También hay nueva música de David Byrne, Sofi Mayen. Nick Mulvey, shame, Fleshwater y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Acá vas a encontrar, segurito, tu nueva rola preferida…

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Zoé – Campo de fuerza

Cuando Zoé tocó en el Vive Latino 2025, nos sorprendió con este golpe de nostalgia del Memo Rex Commander que está por cumplir 20 años. Y justo, ese toque de nostalgia se siente rumbo a los shows con esta nueva canción llamada “Campo de fuerza”.

Es como un guiño a los primeros discos de Zoé, con ese ambiente de guitarra medio áspera pero melódica, de vibra del indie de los 2000 con toques de psicodelia.

Y además, tiene un toque especial porque, según reveló León Larregui en redes sociales, la letra es del baterista Rodrigo Guardiola, quien por primera vez se rifa escribiendo una canción para la banda por completo.

The Hives – “The Hives Forever Forever The Hives”

The Hives está en un momento dulce de su historia. Como recordarán, después de Lex Hives del 2012, la banda entró en un descanso indefinido de más de 10 años. Pero en el 2023 regresaron con un muy buen disco y ahora, en 2025, mantienen la inercia con lo que será el disco The Hives Forever Forever The Hives, del que salió ya la canción homónima.

Esta es una de esas canciones que enaltece la comunión entre la poderosa banda sueca y su fandom. Nomás de recordar el show que dieron hace poco en el Palacio de los Deportes, uno se emociona con el ambiente que despiertan.

Y es que esta nueva canción, realmente llega como un recordatorio de la propia historia y legado de la banda. Como ellos mismo dicen, la rola “es una celebración de todo lo que son los Hives“… y el coro, justo da esa sensación de himno para cantar de la mano de los fans para recordar que esta banda es eterna.

Supergrass – “Don’t Leave Me Alone”

Un 15 de agosto, Supergrass lanzaba el disco Road To Rouen. Así que sí, están celebrando precisamente los 20 años de ese disco… y las leyendas del britpop lo hacen con una reedición especial que incluye esta ‘nueva canción perdida’ que surgió en las sesiones de grabación de ese discos, conocida como “Don’t Leave Me Alone”.

La podríamos catalogar sin bronca como una de las canciones más tranquilas que haya lanzado la banda de Oxford Una balada cruda sobre sentirse abandonado, con un Gaz Coombes que en los puentes hacia el coro por momentos da una vibra de un John Lennon desganado y trágico cantando “I Am The Walrus”.

Aquí la pregunta es… ¿cómo este temazo no llegó a la parte final del disco en su momento?

Fleshwater – “Last Escape”

Algunos ya los conocerán… pero para quienes no, escuchen cuanto antes a Fleshwater. Si necesitan referencias de sonido, son la combinación perfecta entre post-hardcore, shoegaze y metal alternativo. Y bueno, el hecho de salir de gira con Deftones y The Mars Volta ya dice mucho del potencial del grupo.

Esta bandota está por lanzar su segundo disco 2000: In Search Of The Endless Sky, el 5 de septiembre. Y para la playlist de Nuevas Canciones de la Semana, tenemos aquí este enérgico temazo titulado “Last Escape”, donde incluso agregan a su estilo una influencia sutil pero interesante de la electrónica jungle.

Gran canción y gran banda. De hecho, si pueden escuchar su disco debut We’re Not Here to Be In Love del 2022, no pierdan la oportunidad.

Shame – “Spartak”

Tenemos mucha curiosidad sobre lo que vendrá con Cutthroat, el nuevo disco de Shame, que saldrá el 5 de septiembre. El primer sencillo tenía un ambiente muy bailable y medio new wave… Luego, el segundo promocional, “Quiet Life”, venía cargado de una energía rockabilly muy interesante.

Ahora, la banda londinense vuele a hacer un cambio de aires a través del post-punk que se les conoce, pero con una interesante inclinación hacia el country alternativo y el estilo musical americana… casi a lo Wilco, por ejemplo.

Y es que justo, el vocalista Charlie Steen dijo que intentó escribir una canción al estilo Wilco, con una letra muy emotiva que critica las jerarquías sociales, un poco inspirado en sus años de escuela cuando él mismo era sujeto de acoso de los chicos populares. De nuevo, la música como el desahogo necesario.

Sofi Mayen – “Normal”

A veces, uno duda de las relaciones amorosas y surgen cuestionamientos sobre qué tan involucrada está realmente la otra persona. ¿O será que uno es el que se enamoró de más?

Empezamos a dudar y de repente, te das cuenta que quizá a la otra persona no le alcanzó el amor como a ti. No se enamoró como tú. No estaba dispuesto a dar lo mismo, llevándote al límite. Y como dice Sofi Mayen, “no tardaste en renunciar”. Director al cora!

De eso va “Normal”, la rola homónima del nuevo disco de Sofi que llega a la playlist de Nuevas Canciones de la Semana… y de paso, échense el disco porque está buenísimo. La producción, las letras, la voz de la querida Sofi. Un material maravilloso.

David Byrne – “The Avant Garde”

Históricamente, se sabe que David Byrne es un artista que las cosas ––hablando en términos de expresiones artísticas–– no sean convencionales. Ama aquello que es atrevido y que rompe el molde de las corrientes que muchos adoptan por irse a la segura.

Y precisamente, esta nueva canción llamada “The Avant Garde”, es una forma de rendir homenaje a los artistas que son arriesgados. Además, esta es una canción muy distinta de los sencillos pasados del nuevo disco, con arreglos de acordes que van de lo siniestro y retorcido a lo más dulce y melódico. Genial!

Nick Mulvey – “Every Open Heart”

Días caóticos, incertidumbre, caer y no saber cómo levantarse… Todos hemos pasado por esa sensación en mayor o menor medida. Y ciertamente, duele no saber cómo levantar la cara… pero esta nueva canción de Nick Mulvey llamada “Every Open Heart”, bien puede ser esa guía para reconfortarte en un momento de vulnerabilidad.

Con un ambiente que va del indie folk al pop barroco, Nick canta sobre esos instantes de sentirse sin rumbo, rogando por un poder que le ilumine para pasar “de la oscuridad a la luz, de la ceguera a la visión y del yo limitado al ser eterno”.

Este sencillo nos encamina hacia Dark Harvest Part II, el disco que publicará Nick el 24 de octubre y que ha descrito como una viaje desde una perdida profunda hasta el proceso de aceptación que lo lleva a una alegría posterior.

The Temper Trap – “Lucky Dimes”

Tuvieron que pasar 9 años para que The Temper Trap lanzara nueva música. Y vaya nueva canción que se aventaron. Y no solo porque captura la esencia de los inicios de la banda, sino porque tiene un mensaje muy interesante detrás.

La banda nos canta sobre esas veces que te quedas “sin monedas de la suerte”, como reflexionando acerca de esas veces en las que quizá hemos dejado que la misma suerte guíe nuestra vida provocándonos una incertidumbre.

Y así, nos quedamos en un estado de no saber si pudimos haber logrado o alcanzado esas cosas que tanto anhelamos. Si se viene un disco de de The Temper Trap, esta es una primera carta de presentación genial.

Olivia Dean – “Man I Need”

Un poquito de synth-pop, un poquito de R&B, un poquito de soul-pop… Olivia Dean nos trae “Man I Need” a las playlist de las Nuevas Canciones de la Semana con una mezcla de estilos muy bien equilibrada para bailar.

Lo hace también con un mensaje que resonará fuerte: no temas de expresar lo que crees que mereces cuando de un vínculo sentimental se trata.

Y parece que estos temas sobre la exploración de las relaciones sentimentales, sus puntos altos y bajos, serán la parte central del disco The Art of Loving, que publicará el 26 de septiembre. Auguramos que se viene un discazo.