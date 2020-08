Le pegaron duro a la bataca: Niña de 10 años reta a Dave Grohl a una batalla de batería

La música nos ha dejado muy claro a lo largo de los años es que no importa la edad, siempre se puede demostrar el talento. Tenemos miles de ejemplos sobre esto, como una abuelita que sin importar absolutamente nada, le pega duro y macizo a la batería, sin embargo, los más pequeños también saben rockear y muuuy bien, como esta niña, que se rifa en la guitarra, el bajo y hasta la batería.

Por acá les hemos platicado un montón sobre Nandi Bushell, una pequeña de tan solo 10 años que ha dejado con el ojo cuadrado al mundo por hacer grandes covers. Desde 2019 hasta la fecha la hemos visto tocando rolas de Nirvana, Queens of the Stone Age y hasta de Rage Against The Machine, pero también ha llamado la atención de grandes artistas, como Tom Morello que le regaló hasta su lira para que siga tocando.

La niña llamó la atención de un montón de músicos

Muchos son los músicos que quedaron sorprendidos por el talento de esta niña, recientemente Kirk Hammett –guitarrista de Metallica y con el que platicamos hace algunos días– compartió en redes sociales la ponchada versión que se rifó de “Enter Sandman”. Pero una de las metas de Nandi era que Dave Grohl y Taylor Hawkins de Foo Fighters se fijaran en lo que hacía y lo consiguió.

Resulta que hace algunas semanas, la pequeña publicó en su cuenta de Instagram un video donde la podíamos ver tocando “Everlong”, uno de los más grandes clásicos de la banda comandada por Grohl. Además de demostrar una vez más de qué está hecha, en la publicación escribió que su sueño era aventarse un palomazo con el líder y el baterista del grupo.

Dave Grohl le contesta a Nandi

“Sr. Grohl, me encantaría tener una batalla de batería con usted. ¡Me encanta ‘Everlong’, es muy difícil de tocar porque es muy rápida pero tan divertida!”, escribió la niña retándolo a tocar la batería juntos y esperando que el mensaje llegara hasta el buen Dave Grohl. Para su fortuna, lo consiguió porque el pasado 29 de agosto, la cuenta de los mismísimos Foo Fighters le contestó a Nandi.

A través de un video, Dave se echó una parte de “Everlong” en la bataca y al terminar comentó que desde 1997 no la tocaba –porque de eso se encarga Taylor Hawkins en cada show de la banda–. Sin embargo, no estaba ahí para enseñarle al mundo cómo es que se toca este rolón, no, grabó esto para responder al reto que la pequeña Nandi le había mandado hace un par de días.

Y aceptó el reto tocando una rola de Them Crooked Vultures

“En la última semana recibí al menos 100 mensajes de gente de todo el mundo diciendo ‘esta niña te está retando a un duelo de batería, ¿qué harás?’. He visto todos tus videos, te he visto en la televisión y puedo decir que eres una excelente baterista, me siento honrado de que elijas mis canciones para grabar tus videos y las tocas a la perfección. Así que ahora te enseñaré algo que quizá no hayas escuchado antes”, dijo Grohl.

Y de inmediato, Dave Grohl comenzó a tocar para este niña “Dear End Friends” de los Them Crooked Vultures, la súper banda que formó hace unos años junto al bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones y el líder de Queens of the Stone Age, Josh Homme. Para sorpresa de muchos, se la echó como en los viejos tiempos, pegándole con brutalidad a los tambores para recordarnos a este grupazo que muchos extrañan.

Hey @Nandi_Bushell! Challenge accepted. Haven’t played these songs in a loooooong time…..thanks for the inspiration!!! Your move!!! Your friend in rock,

Dave (Thanks to my daughter, Harper for letting me borrow her drum set) pic.twitter.com/Ytq47CcZRC — Foo Fighters (@foofighters) August 29, 2020

La pequeña Nandi reaccionó al video de Dave

Por supuesto que Nandi ya vió el video que Dave Grohl le envió y está más que contenta con esto. La niña subió a Instagram su reacción ante la respuestas del líder de los Foo Fighters, quedando sorprendida por la rola que tocó en la batería –porque al parecer, no la conocía– y sobre todo la podemos ver justo al final brincando de felicidad porque uno de sus máximos ídolos la reconoce por su enorme talento musical.

Ahora solo queda esperar a que esta niña continue con el reto para ver qué otros momentos épicos nos regalan juntos, quizá echándose rolas de Nirvana o algunas más de los Foo Fighters, todo puede pasar. Pero por el momento, la pequeña Nandi puede estar contenta porque además de sorprender al internet con sus covers, también las figuras más grandes del rock saben quién es.