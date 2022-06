¡Qué locura la que estamos viviendo en junio a nivel musical! Apenas va arrancando el mes y ya tenemos noticias emocionantes sobre bandas que nos encantan (eso sin contar que en estos días se estrenarán discos a los que les traemos muchas ganas). Sin embargo, tampoco podían faltar las sorpresas, pero ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado porque Phoenix regresó a nuestras vidas y no en forma de fichas.

Como recordarán, fue en 2017 cuando la agrupación francesa estrenó su sexto material discográfico, Ti Amo. Desde entonces, armaron una gira para promocionarlo –incluso se aventaron una residencia en México– pero al terminarla, prácticamente desaparecieron de los reflectores. Aunque todo cambió justo cuando el coronavirus se convirtió en pandemia, porque publicaron en sus redes sociales varios videos extraños de los integrantes en el estudio.

Foto: Getty Images

Phoenix está de vuelta con su nueva rola “Alpha Zulu”

Lo bueno fue que mientras el mundo pasaba por una etapa sumamente complicada, Phoenix no nos dejó sin música fresca pues en 2020 estrenaron “Identical“, rola que formó parte de la banda sonora de On the Rocks, la más reciente película de Sofia Coppola. Pero ahora y después de casi dos años de ausencia, la banda por fin lanzó una canción recién salida del horno llamada “Alpha Zulu”.

Se trata de un tema que arranque con unos sintetizadores frenéticos que prácticamente suenan durante los casi tres minutos de duración. Pero sin duda, lo que más llama la atención es el coro, con un pegajoso gancho y un fraseo que estamos seguros que se les quedará en la cabeza durante horas (tal vez días). Todos estos elementos combinados forman una melodía ideal para sacar los pasos prohibidos en la pista de baile.

Esta es la portada de ‘Alpha Zulu’, el nuevo sencillo de Phoenix/Foto vía Instagram: @wearephoenix

Sobre la inspiración de esta rola y según Stereogum, Thomas Mars contó que el título y la letra vienen de una frase que dijo un piloto durante un vuelo turbulento en medio de la tormenta: “A mí me da tanto miedo volar que me sonó a ‘Mayday’ cuando lo escuché por primera vez (…) Entonces supongo que se me quedó grabada, y salió de una manera extraña en el estudio”.

Por ahora, la banda francesa no ha confirmado si esta canción formará parte de su siguiente material discográfico, aunque todo indica que le están dando los toques finales. Solo nos queda esperar a que revelen más información al respecto pero mientras eso pasa, dejen lo que están haciendo, corran por sus audífonos y trépenle al volumen para escuchar a continuación “Alpha Zulu”, la nueva rola de Phoenix: