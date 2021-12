El fin de una era: El Multiforo Alicia anuncia su cierre definitivo

Luego de un año bastante complicado, sin conciertos ni festivales en gran parte del mundo, la industria musical se está recuperando de este duro golpe que recibió en 2020. Lento pero seguro, muchas bandas y artistas volvieron a los escenarios principales y por supuesto que eso nos emociona, aunque algunos espacios importantes para la cultura sufrieron y demasiado los estragos de la pandemia, tal como sucedió con el Multiforo Alicia.

Para los que no saben de qué estamos hablando, ese local ubicado en la Avenida Cuauhtémoc es uno de los más emblemáticos de la Ciudad de México. No solo sirvió como uno de los espacios para la contracultura chilanga, también fue el recinto en el que muchos músicos famosos o grupos emergentes tuvieron chance de presentar sus propuestas. Para no hacerles el cuento más largo, es vital para las nuevas generaciones que buscan expresarse.

El Multiforo Alicia dirá adiós para siempre

Desde hace ya un buen rato, se supo que el Multiforo Alicia se encontraba bajo amenaza de clausura, gracias a que algunos funcionarios de la CDMX lo consideran como un bar o antro más (ACÁ lo pueden checar). Sin embargo, a raíz de la pandemia del coronavirus, las cosas con este lugar se complicaron demasiado; a tal grado que lamentablemente informaron que luego de casi 26 años siendo un foro relevante para la música, cerrarán sus puertas definitivamente.

A través de sus redes sociales, el foro anunció que el próximo año dirán adiós para siempre, no sin antes organizar algunos eventos especiales para darle la despedida que tanto se merece: “En diciembre de 2022 nos despediremos de nuestras actividades artísticas y sociales. Alicia se hará invisible y se irá de viaje. Invitamos a todas las bandas, artistas, acadé[email protected] y promotores que quieran participar a lo largo del 2022”.

Este espacio tuvo problemas durante la pandemia

Por ahora no han confirmado como tal la razón por la que el Multiforo Alicia cerrará, pero desde hace un buen rato se supo que el COVID-19 le había pegado y feo. Para que se den una idea, hace unas semanas el fundador de este espacio, Ignacio Pineda reveló en entrevista con Publimetro que desde que el coronavirus se convirtió en pandemia, comenzaron a tener problemas económicos que complicaron la existencia del lugar.

“Había un poco de dinero ahorrado, pero se nos acabó al cuarto mes. Nos propusieron una campaña económica, en la que mucha gente cooperó; luego vendimos discos, carteles o volantes que teníamos guardados en este cuarto de siglo (…) Creo que el 22 es como nuestra despedida. Vamos a pagar nuestras deudas, hacer los actos que nos gustan, trabajar con las bandas con las que iniciamos, y despedirnos”, reveló Ignacio al respecto.

Así es como termina la historia del Multiforo Alicia, un espacio en el que bandas como Panteón Rococó, Lost Acapulco, Austin TV y muchos actos nacionales e internacionales más dieron sus primeras presentaciones. Sin embargo, más allá de decirle adiós a este lugar importante para el rock, ska, punk, surf, rap y más, se despide un foro en el que todos los jóvenes podían escuchar música que en otros lados pasaba prácticamente desapercibida.