Lo que necesitas saber: Morena ha acusado a la gobernadora de haber permitido operaciones en territorio mexicano sin la autorización federal, lo que se considera una falta a la soberanía nacional.

Tal parece que la polémica alrededor de la gobernadora Maru Campos va para arriba como espuma y es que todo esto llegó hasta la Cámara de Diputados.

Este martes 26 de mayo se dio a conocer que algunos legisladores de Morena presentaron una solicitud de juicio político en contra de la mandataria panista por la supuesta participación de agentes extranjeros en operativos que se realizaron dentro del estado.

De acuerdo con la información, fueron 11 diputados locales de Morena quienes llevaron la petición hasta San Lázaro. Ahí, la solicitud ya fue recibida oficialmente y ahora será ratificada para que pueda pasar a revisión en la Subcomisión de Examen Previo.

Foto: @elalbertomedina

Pero… ¿Por qué quieren llevar a juicio político a Maru Campos?

Bueno, esto pasó por la controversia que hubo hace tan solo unos meses en Chihuahua, donde dos agentes de la CIA fallecieron junto a dos agentes mexicanos mientras realizaban un operativo en la Sierra Tarahumara.

Tras los hechos, Morena ha acusado a la gobernadora de haber permitido operaciones en territorio mexicano sin la autorización federal, lo que se considera una falta a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional.

Y si esto no fuera suficiente, la Fiscalía General de la República también citó recientemente a Maru Campos para comparecer como testigo dentro de las investigaciones relacionadas con este caso. Esto causó un gran revuelo en la política mexicana.

Hasta ahora, el PAN ya salió en defensa de Maru Campos, acusando a Morena de utilizar esta polémica con fines políticos rumbo a las elecciones de 2027.

Además, la gobernadora respondió a las acusaciones y aseguró que todo se trata de una persecución política impulsada por Morena. También afirmó que no tiene “nada que ocultar” y que continuará colaborando con las autoridades durante las investigaciones.

Por ahora, solo queda esperar a ver cómo se resuelven las cosas en la Cámara de Diputados y si esto avanza o termina quedando como un pleito más entre políticos.