Lo que necesitas saber: 'Horses' de Patti Smith es considerado uno de los discos más influyentes de punk.

Patti Smith lanza una canción inédita que estará incluída en la edición del 50 aniversario de Horses… y, de hecho, “Snowball” fue grabada en las sesiones de tan legendario álbum.

Patti Smith, 50 Aniversario del Horses / Captura de pantalla

Reedición del Horses será álbum doble

En redes, la gran Patti Smith anunció que será el 10 de octubre cuando podrá conseguirse la edición especial de Horses, un disco lanzado en 1975 bajo la producción de Tom Verlaine.

Además remasterizado, la nueva edición de Horses vendrá con material extra (demos, tomas alternas)… y cuatro canciones inéditas, una de ellas, “Snowball”, la cual ya puede escucharse.

Patti Smith realizará gira para celebrar 50 aniversario del ‘Horses’

Es la primera vez que “Snowball” puede escucharse… al menos en grabación oficial. Seguro habrá grabaciones en bootlegs y, de hecho, por ahí circula desde hace tiempo una versión tocada en vivo, en 1975. Pero, ahora, la canción puede disfrutarse como debe.

Patti Smith, 50 Aniversario del Horses / Imagen: @thsispattismith

La celebración del 50 aniversario de Horses no se limitará a la reedición del disco. Patti Smith ya tiene varias fechas en las que, oh sí, lo tocará entero. Por ahora esta gira sólo está planeada para realizarse en Europa, Reino Unido y algunas ciudades de Estados Unidos.

Ya si anda en Estados Unidos, pues que se jale para acá, ¿si o no, banda? Yo digo que sí, pero a ver… también para finales de año, Patti Smith tiene programado el lanzamiento de su libro autobigrafía Bread of Angels. Todo, libro y reedición del Horses, pre ordenarse.