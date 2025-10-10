Lo que necesitas saber: La última presentación de No Doubt fue en enero del 2025 durante el Fire Aid de Los Angeles.

Fans de No Doubt, vayan preparando sus ahorros y la visa. La banda anunció que tendrá una residencia en la famosa Sphere de Las Vegas en mayo del 2026, su primera gira después del Rocksteady Tour del 2015.

Lo que deben saber (ya con visa en mano) que la venta de boletos será a través de la plataforma de Ticketmaster y arrancará de forma oficial el 17 de octubre del 2025 con la venta general.

Fotografía No Doubt

No Doubt y su residencia en The Sphere

No Doubt se presentará en la Sphere de Las Vegas el 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de mayo del 2026. La última presentación de la banda fue en enero del 2025 durante el Fire Aid de Los Angeles y aunque habían tenido algunos otros shows, desde hace varios años no consentían a sus fans con una mini gira, hasta ahora.

Preventa y venta general de No Doubt

Y seguro lo que más les interesa saber es ¿Cuándo inicia la venta de boletos? Pues acá tenemos la respuesta; la preventa del artista inicia el 15 de octubre, y dos días después, el 17 arranca la venta general.

Para la preventa del artista, los interesados deben registrarse en este enlace ANTES DEL LUNES 13 DE OCTUBRE. Después del registro tendrán que esperar hasta el 16 de octubre, para recibir un enlace.

En caso de Ticketmaster, no será necesario el código, ya que la plataforma reconocerá su email (por el registro previo), así que, su acceso será inmediato, sin embargo, en caso de que intenten hacerlo desde otra de las plataformas permitidas, ahí sí deberán mostrar su código o ingresar con el enlace que les llegó previamente.

“Las entradas para No Doubt aún no están a la venta. Si encuentras alguna antes de la venta oficial, ten cuidado, puede que no sean válidas o tengan un precio justo. Lo más seguro es esperar a las fechas de venta oficiales que aparecen en el calendario”.

Les deseamos mucha suerte y que puedan conseguir sus boletos para ver a No Doubt en un show exclusivamente de ellos, con sus canciones y después de tantos años de espera.