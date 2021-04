Oasis, Coldplay y más en el documental ‘Rockfield: The Studio on the Farm’

Dentro de la industria hay lugares que son emblemáticos, pues en ellos se escribieron episodios importantes en la historia de la música. Los estudios de grabación son muy importantes para un artista, ya que además de pasar horas intentando terminar sus canciones, es ahí donde echan a volar toda la creatividad. Pero hay espacios de estos que sin duda se merecen un documental por todo lo que les ha tocado pasar, como los Rockfield Studios.

Este estudio abrió sus puertas en 1963, fundados por los hermanos Kingsley y Charles Ward muy cerca del pueblo de Monmouth en Gales. Desde un principio se convirtieron en uno de los sitios más importantes para la música en el Reino Unido, con dos enormes salones que contaban con el equipo más avanzado de la época. Pero en 1965 innovaron al convertirse en el primer estudio de grabación-residencia, donde los artistas o bandas podían alojarse mientras grababan.

Los Rockfield tendrán su propio documental

Por los pasillos de los Rockfield Studios desfilaron grupos que ahora consideramos leyendas, como Queen, quienes grabaron álbumes como Sheer Heart Attack y A Night at the Opera –sí, ahí se creó “Bohemian Rhapsody”–. Pero además de Freddie Mercury y compañía, figuras como Black Sabbath, Motörhead, Judas Priest, Rush, Bauhaus, Robert Plant, Iggy Pop, New Order, The Stone Roses, Oasis, Coldplay, Kasabian y más, usaron sus instalaciones para crear verdaderas obras maestras.

Es por eso que debido a su importancia histórica, desde hace varios años se comenzó a producir un documental sobre este lugar tan importante. De acuerdo con Billboard, la persona que dirige este proyecto es ni más ni menos que Hannah Berryman –quien debutó con la cinta Miss World 1970: Beauty Queens and Bedlam– y quien nos dará un vistazo del nacimiento de los estudios y todo lo que ha pasado durante más de 50 años de existencia.

Y por si esto no fuera suficiente como para emocionar a todos los melómanos, también contarán con entrevistas de grandes músicos como Ozzy Osbourne, Tim Burgess, Liam Gallagher, Bonehead, Chris Martin y hasta Robert Plant, quienes de viva voz narrarán su experiencia personal grabando en los Rockfield Studios. Así que como verán, este filme es básico para todos aquellos que les encanta conocer estos sitios donde se forjó la historia del rock.

Rockfield: The Studio on the Farm se estrenará en línea el próximo 14 de mayo y POR ACÁ puedes preordenarlo. Mientras tanto, a continuación les dejamos el tráiler oficial de este documental: