamente ansiosos por ninguna razón, con miedo? Así me ha pasado cuando estoy sola, pero ya no me siento sola”, afirmó la también actriz al sincerarse sobre la ansiedad que siente.

Foto: Corona Capital

El set de Miley Cyrus sólo duró una hora y tocó 15 canciones

“Quiero preguntarles, ¿cómo los ha hecho sentir mi música? Canten conmigo esta canción y hagamos que desaparezca el miedo”, dijo antes de cantar la rola que escribió hace varios años a uno de sus ex novios, Nick Jonas, y con la que Miley nos dejó ver que su talento no disminuye ni un poco a pesar del paso del tiempo.

Luego de tocar “23” y “Dooo It!”, Miley se tomó el tiempo de dar –nuevamente– unas emotivas palabras antes de cantar “The Climb” y darnos el momento emotivo de una noche donde ella interactuó con sus fans que estaban extasiados (al menos los que estaban en las primeras filas).

“Todas esas canciones que fueron escritas para ayudarlos, ahora son para mí. Necesito escuchar esto a continuación, probablemente más que nadie, ya que trata sobre no rendirse”, dijo la cantante antes de cantar dicha rola que escuchamos por primera vez en la película de Hannah Montana, hace 13 años.

Finalmente Miley eligió “We Can’t Stop” y “Party in the USA” para terminar con un set que duró muchísimo menos de lo acordado y que como imagen final nos dejó ver a la cantante recogiendo los peluches del Dr. Simi que varios fans le lanzaron al escenario.

Amamos a Miley, pero quedó a deber en el Corona Capital 2022

Luego de que las luces del escenario Corona se prendieran, podemos decir que varios tenían un ‘sabor de boca’ algo de extraño por la actuación de Miley, pues nos quedó esa sensación de que la cantante estadounidense bien pudo hacer historia en el festival.

Sin embargo, también estamos conscientes de que muchos factores influyeron para que eso no sucediera, comenzando por el hecho de que este domingo muchos ya iban con el 20% de energía y que la organización de las bandas en el escenario principal probablemente no fue la más acertada.

Foto: Corona Capital

A eso hay que agregarle (y por lo que pudimos escuchar) la ansiedad que Miley Cyrus podría estar experimentando al acercarse a los 30, misma que pudo generarle ganas de cortar con un set en donde al menos mostró una vez más la gran capacidad que tiene de dar un espectáculo.

Si bien somos fans de la cantante estadounidense y disfrutamos de escuchar joyitas clásicas en su setlist, no podemos decir que su show como headliner del festival fue de los mejores porque, a comparación de otros, le faltó bastante para alcanzar la vara.

Ahora sí que dependerá de cada quien y el cristal con que se mire: para algunos Miley Cyrus podrá ser uno de los shows más emocionales y bonitos del festival, pero para otros fue simplemente un concierto que bien pudo haber cerrado en otro escenario para cederle el espacio a otro artista del Corona Capital…