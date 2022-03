Crossovers épicos: Coldplay tocó “Rayando el Sol” con Fher de Maná en Guadalajara

No cabe duda de que Coldplay siempre sabe cómo dejarnos con el ojo cuadrado. Como recordarán, después de casi seis años de espera, la agrupación británica está de regreso en México con la gira de promoción de su más reciente material discográfico: Music of the Spheres. Y ahora sí se volaron la barda, porque dieron un par de shows impresionantes en Monterrey, y tienen agendados un montón de conciertos en Guadalajara y CDMX, donde les aseguramos que no faltarán las sorpresas.

Ya es una costumbre que Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion se avienten un cover de algún artista local de la ciudad donde se presenten. Esto ha sucedido en Argentina con “De música ligera” de “Soda Stereo, pero este 2022 también han continuado con esta “tradición”, tocando una rola de Juan Luis Guerra en Costa Rica, echándose otro tema de Manuel María Gutiérrez,. En nuestro país no se quedaron atrás, ya que en la tierra de la carnita asada dedicaron “El corrido de Monterrey” de Chente Fernández.

Esperen un momento, Coldplay tocando con… ¿Fhér de Maná?

Sin embargo, este 29 de marzo, Coldplay volvió con bombo y platillo a Guadalajara después de 12 años de no visitar esta ciudad. Por supuesto que la emoción se notaba en los miles fans tapatíos que compraron boletos para ver a la banda en vivo y a todo color, y se formaron desde quién sabe cuándo afuera del estadio Akron para estar hasta adelante del escenario. Pero no esperábamos que la agrupación británica nos sorprendiera tocando una rola que estamos seguros que todos los mexicanos se saben.

Por acá les contamos que durante el soundcheck para su primera noche en la tierra de la torta ahogada, ensayaron “Rayando el Sol” de Maná (AQUÍ pueden checar la evidencia). En aquel momento nos emocionamos un poco porque sin duda esto era algo sensacional, pero surgieron los rumores que indicaban que el propio vocalista de la banda tapatía también se encontraba en el estadio de las Chivas y probablemente subiría para interpretarla con Chris Martin y compañía horas más tarde.

Así sonó este hitazo en el Estadio Akron

Después de mucho chismecito y sorpresas, Coldplay tomó el Estadio Akron y dio un verdadero showsazo de 23 canciones con algunos clásicos de toda su carrera, así como las rolas de su más reciente disco. Sin embargo, justo en el último encore y antes de terminar el concierto, Martin llamó al escenario a un amigo especial y sí, tocaron este clásico de la agrupación mexa junto a ni más ni menos que Fher Olvera, volándole la cabeza a los miles de fans que se juntaron para ver sus espectaculares presentaciones.

Como era de esperarse –y a pesar de que Chris Martin de repente pide que no se la pasen grabando, todos los que estuvieron ahí obviamente tuvieron que capturar este instante que no volverán a vivir jamás. Pero ya estuvo bueno de hablar, dejen lo que están haciendo, corran por sus audífonos y trépenle al volumen para escuchar al vocalista de Maná tocando este hitazo con la banda británica. Y ojo, pongan mucha atención porque platicamos con Fher y Maná, y pronto podrán checar la entrevista.