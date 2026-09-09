Papa Roach es una de las bandas más memorables del nu metal dosmilero. Y lo es gracias al disco 'Infest'.

Lo que necesitas saber: Si hablamos de nu metal de los 2000, es necesario nombrar a Papa Roach... y, con la banda, a su disco más memorable, el 'Infest'.

Una banda que acompañó a la juventud dosmilera cuando ésta no sabía qué hacer con su vida. Y no tenía por qué. Simplemente, a las puertas de un nuevo milenio con grandes cambios se sentía harta e incómoda… y con urgencia de música para acompañar esos sentimientos. Y ahí estuvo Papa Roach.

Papa Roach, 2026 / Foto: facebook.com/paparoach

Papa Roach se creó a inicios de los 90 (en 1993, para ser más precisos, en Vacaville, California) pero fue hasta el año 2000 cuando consiguió llamar la atención a niveles masivos, con el lanzamiento de su disco Infest.

Claro, los muy fans no podrán hacer a un lado el álbum debut de la banda, Old Friends From Young Years (1997)… pero, sin duda, la historia de Papa Roach tiene un antes y un después con los versos “Cut my life into pieces / this is my last resort…”

Luego del Infest, la banda editó otros nueve discos de estudio más. Once trabajos en total tiene la banda… ninguno que haya igualado el sonido, potencia y éxito del segundo álbum, sin embargo, juntos hacen una sólida discografía llena de hits que los ha mantenido vigentes en más de 30 años de carrera.

Papa Roach / Foto: facebook.com/paparoach

“Last Resort”

La canción que los catapultó a la fama. El primer sencillo del Infest sonó en todos lados: radio, programas de videos, series de televisión, caricaturas… y, tenía que ser, hasta en el Rock Band. Uno de los temas más populares de Papa Roach, pese a que fue censurado por abordar de forma directa el suicidio.

Por otra parte, su video no podía ser nu metalero: la banda rodeada de un público repleto de toda la gente que uno podía toparse en aquellos inicios de los 2000. Y muchas referencias a otras bandas del momento… y con Jacoby Shaddix como figura del nu metal por antonomasia.

“Broken Home”

Jacoby Shaddix comenta que esta canción la escribió inspirado en su propia familia. De ahí que su angustia se escuche tan sincera y pueda conectar incluso en aquellos fans que podían presumir que está todo tranquilo en casa.

Como su nombre lo anticipa, “Broken Home” trata sobre ver cómo tu familia se desmorona. Shaddix, al igual que varios otros jóvenes, tuvo a un padre ausente y sobre eso va la canción en la que el vocalista de Papa Roach se desahoga lo más que puede… lo mismo que sus fans que han atravesado por la misma situación.

“She Loves Me Not”

El tercer disco de Papa Roach tiene una portada horrible, pero temas muy buenos, como “She Loves Me Not”, himno por excelencia de los chavos bateados que se preguntan “¿por qué no me hace caso?”… aunque más bien la canción va dedicada a aquellos que creen dar todo en una relación y la otra persona nomás no corresponde de la misma forma. Migajeros les llaman. “No sé si me importa / Soy un idiota / La vida no es justa”, lamenta Shaddix.

“Getting Away With Murder”

Para su cuarto disco, Papa Roach dejó un poco de lado las canciones emocionales y sobre experiencias personales, para centrarse en cuestiones sociales y políticas. En el tema que le da nombre al álbum, la banda de Vacaville critica a un sistema que basa su éxito en cometer crímenes contra la humanidad. Crímenes evidentes y sin castigo.

Al menos eso es lo que se entiende por la letra y el video, en el que la banda y mujeres sensuales se contonean en plena bolsa de valores… pero Shaddix dice que interpreten la canción de la forma que quieran: simplemente es sobre hacer cosas muy malas a espaldas de los demás (y sentirte mal por eso).

“Before I Die”

A los que se quedaron en los primeros discos de Papa Roach quizás esto ya no les suene nada conocido. Para ésta y varias de las demás canciones de su séptimo disco, The Connection, el sonido de la banda se inclina al pop. Sí, hay guitarras muy distorsionadas y baterías tronadoras, pero también sintetizadores muy al estilo de bandas como The 1975.

“Between Angels and Insects”

Una más del disco debut de la banda, señal de que el Infest es el mejor disco de Papa Roach, que está entre los grandes álbumes del nu metal… y que es el más memorable para los fans. Tan memorable como el video de la canción, en el que vemos a la banda con su estética distintiva en todo su esplendor (todos vestidos de negro, rodeados de cucarachas) y echando pasitos al estilo Chavo del 8.

…y legendario el malabar de Tobin Esperance con su bajo al minuto 3:12, copiado por muchos de los que en ese tiempo tenían su banda (resultados accidentados, en la mayoría de las ocasiones).