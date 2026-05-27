Lo que necesitas saber: No es la primera vez que Alejandro Marcovich enfrenta serios problemas de salud. En 2010, se le detectó un tumor cerebral por el que tuvo que ser intervenido.

La noche del viernes 22 de mayo, por medio de un comunicado, la familia de Alejandro Marcovich dio a conocer que el guitarrista sufrió un derrame cerebral. El accidente cerebrovascular se dio desde el día 19 y, hasta la fecha, el pronóstico es reservado.

Foto: facebook.com/marcovichfanpage

Alejandro Marcovich sigue en coma

A tres días de dar a conocer el derrame cerebral que afectó al exguitarrista de Caifanes, Gabriela Martínez, esposa de Alejandro Marcovich publicó un nuevo comunicado en el que da a conocer novedades al respecto. Lamentablemente, poco han cambiado las cosas desde que se dio a conocer la noticia.

“Su estado de salud sigue siendo delicado, con vigilancia neurológica estrecha y pronóstico reservado”, señala el comunicado en el que Gabriela Martínez agradece la gran cantidad de mensajes que se dado en redes para desear la pronta recuperación de Marcovich.

Foto: facebook.com/marcovichfanpage

Familia de exguitarrista de Caifanes advierte sobre estafadores

Además de servir para informar sobre el estado de salud del músico, el nuevo comunicado emitido por la esposa de Alejandro Marcovich sirve para aclarar a la gente que, por el momento, ni la familia ni allegados han solicitado apoyo financiero.

Lo anterior se menciona, luego de detectarse que ya ha habido casos en los que se solicita dinero a beneficio de la salud de Alejandro Marcovich… sin que esto sea cierto. “Desafortunadamente se han aprovechado de nuestra situación y de la buena fe de ustedes para engañarlos”.

Foto: Miguel Zavala / facebook/marcovichfanpage

Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral el día 19 de mayo, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital. Desde entonces, el exguitarrista de Caifanes se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva.

“Está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos”, se indicó en un primer comunicado difundido el día 23 de mayo.

En 2010, Marcovich fue intervenido por un tumor cerebral

No es la primera ocasión que el exguitarrista de Caifanes enfrenta un problema de salud mayor. En 2010, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, luego de que se le detectó un tumor cerebral.

Según contó el propio Marcovich aquella intervención se le realizó con él tocando la guitarra, con el objetivo de que los especialistas no dañaran áreas de su cerebro primordiales para continuar con su profesión de músico.

Lo anterior fue recordado por su excompañero de banda, Saúl Hernández, durante una presentación de Caifanes en León, Guanajuato. “Tuvo una recaída y le deseamos con todo amor y con todo el corazón que se recupere pronto”.

Luego de esa intervención de 2010, Alejandro Marcovich se recuperó satisfactoriamente y, de hecho, el suceso fue uno de los pretextos para la reunión de Caifanes, la cual se dio en la edición 2011 del Vive Latino, tras 16 años de la disolución de la banda.