Lo que necesitas saber: Cuando Prince murió en 2016, Paul McCartney le rindió homenaje improvisando con su banda "Let's Go Crazy". Una de las pocas veces que el exBeatle ha roto sus muy estructurados shows.

Paul McCartney está a nada de dar a conocer su nuevo disco, The Boys Of Dungeon Lane… y, posiblemente, una colaboración que, de manera póstuma, haría con Prince. No hay fecha para esto último, pero hay material para hacerlo: el genio de Minneapolis dejó parte del trabajo ya hecho.

Prince en ‘Purple Rain’. Foto: Warner Bros. Pictures

Durante su participación en el programa de BBC Radio 2, Tracks of my Years, Sir Paul McCartney eligió 10 canciones que han musicalizado su vida… y, bueno, como siempre lo ha hecho cada que tiene oportunidad, mencionó a Prince. Lo hizo eligiendo la canción “Kiss”.

“Aprendió mucho de Hendrix, era un gran guitarrista”, señaló McCartney sobre Prince quien, al momento de grabar “Kiss”, habría hecho todo de manera rápida y tocando todos los instrumentos. Eso lo aplaudió McCartney (quien sabe lo que es eso, ya que ha grabado discos enteros él solo)… así como el resultado.

“Es tan sencillo, lograr algo así… puedes hacer algo simple y que suene simple pero no genial, pero el suena simplemente genial. Es un mago”.

McCartney no dejó de lamentar que Prince falleció tan prematuramente. “Es una verdadera lástima. Tenía tanto talento”, señaló el exBeatle… y no lo dijo sólo porque sí. Aún se recuerda que, tras la muerte del músico en 2016, Paul McCartney le rindió homenaje durante uno de sus conciertos.

Ese concierto fue en Minneapolis, ciudad natal de Prince… y es memorable porque es de las pocas veces que Macca ha roto uno de sus muy estructurados shows: después de tocar “Hi, Hi, Hi”, sorprendió al meter un fragmento de “Let’s Go Crazy” de Prince e , incluso, se proyectó en pantalla el símbolo con el que era identificado el músico.

Existe grabación de Prince tocando “Long and Winding Road”

Y bueno, tras varios elogios, McCartney recordó que alguien cercano al músico (al parecer su fotógrafo personal) un día le preguntó si sabía que éste llegó a tocar una de sus canciones:

“Después de la muerte de Prince, y me dijo: ‘¿Has oído a Prince cantar ‘Long and Winding Road’?’ Le dije: ‘Bueno, no, esa es una de mis canciones, no creo que él la haya cantado nunca’”… pero sí.

Paul McCartney, 2023 / Foto: Facebook/PaulMcCartney (MJ Kim)

De acuerdo con McCartney, le enviaron la grabación y se trata de Prince tocando en ensayos una versión “rockera” de la canción incluía en el disco Let It Be. “Es realmente genial, así que voy a preguntarles… porque podría convertirla en algo realmente bueno”, aseguró el exBeatle.

Paul McCartney señaló que la grabación de Prince es un poco “irregular”.. pero él ya sabe lo que es trabajar con material que, hasta hace unos años, habría sido desechado: lo hizo con “Now and Then” de The Beatles, en la que rescató una grabación casera de John Lennon con ayuda de la IA.

Y bueno, además de “Kiss” de Prince, estas son las 10 canciones que Paul McCartney dijo que han musicalizado e influido en su vida: