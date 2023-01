Así fue como el 'Dark Side of the Moon' sacó la homofobia en algunos fans de Pink Floyd

Al tío Roger no le va a gustar esto… Este 2023 el icónico disco de Pink Floyd, ‘Dark Side of The Moon’, cumplirá 50 años de haberse lanzado al mercado. Pero la celebración aún no comienza y ya se vio opacada gracias a los comentarios homofóbicos de algunos fans de la banda.

El octavo disco de la banda causó un gran impacto en el mundo de la música durante la época de los años 70, pues tocó temas como el miedo a la muerte, las consecuencias del paso del tiempo y las enfermedades mentales. Asimismo lo hizo por la icónica portada.

Foto: Pink Floyd

Pink Floyd subió una imagen para celebrar los 50 años del ‘Dark Side of the Moon’

La luz reflejada a través de un prisma triangular (que daba como resultado los colores del arcoíris) fueron suficientes para dejar marcado el ‘Dark Side of the Moon’ en la memoria de los fans, quienes desde hace décadas están más que familiarizados con la portada de este álbum.

O bueno, al menos eso pensábamos hasta que Pink Floyd decidió poner una imagen especial para conmemorar el próximo aniversario del disco y los fans se enojaron y señalaron a la banda de querer ser ‘wokes’ y adoctrinar a sus seguidores. WTF?!

Foto: This Is Dig

Y algunos fans señalaron a la banda de querer ser inclusiva y ‘woke’

En la página de Pink Floyd en Facebook, la banda actualizó su foto de perfil y subió un diseño conmemorativo por el 50 aniversario del ‘Dark Side of the Moon’ que consiste en un número 50 dentro de un triángulo y donde el cero tiene los colores del arcoíris.

Para muchos quizá es demasiado obvio que el triángulo y los colores mencionados son elementos que conforman la icónica portada del álbum y sólo los adaptaron en su nueva imagen . Sin embargo, varios fans dieron el grito en el cielo al ver esto.

Facebook: Pink Floyd

Todo por poner el arcoíris que siempre ha sido parte de la icónica portada

“Quita el arcoíris, los está haciendo ver estúpidos”, comentó un usuarios que obviamente borró su comentario después. “A partir de este momento no escucho a esta banda”, dijo otro más que también borró evidencia gracias a que los verdaderos fans de la banda salieron a evidenciarlos.

Captura de pantalla: Especial

“Imagina decir que eres fan de Pink Floyd durante más tiempo del que he estado vivo, y aún así no saber nada sobre ellos”, dijo un usuario de Facebook. “El prisma ya tenía un arcoíris, y serías un falso fan si dijeras que Pink Floyd no siempre ha aceptado a la gente queer”, indicó otro más.

Pink Floyd celebrará el cumpleaños de este discazo con un box set de lujo

Hablando del ‘Dark Side of the Moon’, Pink Floyd lanzará un box set de lujo y resmasterizado para celebrar el 50 aniversario de este disco. Dicha edición tendrá un álbum remasterizado en formato de CD, vinilo, Blu-ray y hasta DVD, así como otro CD y vinilo con el show en Wembley que la banda dio en Wembley en 1974.

Eso no es todo, pues Pink Floyd incluirá un libro de 76 páginas con las letras de las canciones y réplicas de varios singles. Todo por el precio de unos 7 mil 500 pesos mexicanos (sin contar gastos de envío) y que pueden preordenar en este LINK.