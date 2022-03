Y Chris Martin fue cómplice: Pareja se compromete en pleno concierto de Coldplay en Guadalajara

No cabe duda que los conciertos de Coldplay en México son la sensación. Desde hace algunos días, la banda británica llegó a nuestro país para dar una serie de shows por Monterrey, Guadalajara y CDMX como parte de su gira Music of the Spheres, que nos han dejado momentos memorables. Desde el emotivo tributo que le hicieron a Taylor Hawkins (ACÁ lo pueden checar) hasta la historia del joven que subió a tocar con ellos. Sin embargo, hoy les contaremos una historia llena de amor y triunfo en sus presentaciones.

El 29 de marzo, Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion llegaron a la tierra de la torta ahogada para tocar en el Estadio Akron. Durante este tiempo nos han regalado un montón de sorpresas desde los ensayos, pues ahí nos enteramos de que estaban tocando “Rayando el Sol” de Maná y esa misma noche, se la aventaron para todos sus fans tapatíos junto al mismísimo cantante de la agrupación mexicana, Fher Olvera (AQUÍ les dejamos este crossover más ambicioso que Avengers: Infinity War).

Una pareja se comprometió en el concierto de Coldplay en el Estadio Akron

Sin embargo, parece que Coldplay llegó a nuestro país para traer un fuerte mensaje de amor. Resulta que en su último concierto en Guadalajara, una pareja cumplió un gran sueño: comprometerse en el show de su banda favorita pero ¿saben qué fue lo mejor de todo? Que los integrantes de la agrupación británica fueron cómplices del ahora novio e hicieron posible que este par de tortolitos vivieran un momento espectacular que estamos seguros que nunca olvidarán. Ahí les va la historia.

En una parte de su presentación, Chris Martin los invitó a subir al escenario. El frontman se acercó a ellos, los abrazó y al joven le dijo en español: “¿qué quieres decir?”. Por supuesto que el chico estaba muy emocionado y sin pensarlo le dijo a su novia: “Eres el amor de mi vida y quiero pasar el resto de mi vida contigo”. Después de esto, se arrodilló para pedirle que se casara con él, y por supuesto que aceptó mientras la banda los miraba con una sonrisa a lo lejos y todo el estadio de las Chivas gritaba “sí se pudo”.

No negaré que se me llenaron los ojos de lágrimas en ese momento. Pura magia en ese concierto. 🥺🥰✨#ColdplayGuadalajara pic.twitter.com/3LSSrTrLhw — melted yogur 🍍🍉 (@itsrealifebabe) March 31, 2022

Como era de esperarse, el momento en que esta pareja se comprometió rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas, donde muchas personas celebraron que unirán sus vidas para siempre y sobre todo, que Coldplay estuviera detrás de esto. Y hablando de esta bandota, tuvimos chance de platicar con Chris Martin y Jonny Buckland sobre sus planes a futuro, sus canciones favoritas y mucho más. No se pierdan este 31 de marzo a las 8:00 pm nuestra entrevista con ellos.