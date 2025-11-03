Lo que necesitas saber:

Mon Laferte se presentará el próximo año en Mérida, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y CDMX

¡Buenas noticias amantes de Mon Laferte! La cantante chilena anunció su nueva gira ‘Femme Fatale Tour 2026’… y reveló que regresará a México con 6 presentaciones en distintas ciudades.

Fechas, lugares y precios de los conciertos de Mon Laferte en México
¿Cuándo y donde se presentará Mon Laferte en México?

Tras el reciente éxito de su nuevo álbum ‘Femme Fatale’, Mon Laferte decidió anunciar una gira con el nombre de este disco y afortunadamente incluyó a México en sus presentaciones (como en 2024).

Y no lo hará con uno o dos conciertos… sino que serán 6 los espectáculos que dará en diferentes estados de nuestro país:

  • Mérida: 11 de abril en el Foro GNP Seguros.
  • Puebla: 23 de abril en el Auditorio GNP Seguros.
  • Querétaro: 25 de abril en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.
  • Guadalajara: 30 de abril en el Auditorio Telmex.
  • Monterrey: 27 de mayo en el Auditorio Banamex.
  • CDMX: 29 de mayo en el Palacio de los Deportes.
Conciertos de Mon Laferte en México // X:@ocesa_total

Venta de boletos

Aunque todavía falta medio año para poder escuchar de nuevo a Mon Laferte, como ya es costumbre, la venta de boletos comenzará tan solo unos días después del anuncio de sus conciertos.

Ve sacando tu calendario, rompe tu cochinito y prepárate para comprar tus boletos, pues la preventa comienza este 6 de noviembre y un día después la venta general. Ambas serán a través de Ticketmaster.

