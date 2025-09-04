Lo que necesitas : La última vez que Sir Paul McCartney utilizó el bajo Höfner 500/1 fue cuando en las sesiones de Get Back/Let It Be... después de eso, desapareció. Fue hasta 2024 cuando el exBeatle volvió a saber de él.

A finales del 2023, fue uno de los grandes misterios del mundo de la música y su resolución necesitó de todo un proyecto bautizado como “Lost Bass”: ¿Dónde chin·$%&/s estaba el bajo Höfner de Sir Paul McCartney? Ahora, la odisea para que el instrumento regresara a las manos del exBeatle será contada en un documental.

Bajo Höfner de Paul McCartney / Foto: https://thelostbass.com/

Fue el bajo que Macca utilizó para grabar los primeros discos de The Beatles

De acuerdo con Variety, The Beatle and The Bass será el nombre del documental en el que se cuente la búsqueda del bajo Höfner modelo 500/1 que le fue robado a Paul McCartney en 1972. Para darnos una idea del tono épico que tendrá el trabajo, éste corre a cargo de Passion Pictures, productora creadora de Super/Man: The Christopher Reeve’s Story.

“Creo que cualquier cosa robada, la quieres de vuelta, sobre todo si tiene valor sentimental. Simplemente se esfumó y nos dejó pensando: ¿Adónde fue? Debe haber una respuesta”, dice Paul McCartney, quien tiene una participación más que especial en The Beatle and The Bass.

Foto: Getty Images

Además de Sir Paul, en el documental también participaron amigos cercanos al exBeatle, como Elvis Costello y Klaus Voorman… además de fans, expertos en la Beatlemania y los periodistas que estuvieron detrás de “The Loss Bass Project”, el cual se encargó de encontrar el invaluable bajo Höfner de McCartney.

El bajo Höfner “perdido” de Paul McCartney… una historia digna de contarse

En septiembre de 2024 se dio a conocer la búsqueda implacable del bajo perdido de Paul McCartney… y, ahora que se sabe de este documental, uno se da cuenta que, desde ese entonces la cosa iba con miras a crear un épico documental.

En su momento, se indicó que Paul McCartney le preguntó al productor y, por varios años, encargado de marketing de Höfner, Nick Wass, si sabía algo de aquel bajo que le fue robado. Wass le comentó esto a unos periodistas y productores de TV… y ahí se les ocurrió crear el The Loss Bass Project.

Meses después de conocerse el proyecto (y hacerse mundialmente viral), en febrero de 2024, se dio a conocer que el buen Paul había recuperado el preciado bajo Höfner… y ahí se pudo saber que el instrumento fue robado en octubre de 1972, cuando se encontraba dentro de una furgoneta en Nothing Hill, Londres.

De acuerdo con la información que se reveló, el bajo fue vendido al dueño de un pub, quien lo conservó hasta que se enteró que el instrumento pertenecía a nada menos que Paul McCartney. Una historia increíble que, ahora, será contada con más detalles.