'Moon Music', el nuevo disco de Coldplay, tiene a los fans ansiosos. Esto es lo que sabemos del material, desde confirmaciones hasta rumores.

El tiempo se va rapidísimo y no podemos creer que ya pasaron tres años desde Music Of The Spheres. Pero eso no quiere decir que Chris Martin y compañía estén en un descanso o algo parecido. Todo lo contrario… el nuevo disco de Coldplay está más que confirmado.

¿Llegará en el 2024? Los fans mantienen esa ilusión que también ha sido alimentada por la revelación de uno que otro detallito por ahí. Así que, ¿les late si repasamos que sabe sobre el próximo álbum de la banda británica?

Chris Martin en un show de Coldplay. Foto: Getty Images

‘Moon Music’ es el título del nuevo disco de Coldplay

Uno de los primeros detalles que se dieron a conocer incluso antes de que liberar un primer sencillo, fue el título de la producción venidera. Moon Music es el nombre que Coldplay escogió para esta entrega, y ellos mismos lo confirmaron en una entrevista pasada con City News.

“Estamos terminando un álbum llamado Moon Music, que es el segundo volumen de Music of the Spheres“, dijo Chris Martin en aquella plática publicada en enero del 2023.

Coldplay durante la gira de ‘Music Of The Spheres’. Foto: Getty Images

¿Ya se lanzaron canciones ‘Moon Music’?

Oficialmente, no. Coldplay se embarcó en una extensa gira alrededor del mundo como parte de la era de Music Of The Spheres, la cual los ha tenido dando shows desde marzo del 2022 (aquí la reseña de cuando vimos a la banda en la CDMX). De hecho, el tour terminará hasta noviembre del 2024.

Entonces, es difícil pensar en que se hagan un espacio para soltar un nuevo sencillo en medio de todo, aunque tampoco es imposible. E incluso, podemos decir que los fans se pueden ilusionar con escuchar próximamente algo nuevo de Moon Music.

Recordemos que la banda hace poco lanzó una convocatoria para que sus seguidores se grabaran cantando un simple “ahhhhhh” y subieran su audio a este sitio web. La finalidad era aportar un arreglo musical para una canción llamada “One World”. Aún no se ha lanzado la rola, pero seguramente no falta mucho para que la compartan de manera oficial.

Imagen promocional de la canción “One World” de Coldplay que no ha sido lanzada. Foto: sitio web oficial de la banda.

Posibles colaboradores del nuevo disco de Coldplay

Quizá de lo que hay más detalles, es sobre los colaboradores en Moon Music de Coldplay. El que está confirmadísimo es el legendario Nile Rodgers, quien la hará de guitarrista y aportando cositas en la producción. ¿Será que el disco tenga algunas vibras disco funky entonces?

Otros que suenan para esta entrega son The Chainsmokers con lo que sería la canción “Good Feelings”. Ojo, no se ha oficializado esto, pero la idea ha cobrado sentido debido a que, como se lee en el sitio web de Genius (donde incluso ya se puede encontrar la letra) esta colaboración lleva años cocinándose e iba aparecer en Music Of The Spheres, aunque no logró quedarse en ese disco.

Nile Rodgers compartió esta imagen de él pasando el rato con Coldplay en el estudio. Al fondo, se pueden ver los nombres de algunas canciones de lo que sería ‘Moon Music’. Foto: Especial.

Y finalmente, tenemos a Jacob Collier, quien ya colaboró con la banda en su disco pasado en la rola “Human Heart”. Este es más un rumor que otra cosa, pero la emisora de radio WECB dice que el joven prodigio del jazz podría aparecer en Moon Music en una canción llamada “A Wave”.

De hecho, esta canción se reproduce el audio de lo venues al final de los conciertos del grupo, pero no está incluida en el tracklist de Music Of The Spheres. Entonces, algunos fans creen que podría ser un tema ‘oculto’ –por decirlo de alguna manera– que llegará oficialmente al nuevo disco de Coldplay. Veremos si lo logra.

¿Y la fecha de lanzamiento de ‘Moon Music’?

Por ahora, no hay una fecha de lanzamiento establecida para Moon Music de Coldplay, aunque se espera que el disco se lance en algún momento del 2024. Como dijimos, la incertidumbre está con todo, sobre si tomamos en cuenta que la parte de la gira que les falta por completar en este año.

¿Será que al menos un sencillo sí le traigan a sus fans? No lo descartamos, pero habrá que esperar. Y claro, por acá les traeremos todo el dato sobre lo que lancen o anuncien. Mientras, aquí abajito les dejamos la entrevista que tuvimos con Chris Martin y Jon Buckland a propósito de Music Of The Spheres.

