En español y todo: ¡Mon Laferte comparte su cover a “Wish You Were Gay” de Billie Eilish!

¿Barrera del lenguaje? Eso es cosa del pasado… La música se disfruta en cualquier cantidad de idiomas y en la actualidad, se ha vuelto mucho más común ver cómo algunos artistas se rifan haciendo versiones de canciones de otros músicos, por ejemplo, llevándolas del inglés al español. El caso más reciente nos lo muestra Mon Laferte.

La cantautora chilena anda aprovechando el año para darle a sus fanáticos todo tipo de sorpresas y ahora, ella se anota una más con el lanzamiento de un peculiar cover. Se trata de una versión inédita de “Wish You Were Gay”, una de las canciones más recordadas del primer álbum de Billie Eilish.

Mon Laferte coverea “Wish You Were Gay” de Billie Eilish

Seguramente, este ha sido un buen año para Mon Laferte en muchos sentidos. La cantante, que se ha convertido en una de las artistas más populares de Latinoamérica durante los últimos tiempos, recién acaba de lanzar en abril pasado Seis, su sexta placa discográfica. Y por si fuera poco, hace unos cuantos días anunció en sus redes sociales que estaba embarazada.

Y aún con todas esa buena racha de lanzamientos en lo profesional y sorpresas en lo personal, ella sigue entrando al estudio para echarse grabar una que otra cosilla interesante. Este miércoles, la chilena se destapó con un par de canciones en sus plataformas: una versión de su tema “Flaco” y su cover en español de “Wish You Were Gay” de Billie Eilish.

Este sencillo de Billie Eilish salió originalmente en 2019 y se convirtió rápidamente en una de las canciones más populares del multipremiado disco debut de la cantante, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Dato curioso: está canción la escribió basándose en una experiencia que vivió a los 15 años con un chico que le gustaba mucho pero que no estaba interesado en ella. “Ojalá fueras gay”, era el deseo que la pequeña Billie tenía en mente para justificar el por qué este muchacho no sentía la misma atracción.

Tal como Billie lo contó en su momento a la NME, curiosamente este chico le confesó que sí era parte de la comunidad LGBT+. Ahora, esta rola en la voz de Mon Laferte tiene su versión completamente en español en la que además, destaca la instrumentación que se ha hecho el sello de la casa de la chilena.

No les hacemos el cuento más largo… acá abajito les dejamos el par de track que la sudamericana lanzó, incluido el cover de “Wish You Were Gay”.