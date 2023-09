Lo que necesitas saber: El nuevo disco de Mitski, 'The Land Is Inhospitable and So Are We', saldrá el 15 de septiembre y lo presentará con un show muy especial en nuestro país.

Algunos pensarán que como andamos encaminados hacia los últimos meses del año, chance ya no es tan fácil ver que artistas internacionales agenden fechas en México para este mismo año. Pero eso no es del todo cierto, y la prueba está en que veremos muy pronto a Mitski en la CDMX.

La artista está lista para traernos un nuevo disco precisamente en este mes de septiembre, y ya está todo confirmado para un concierto muy especial que ofrecerá en la capital mexa para presentar este material llamado The Land Is Inhospitable and So Are We.

Foto: Cortesía prensa/Ebru Yildiz

Aquí la fecha para el concierto de Mitski en la CDMX

Tiene prácticamente un año que Mitski lanzó el disco Lauren Hell, y aunque algunos creerían que debería pasar más tiempo para lo que sería su próximo material, lo cierto es que la compositora no dejó esperar mucho tiempo para abrir una nueva etapa.

The Land Is Inhospitable and So Are We saldrá el 15 de septiembre próximo, pero antes, tendremos a Mitski en la CDMX con un concierto que formará parte de “un puñado de presentaciones acústicas” (como ella misma reveló en sus redes sociales) que llegarán a diferentes partes del mundo.

¿Le van a caer al show en la capital mexa? Pues apúntenle que el show se armará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (en el Centro Histórico) el próximo 11 de septiembre.

Mitski presentará su nuevo disco en el Teatro de la Ciudad, en el Centro de la CDMX. Foto: vía redes sociales de la artista.

Los precios para el concierto

Seguro que ya están emocionados por ver a Mitski en la CDMX. Entonces, vayan checando los precios… aquí abajito les dejamos todo el dato con el mapa para que vean qué asiento les acomoda mejor. Ya pueden armar las entradas en Ticketmaster.

Zona Galería: $828.00

Zona Anfiteatro: $1056.00

Zona Plus: $1512.00 – $1812.00

Luneta: $2268.00

Distribución de asientos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Foto: Captura de pantalla.

Y también habrá listening party del nuevo disco de Mitski

No solo habrá un concierto de Mitski en la CDMX… Junto con el anuncio, se reveló que habrá una listening party del nuevo disco de la artista. Esto sucederá el 14 de septiembre (un día antes del lanzamiento oficial del álbum) en las instalaciones de La Roma Records. En el sitio web de Mitski pueden checar los detalles para que no se lo pierdan.

