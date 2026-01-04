Lo que necesitas saber: Será el 10 de enero cuando Morrissey reanude su tour... o siga cancelando shows. Qué nervios.

El divo de Manchester no se anda con eso de “año nuevo, ahora sí con todo, papi”… nahhhh. Morrissey comienza el 2026 tal y como terminó el 2025: cancelando shows.

Morrissey de la única manera en que lo vamos a ver. En foto

¿Y ahora por qué canceló Morrissey?

En teoría, Morrissey iniciaría el nuevo año reponiendo shows previamente cancelados. Sin embargo, parece que el cantante sigue con extremo agotamiento y, de última hora, avisó que no daría los conciertos agendados.

Los fans que volvieron a quedarse con las ganas de escuchar al ex The Smiths fueron los que compraron boletos para el 3 de enero en Rancho Mirage y el 6 de enero, en San Diego. Ambos conciertos en California.

Foto: Getty Images

De acuerdo con el mensaje ofrecido por uno de los organizadores de los dos conciertos, Morrissey no pudo presentarse debido a una “reacción adversa a un medicamento recetado”… ¿por aquello de su “agotamiento extremo”? Quizás…

Cancelando y grabando… parece que viene nuevo disco de Morrissey

En fin… para lo que no ha estado tan “ahuevado” el buen Steven Patrick Morrissey es para grabar. Luego de anunciar que firmó con Sire Records, el divo inglés compartió en redes una publicación con algo que, parece, es el tracklist de un nuevo disco.

“Amazona”, “Notra-Dame”, “Lester Bangs”, “Many Icebergs Ago”, “The Monster of Pig Alley” y más, son algunos de los títulos de las posibles canciones de un disco que, se prevé, presente en el transcurso de este naciente 2026.