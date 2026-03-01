Lo que necesitas saber: México jugará contra su segundo partido de la Fase de Grupos contra Corea del Sur en Guadalajara.

Guadalajara no solo tendrá cuatro partidos mundialistas, incluido el segundo de México en la Fase de Grupos, también podrá disfrutar del FIFA Fan Fest durante el Mundial 2026.

Los aficionados podrán disfrutar de los partidos en una pantalla gigante, además de varias actividades de activación, comida, música y mucha fiesta. Acá les decimos todos los detalles que se han revelado, hasta el momento.

FIFA Fan Fest de Guadalajara

Pongan atención, mis queridos tapatíos. El FIFA Fan Fest de Guadalajara estará ubicado ni más ni menos que en la Plaza Liberación, justo en el centro de la ciudad, para que todos los aficionados puedan disfrutar del Mundial 2026, incluso sin tener boletos.

La buena noticia es que la entrada será completamente gratis (al menos eso es lo que sabemos hasta ahora). En lo único que deben preocuparse será en hacer su registro para ingresar al Fan Fest. En los próximos meses la FIFA habilitará el sitio para hacerlo. Recuerden que el cupo es limitado, pero tranquilos, en cuanto salga, nosotros les echamos un grito.

¿Cuándo abrirá el Fan Fest? El 11 de junio del 2026, para la inauguración entre México vs Sudáfrica.

¿Dónde? Plaza Liberación

Entrada: Gratuita

Fotografía @Gdl2026 vía X

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Guadalajara?

Además del Fan Fest, Guadalajara tendrá cuatro partidos de Fase de Grupos del Mundial 2026. Y sin duda, los más esperados son el juego entre México vs Corea del Sur y el de España vs Uruguay.

A diferencia de la CDMX que tendrá duelos de dieciseisavos y octavos de final, en la ‘Perla Tapatía’ solo habrán juegos de la primera ronda.

N° Partido Fecha y hora Fase Grupo 1 Corea del Sur vs UEFA D (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda) Jueves 11 de junio 20:00 hrs Grupos A 2 México vs Corea del Sur Jueves 18 de junio 19:00 hrs Grupos A 3 Colombia vs Repechaje (Nueva Caledonia/Jamaica/RD del Congo) Martes 23 de junio 20:00 hrs Grupos K 4 España vs Uruguay Viernes 26 de junio 18:00 hrs Grupos H

Eso sí, tendremos que esperar a que se jueguen los repechajes para conocer a los últimos países clasificados al Mundial 2026.