“On the Mend”: La canción que Dave Grohl le escribió a Taylor Hawkins cuando estuvo en coma

No cabe duda que los Foo Fighters tienen muchísimas rolas muy rifadas, por eso sería difícil encontrar alguna en especial para recordar a su eterno baterista, Taylor Hawkins. Sin embargo, esa selección se facilita mucho por una anécdota que todo buen fan de la banda seguramente conoce bien.

Dave Grohl escribió ‘On The Mend’ para Taylor Hawkins

Sí, se trata de On The Mend y su motivo para salir a la luz y convertirse en una rola icónica de la banda. Resulta que nada menos que Dave Grohl compuso esa canción cuando Taylor Hawkins tuvo una sobredosis que lo llevó a estar en coma en el 2001.

El propio Dave Grohl contó lo anterior en un documental sobre los Foo Fighters (Back and Forth) estrenado en el 2011. El fundador y líder de la agrupación dijo en éste que On The Mend fue escrita para Taylor Hawkins tras estar al borde de la muerte, pues dicha canción habla precisamente sobre un amigo que lucha por su vida.

“No sé si Taylor lo sepa, pero hay una canción en el disco acústico que se llama On The Mend que escribí cuando estuvo en coma por sobredosis (…) Es sobre él, nunca le he dicho que es sobre él, para nada. Es una canción de amor para un buen amigo moribundo y la puse en el disco pensando que él sabría que era para él, pero nunca hemos llegado a hablar sobre el tema, pero tampoco me gusta hablar de esa mierda”, explicó Dave.

De hecho, Taylor Hawkins también habló un poco sobre On The Mend en una entrevista para News 24 ese mismo año. A la pregunta de si habló sobre la canción con Grohl luego de ver el documental, el legendario baterista respondió que no, pues no quería saber que la rola se trataba de él.

La muerte del eterno baterista de los Foo Fighters

Taylor Hawkins murió este viernes 25 de marzo en un hotel de Bogotá, lugar donde la banda se presentaría en el Festival Estéreo Picnic 2022. Las reacciones en el mundo de la música no se hicieron esperar, de hecho, Coldplay le dedicó Everglow en el concierto que dieron esa misma noche en el Estadio BBVA de Monterrey.