Lo que necesitas saber: El legendario bajo Höfner 500/1 es uno de los santos griales de la música y de la historia de The Beatles. Tanto así que unos agradables sujetos le están ayudando a Paul McCartney a encontrarlo.

Perder algo que nos gusta o queremos mucho duele un montón y, si se trata de algo muy especial, de plano no lo podemos superar y queremos dar todo lo que esté en nuestras manos para encontrarlo. Y eso justo lo que está pasando con un grupo de fans de Paul McCartney, quienes anda buscando uno de los bajos más importantes de su colección.

Resulta que varios seguidores alrededor del mundo se andan sumando al proyecto Lost Bass, el cual está pidiendo información para dar con el paradero del icónico primer bajo Höfner model 500/1 que Sir Paul compró en 1961 en Hamburgo, Alemania, antes de que la bomba de The Beatles explotara en todo el mundo (que como dato curioso, le costó 30 libras de aquella época, o sea unos 390 pesos actuales).

Este es el primer bajo Höfner que Paul McCartney compró y usó con The Beatles/Foto: Especial

El mítico primer bajo Höfner de Paul McCartney está desaparecido

Con este bajo, Paul McCartney grabó la gran mayoría de los primeros discos de The Beatles. En particular, se puede escuchar en su álbum debut, Please Please Me, pues justo después de esta grabación, cambió su instrumento por otro Höfner parecido. Sin embargo, el músico británico jamás se deshizo de su viejo amigo.

La última vez que Sir Paul utilizó este bajo fue cuando estaban en Londres grabando las sesiones de Get Back/Let It Be. Lamentablemente, durante enero de 1969, el instrumento desapareció y desde entonces ha sido un misterio su paradero. Por años tanto McCartney como varios coleccionistas lo han buscado, pero nomás no han dado con él.

Varios especialistas están buscando esta reliquia del rock

Es por eso que Nick Wass, una de las mentes maestras detrás de Höfner, se ha asociado con varias personas, como el matrimonio Scott y Naomi Jones, periodistas y productores de televisión para encontrar esta reliquia de la música a través del proyecto Lost Bass. Imagínense qué tan cañones están que en cuestión de días, ya lograron hallar información muy valiosa.

De acuerdo con lo que Wass le dijo a la BBC, todo esto comenzó cuando el mismísimo Paul McCartney le preguntó sobre el bajo durante una conversación que tuvieron recientemente, lo que inició la búsqueda para encontrarlo. Es por eso que puso manos a la obra y junto a los Jones, parece que se están acercando a dar con este objeto tan importante en la historia de The Beatles.

El bajo Höfner es uno de los instrumentos que identifican a Paul McCartney. Foto: Getty Images

Lo decimos porque varias personas se pusieron en contacto con ellos y la mayoría les dieron algunos detalles que coinciden, pues todo los lleva a una persona en particular que podría tener el instrumento sin saber que es un santo grial de la música. Por supuesto que no han revelado nada sobre todo lo que han investigado, pero todo indica que están muy cerca de encontrar el mítico primer bajo Höfner de Sir Paul.

“Nadie sabe realmente qué pasó con el bajo, pero es muy probable que lo robaran. A día de hoy sigue siendo un misterio. Pero alguien, en algún lugar, sabe lo que le ocurrió y dónde está ahora. Esta información está ahí fuera, si tan sólo la persona adecuada diera un paso al frente”, declaró Wess al respecto. Sin embargo, no pierden la fe en que muy pronto, puedan dar con esta joya.

Y es que la teoría indica que probablemente, alguien lo tenga sin saber que en su casa cuenta con una de las posesiones más preciadas de Paul McCartney. Y es que eso pasó con la guitarra acústica que John Lennon usó para para componer “I Want To Hold Your Hand”. Esta lira la robaron del show que The Beatles dio en en Finsbury Park en 1963, pero apareció 51 años después en Estados Unidos y alguien la compró inocentemente por 175 dólares… no es broma.

