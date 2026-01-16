Lo que necesitas saber: También tenemos música nueva de Porter, Charli XCX, Arlo Parks, Chetes y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Flea ft Thom Yorke – “Traffic Lights”

¿Se acuerdan cuando Flea y Thom Yorke alguna vez formaron parte de Atoms For Peace? Bueno, pues esta canción les refrescará mucho el recuerdo porque suena mucho a ese supergrupo.

De hecho, así surgió este track. Según contó el bajista de Red Hot Chili Peppers, empezó a componerla junto al baterista Deantoni Parks (a quien recordarás por haber estado un rato en The Mars Volta) y le sonó tanto a Atoms For Peace que se la envió al vocalista de Radiohead para ver si quería colaborar en ella.

Con este temazo, Flea nos muestra el segundo sencillo de su disco debut como solista, Honora, que saldrá el 27 de marzo. Y agarrados que el álbum viene con alta inspiración jazz y algunas cositas más.

Gorillaz ft Tony Allen,Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar – “The Hardest Thing/Orange Country”

Qué pedazo de sencillo doble se mandó Gorillaz, eh. “The Hardest Part” inicia casi orquestal con un Damon Albarn, de la mano de la voz de Tony Allen, poniéndonos frente a la idea de lo duro que es despedirse de nuestros seres queridos sabiendo que no los veremos más.

Y de repente, la canción se convierte en “Orange County” (junto a Bizarrap, Kara Jackson y Anoushka Shankar), una rara ––en el buen sentido–– mezcla de sonidos alegres pero nostálgicos que hablan del legado que dejan esas personas que amamos y que desafortunadamente ya no están con nosotros.

Esta exploración del duelo ya nos la había explicado Damon Albarn en entrevista en Sopitas FM por Chilango Radio. Como nos contó en ese momento, este disco también habla de la pérdida que Damon y Jamie Hewlett enfrentaron cuando sus padres fallecieron en los años recientes.

Es una de esas canciones hermosas, reflexivas, de esas que ayudan a entender que el recuerdo y el legado de las personas que amamos puede ser más fuerte que la sensación misma de ausencia.

Arlo Parks – “2SIDED”

Se viene el tercer disco de Arlo Parks, se titulará Ambiguous Desire y sale el 3 de abril. Como el título lo dice, este disco será una especie de exploración de lo que es el deseo (en todos sus sentidos) como motor de nuestra vida.

Y para iniciar el camino al lanzamiento, la británica trae “2SIDED” donde precisamente pinta la imagen de una noche de fiesta, una mente nublada y la ilusión de que esa persona que te atrae sienta lo mismo por ti.

Mucho coqueteo y ternura en una sola canción que musicalmente suena bien distinto de trabajos anteriores de Arlo, ahora con una onda más dance pop alternativo.

Chetes – “Vidas felices”

Hay quienes culpan al destino y cuestiones externas por las cosas malas que les suceden. Luego, hay otros más que asumen las responsabilidades de sus actos o su estilo de vida.

¿Cuál eres tú? Bueno, quizá la respuesta la encuentres al escuchar “Vidas felices” de Chetes, que forma parte del soundtrack de la película Sobriedad, me estás matando.

Y es que el mensaje es claro: la vida no es color de rosa y no hay vida que sea plenamente sencilla. De hecho, la vida puede ser más difícil que placentera la mayor parte del tiempo… pero esos instantes breves de felicidad vale la pena vivirlos.

Bueno, me proyecté yo con eso último, jeje. Como sea, el video y el rollo rock alternativo que Chetes le pone a esta canción te harán recordar los 90, sin duda.

Mitski – “Where’s My Phone”

¿Esta es la versión más rockera que hemos escuchado de Mitski? Posiblemente. Suena a un art rock garagero que se pone un poco psicodélico a medida que la canción se acaba, con un toque sombrío y divertido al mismo tiempo.

¡Sí, está buenísima! Y la historia, parece que nos habla de una outsider, una marginada a punto del colapso que solo quiere una cosa: que su mente sea un cristal tan claro que no tenga nada que lo manche… o algo así.

Si ahora mismo te sientes abrumado por mil cosas diferentes, esta canción te describe. Y bueno, la genial Mitski nos traerá un nuevo disco, Nothing’s About to Happen to Me, el 27 de febrero.

Kim Gordon – “Not Today”

Kim Gordon lanzó su disco The Collective en el 2024 y era un material maravillosamente raro: instrumentales casi de hip-hop con ese sonido denso y distorsionado noise rock, y con la voz de la ex Sonic Youth cantando a manera de susurro para desconcertarte ––en el buen sentido––.

Pero parece que su disco Play Me (que sale el 13 de marzo), va por otra dirección, según lo que dijo en su anuncio. Y lo podemos notar en su nueva canción “Not Today”, más melódica y atmosférica, con una Kim más expresiva vocalmente. Y es un temazo.

Aquí escuchamos a Gordon describiendo a una persona que se siente como un desastre, pero al mismo tiempo hablándole a alguien más como diciéndole que no tenga miedo de acercarse, que sea atrevido porque ella quiere experimentar lo bueno y lo malo de estar con esa persona.

Alexis Taylor – “Out Of Phase”

Los miembros de Hot Chip andan entrados en sus carreras solistas y ahora, es el vocalista Alexis Taylor quien se prepara lanzar el disco Paris In the Spring que llegará el 13 de marzo.

Y con ese anuncio, también le entra a la playlist de Nuevas Canciones de la Semana con “Out Of Phase”, un dance-pop ahí denso y muy emotivo, bailable, con un Alexis que junto a Lola Kirke cantan sobre sentir una especie de miedo basado en el amor.

Buena rolita y sí: ya se antoja ver a Alexis (o a Hot Chip, jeje) en vivo.

Charli XCX – “Wall of Sound”

Charli XCX ya está dándole la vuelta a la era Brat con su nuevo disco Wuthering Heights, que básicamente son las canciones que la británica armó para la película del mismo nombre.

Y ahora, tenemos un adelanto con “Wall Of Sound”. Pero no se dejen llevar por el título, eh. No es una canción sobreproducida con un montón de elementos musicales…

Es una balada donde Charli habla de la necesidad de sentirse amado, pero tener miedo a ser vulnerable y detenerte por esa razón en el intento de vincularte con alguien.

Silversun Pickups – “Long Gone”

Un folk acelerado, como una influencia western bien marcada, y una atmósfera llena de melancolía para aceptar que un amor se está marchitando. Eso nos traen los Silversun Pickups con “Long Gone”.

Le tenemos mucha fe a su disco Tenterhooks, que se lanza el 6 de febrero, porque los sencillos han estado bastante buenos. Y si le agregas que el álbum lo produce el mero mero Butch Vig, parece que se viene alto material.

Porter – “Trueno”

¿Te ha ganado tanto la nostalgia que solo te queda imaginar aquellos buenos momentos que viviste con alguien? Y ahí, cuando asimilas todo, solo queda aceptar que “nada es eterno”, como lo dice Porter en su nueva canción”Trueno”.

Por la producción y estilo de composición que tiene, esta canción suena a algo que va a retumbar enormemente en el Auditorio Nacional cuando la banda llegue al recinto el próximo de febrero.

Será interesante escucharla… ojalá llegue al setlist.