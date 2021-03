¡Checa la nueva versión que Peter Hook y su hijo hicieron de un clásico de Joy Division!

Por más años que pasen, Joy Division siempre permanecerá en la mente del público. De la misma manera, la banda que fuese comandada por Ian Curtis también es recordada con cariño por quienes solían componerla. En esta ocasión, es Peter Hook de quien hablamos.

A la distancia, el legendario bajista británico se dispuso a armar una genial colaboración junto a su hijo Jack y el guitarrista de The Smashing Pumpkins, Jeff Shroeder. El temazo que acaban de versionar es nada más y nada menos que “Ceremony” y estás en lo correcto: suena increíble.

Peter Hook y compañía echan un cover de “Ceremony”

Seguramente muchos pensarán en este momento “oye, pero esa rola es de New Order“. Y están en lo correcto pues la relanzaron un par de ocasiones durante la década de los ochenta cuando reformaron el grupo con ese nombre. Pero si somos un poco más clavados, hay que recordar que la canción fue originalmente compuesta en la etapa de Joy Division, con todo e Ian Curtis armando la lírica, aunque quedó inédita tras el fallecimiento de este.

Pero en fin, sea como tenga que ser, es un rolón que ahora recibe una nueva versión de la mano del mismísimo Peter Hook. El músico británico se encargó de ponerle la voz al cover y junto a su hijo Jack Bates, ambos grabaron las líneas de bajo. Para la parte de la guitarra, se les unió Jeff Shroeder de The Smashing Pumpkins y el combo se completó con el reconocido baterista de sesión Shane Graham.

Y como mencionamos anteriormente, suena increíble a pesar de que cada parte se grabó de manera remota (cada quién en su casita, como debe ser en estos momentos). Checa la nueva versión de “Ceremony” a continuación.

Por una buena causa

Por supuesto, este coversillo genial tiene su truco y todo. La nueva versión de esta canción se realizó como una campaña de recaudación de fondos para la campaña For The Crew, de la organización Sweet Relief Musician Fund. Como sabrán, la industria de la música se ha visto afectada por la pandemia y muchos equipos de producción de eventos y gente de staff no ha podido trabajar.

En mayo de 2020, Hook también homenajeó a Ian Curtis transmitiendo un concierto especial en el marco del 40 aniversario del fallecimiento del vocalista. Ahora, hay que esperar a que pase la pandemia y ver si Peter Hook And The Light se pasea por México una vez más para deleitarnos con lo mejor del repertorio de Joy Division y New Order.