Hay discos que cambiaron para siempre la historia de la música e influyeron a un montón de generaciones. Es por eso que las bandas que crearon estas obras maestras hacen de todo para festejar como se debe a estos grandes álbumes. Tal es el caso de Pink Floyd, que anda buscando a sus fans para crear los videos del 50 aniversario de The Dark Side of the Moon y ustedes podrían entrarle.

Aunque no lo crean, este 2023 se cumple medio siglo de que Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright publicaron este discazo. En este álbum, Pink Floyd creó rolas que ahora consideramos clásicos y que nos hablan de temas que en la época no eran tan comunes, como la avaricia, la vejez, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la enfermedad mental.

Pink Floyd durante una sesión de fotos en 1973/Foto: Getty Images

Pink Floyd anda festejando con todo los 50 años de ‘The Dark Side of the Moon’

Y por supuesto que Pink Floyd tiró la casa por la ventana para celebrar el 50 aniversario de The Dark Side of the Moon. Para empezar, remasterizaron el disco en formato Dolby Atmos (con audio espacial y toda la cosa) Pero no solo eso, también publicaron un boxset especial, un libro y el concierto que la banda dio en 1974 en el Wembley Empire Pool de Londres para promocionarlo.

Sin embargo, Pink Floyd también anunció con bombo y platillo un concurso que seguramente les interesará, pues ustedes pueden participar para armar los videos con los que la banda festejará los primeros 50 años de vida de este emblemático disco... sí, leyeron bien. Y si ustedes quieren ser de los afortunados, acá les contamos cómo está el asunto (con las bases y toda la cosa).

¿Les gustaría armar un video por el 50 aniversario de ‘The Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd?

Resulta que Pink Floyd está invitando a todos los creativos, directores o animadores a que se suscriban al concurso para hacer un video animado de cualquiera de las 10 rolas de la reedición por el 50 aniversario de The Dark Side of the Moon.

Para que chequen cómo estará la cosa, esta competencia será curada por Aubrey ‘Po’ Powell de Hipgnosis, el estudio que creó la icónica portada del álbum de Pink Floyd. Además, dentro del jurado para este concurso hay nombres muy importantes, como el mismísimo Nick Mason, así como grandes directores del tamaño Terry Gilliam y Anton Corbjin… así como lo leen.

Y quizá se estén preguntando por qué solo quieren videos animados. Bueno, pues porque es una técnica narrativa que ha estado ligada a Pink Floyd desde siempre. Ahora bien, deben saber que el concurso ya empezó y para participar, pueden pueden enviar dos videos (o productos) por persona, de aquí hasta el 30 de noviembre de 2023.

Por supuesto que los ganadores de este concurso para celebrar los 50 años de The Dark Side of the Moon se llevarán grandes premios. Entre ellos 10 mil libras esterlinas (casi 224 mil pesos mexicanos) para los ganadores de cada canción, o sea, que manden el video de la rola que más les gusta. Además, los videoclips que ganen serán publicados en el canal oficial de Pink Floyd en YouTube.

Arte del 50 aniversario de ‘The Dark Side of the Moon’/Foto vía Facebook: Pink Floyd

Estas son las bases e instrucciones para participar en el concurso de Pink Floyd

¿Qué tal? Es un premiazo, ¿no creen? Aunque eso sí, deberán cumplir con algunas bases y condiciones para entrarle al concurso de Pink Floyd. Entre ellas tenemos las siguientes:

Sólo es posible enviar links de YouTube donde se puedan ver los videos

Debes ingresar todos tus datos personales completos, como nombre, correo electrónico, dirección, país/ciudad y código postal

El video que manden de ver ser forzosamente animado. Formatos como claymotion y stop motion son válidos, pero no se aceptarán videos en live-action o formato híbrido.

Deben enviar un video original y nuevo para esta dinámica. No aceptarán videos que hayan participado en otros concursos.

De cualquier manera, es muy importante que lean y chequen tooodas las bases y condiciones para participar en el concurso si es que quieren armar los videos del 50 aniversario de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, los cuales pueden entrar en este enlace.

Así que ya lo saben, si ustedes son fans de Pink Floyd y le saben a eso de la animación, esta es la oportunidad que tanto estuvieron esperando. No solo lo decimos por el premio (que a nadie le cae mal), también porque de alguna manera, podrán decir que colaboraron con esta bandota y su trabajo llegará a miles de personas.