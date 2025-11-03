Lo que necesitas saber: Mon Laferte se presentará el próximo año en Mérida, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y CDMX

¡Buenas noticias amantes de Mon Laferte! La cantante chilena anunció su nueva gira ‘Femme Fatale Tour 2026’… y reveló que regresará a México con 6 presentaciones en distintas ciudades.

Mon Laferte/Foto vía Facebook de la artista

¿Cuándo y donde se presentará Mon Laferte en México?

Tras el reciente éxito de su nuevo álbum ‘Femme Fatale’, Mon Laferte decidió anunciar una gira con el nombre de este disco y afortunadamente incluyó a México en sus presentaciones (como en 2024).

Y no lo hará con uno o dos conciertos… sino que serán 6 los espectáculos que dará en diferentes estados de nuestro país:

Mérida : 11 de abril en el Foro GNP Seguros.

: 11 de abril en el Foro GNP Seguros. Puebla : 23 de abril en el Auditorio GNP Seguros.

: 23 de abril en el Auditorio GNP Seguros. Querétaro : 25 de abril en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

: 25 de abril en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Guadalajara : 30 de abril en el Auditorio Telmex.

: 30 de abril en el Auditorio Telmex. Monterrey : 27 de mayo en el Auditorio Banamex.

: 27 de mayo en el Auditorio Banamex. CDMX: 29 de mayo en el Palacio de los Deportes.

Conciertos de Mon Laferte en México // X:@ocesa_total

Venta de boletos

Aunque todavía falta medio año para poder escuchar de nuevo a Mon Laferte, como ya es costumbre, la venta de boletos comenzará tan solo unos días después del anuncio de sus conciertos.

Ve sacando tu calendario, rompe tu cochinito y prepárate para comprar tus boletos, pues la preventa comienza este 6 de noviembre y un día después la venta general. Ambas serán a través de Ticketmaster.