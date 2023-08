Lo que necesitas saber: Se reportó el fallecimiento del legendario Robbie Robertson. Esto es lo que sabemos.

La música se despide un artista emblemático nuevamente… Este miércoles 9 de agosto, se dio a conocer que murió Robbie Robertson, líder y guitarrista del icónico grupo The Band.

Así lo confirmó su representante Jared Levine en un comunicado. “Robbie estaba rodeado de su familia en el momento de su muerte, incluida su esposa, Janet, su ex esposa, Dominique, su pareja Nicholas y sus hijos Alexandra”, dijo Levine en su declaración (vía Variety).

Robbie Robertson en 2019, en la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images

Robbie Robertson

Murió Robbie Robertson y de acuerdo con su equipo de representación, “falleció luego de una larga enfermedad”. La familia pidió que en lugar de flores y otros detalles, los fans hagan donaciones a una fundación que apoyará al Centro Cultural Woodland en Canadá.

Jamie Royal “Robbie” Robertson nació el 5 de julio de 1943 Toronto, Canadá. Desde su adolescencia, mostró interés por la música y pasó a formar diversas bandas durante la década de los 50 como Little Caesar and the Consuls, Robbie and The Robots y The Suedes, siendo esta última la que le abrió las puertas de una carrera musical prometedora.

Robbie Robertson. Foto: Getty Images

Fue durante un concierto de The Suedes que Robbie Robertson fue descubierto por Ronnie Hawkins, de quien se hizo amigo y posteriormente miembro de su banda, Ronnie Hawkins & The Hawks.

Estos últimos salieron de gira y luego de algún tiempo, The Hawks continuaron por su propia cuenta, además de que se hicieron músicos de acompañamiento para Bob Dylan a mediados de los 60.

Para 1968, luego de dejar de tocar con Dylan, se rebautizó el grupo como The Band y consiguieron un éxito sin precedentes desde su disco debut Music from Big Pink de ese mismo año, para convertirse en leyendas del folk rock y el country rock a lo largo de los 70. Como solista lanzó cinco discos, siendo el último Sinematic del 2019.

Sus colaboraciones con Martin Scorsese

Hacia finales de los 70 e inicios de los 80, Robbie Robertson comenzó una carrera destacada en el cine. Debido a su experiencia en carnavales itinerantes durante su juventud, se le ofreció producir y escribir el guión de la película Carny de 1980, donde incluso fue uno de los tres actores principales.

Sin embargo, al hablar de cine, se le recuerda más por sus colaboraciones con Martin Scorsese. Este último había dirigido el documental The Last Waltz de 1978 sobre el concierto de despedida de The Band, por lo que ya tenía conocimiento de Robertson como compositor.

Su primer trabajo juntos fue en Raging Bull de 1980, donde Robbie produjo la música. En los años posteriores, su relación profesional se extendería con películas como The King of Comedy, The Color of Money, Casino, Gangs of New York, The Wolf of Wall Street, The Irishman, entre otras. Su última composición musical para una película de Scorsese, fue Killers of the Flower Moon.

Te puede interesar