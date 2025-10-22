Lo que necesitas saber: Damon Albarn vino a la cabina de Sopitas FM por Chilango Radio para platicar largo y tendido sobre los 25 años de Gorillaz, el nuevo disco 'The Mountain' y más.

Para ciertos artistas, una vida no es suficiente y Damon Albarn lo sabe mejor que nadie. “Sé que es extraño, definitivamente he tenido más de dos vidas, pero Blur y Gorillaz son las dos vidas más importantes”, nos dice en entrevista en vivo, en la cabina de Sopitas FM por Chilango Radio.

La reflexión llega en un punto crucial para Damon: celebra los 25 años de la banda virtual que fundó junto al diseñador Jamie Hewlett. Y esto, sucede a pocos meses de que lancen el disco The Mountain.

Damon Albarn en la cabina de Sopitas FM por Chilango Radio. Foto: David Durán.

Rumbo al lanzamiento de ‘The Mountain’ de Gorillaz: Entrevista con Damon Albarn

Y a todo esto, ¿a qué se refiere el líder de Gorillaz cuando utiliza una montaña como concepto? En términos generales, se siente como un proceso de descubrimiento desde muchos puntos de vista, por ejemplo, afrontar la pérdida pero al mismo tiempo, celebrar la vida, entre otras cosas.

Eso se ve en detalles como las colaboraciones póstumas del disco, las cuales nacen a partir de grabaciones antañas que Albarn desempolvó. Es una manera de homenajear a quienes ya no están haciendo prevalecer su voz.

Así como ese, hay más detalles detrás de The Mountain (que llega el 20 de marzo del 2026) para entender su significado. Y aquí, el mismo Damon Albarn nos lo contó en Sopitas FM por Chilango Radio.

Las sensaciones por los 25 años de Gorillaz y cómo cambia la escena musical

Sopitas: Estamos muy contentos de celebrar los 25 años de Gorillaz. Es una locura; es un cuarto de siglo.

Damon Albarn: Sé que es extraño, definitivamente he tenido más de dos vidas, pero fueron las dos vidas más importantes, Blur y Gorillaz, vidas públicas al final de cuentas.

Sopitas: Gorillaz siempre ha sido un proyecto que mira hacia el futuro…

Damon Albarn: Creo que tuvimos como 10 años viviendo en Londres y éramos muy simpáticos el uno con el otro, y después él se mudó a Francia, nos alejamos un poco . Pero en este nuevo disco, estamos completamente de regreso juntos, como si después de Plastic Beach nos hubiéramos ido a otra parte y ahora volvimos.

La nueva etapa de Gorillaz. Foto: Especial.

Sopitas.com: Tuve la oportunidad de estar en House Of Kong en el verano. Creaste esta increíble exhibición viendo hacia atrás a los primeros días de Gorillaz… recuerdo que tuve la oportunidad de hablar contigo en 1999 y estabas buscando sonidos en México y cosas así.

Damon Albarn: Sí, como la cumbia de Monterrey y toda esa vibra que empecé a escuchar cuando era underground. Y ya no es más underground. Todavía recuerdo cuando le reggaetón era bastante underground… es una locura como algo simplemente emerge y se vuelve tan omnipresente que no te puedes imaginar el mundo sin ello. Y luego, simplemente un día vuelve ser algo fuera de onda.

Es muy extraño. Quiero decir, si nos remontamos a Estados Unidos a mediados de los 80, tenían el cabello muy largo y pantalones ajustados, y eso era genial. ¿Sabes a lo que me refiero? La cosas cambian demasiado y luego tienes al grunge…

Sopitas: Incluso el britpop…

Damon Albarn: ¡Sí! Ese es un ejemplo perfecto. Aunque creo que Oasis ha hecho un buen trabajo haciendo que eso se sienta como la cosa más grande en el mundo. No sé cómo lo hacen ni cómo se mantiene haciéndolo. Solo se aferran a ello, pero lo hacen muy bien.

Liam Gallagher en el Estadio GNP Seguros. Foto: Stephania Carmona.

El efecto multicultural en ‘The Mountain’, el nuevo disco de Gorillaz

Greta Padilla: Tenemos muchas colaboraciones y a través de ellas, se siente que el idioma y la lengua son parte importante de un intercambio cultural. Y para este disco, se incluyen cinco diferentes idiomas…

Damon Albarn: Son seis, en realidad. Por alguna razón, en un descanso que tomé ayer me di cuenta que también hay un poco ruso. Entonces, hay inglés, español, árabe, hindi, ruso y yoruba, que es una de las lenguas de Nigeria.

Greta: Y también bromeaste sobre la representación de Manchester, que también es un dialecto.

Damon Albarn: Por supuesto. Hay siete lenguas entonces…

Greta: ¿Estabas buscando sonidos específicos o historias a través de la lengua? Creo que es importante saber cómo a veces no nos podemos comunicar entre personas y quizá, por eso, el estado actual del mundo.

Damon Albarn: He trabajado con músicos palestinos, sirios… con Africa Express empecé a tocar después de que la Guerra Civil comenzó. Esta es una historia muy extraña pero conecta a Africa Express con Gorillaz.

En el 2010, viajé por Siria y trabajé en Damascus con lo que fue la Orquesta Nacional de Siria y compuse varios sonidos, uno de los cuales terminó en este álbum y mucho de eso también estaba en Plastic Beach. Entonces, me quedé en contacto con estas personas cuando la Guerra Ciivil sucedió y muchas personas literalmente corrieron por sus vidas.

Y eso les ayudó a empezar sus propias vidas de nuevo; a ser músicos en Europa. Y finalmente, se convirtieron en la Orquesta Árabe de Londres, que fue esta colaboración con todas estas personas desplazadas de todo el mundo árabe que se encontraron en Londres.

Así que sí, es sobre ir de un mundo a otro y mantener esa conversación, como dices, verdadera. Y la música es una manera tan hermosa de hacer eso.

El significado de “The Happy Dictator”

Sopitas: Los problemas y los sentimientos son universales. En ese sentido, “The Happy Dictator” es ese líder representativo que quiere hacerte pensar que no hay problemas o que todo está bien… y hay muchos ‘dictadores felices’ por ahí.

Damon Albarn: Hay un montón de dictadores felices. Parece que los deseos de los dictadores son la cosa más importante, y todo el mundo tiene que acudir a ellos. Y desde luego, no quieren que se hable de las malas noticias. Pretenden que su forma de gobernar es la mejor. Desde el exterior, desde nuestra perspectiva, parecen ridículos. Parecen casi locos.

Creo que nuestra fe en la democracia está cada vez más disminuida, ¿sabes? Todavía no puedo pensar en una mejor forma de que el ser humano salga adelante, además de la democracia.

El concepto de la pérdida en ‘The Mountain’

Sopitas: Entiendo que la pérdida es un concepto que se trata regularmente en The Mountain de Gorillaz.

Damon Albarn: Sí, bueno… Jamie y yo perdimos a nuestros padres. Y, sabes, India es un lugar muy interesante para sobrellevar la pena porque tienen un enfoque muy positivo sobre la pérdida, a diferencia de Inglaterra donde se lidia con la pérdida de mala forma.

Quiero decir, aquí el concepto del Día de Muertos es hermoso. De alguna manera, este disco se vincula a esa tradición de celebrar la vida. Y en mi caso, tuve esta oportunidad maravillosa de volver a escuchar algunas grabaciones de hace años y encontrar cosas que no se agregaron a los discos anteriores [hablando de las colaboraciones póstumas en The Mountain], y ver si podía trabajar con ellas. Y algunas se convirtieron en canciones.

Imagen ilustrativa de “The Manifesto” // YouTube:@Gorillaz

Sopitas: ¿Cuál fue la lección más profunda que aprendiste durante la composición de The Mountain?

Damon Albarn: Nadé en el Río Ganges, en Varanasi (en India). Vi cómo la gente quemaba los cuerpos a la orilla del Ganges, que es una zona con una tradición cercana a la muerte. En Inglaterra, cuando cremamos a alguien, ni siquiera miramos los cuerpos; los tapan de inmediato, los echan al fuego y eso es todo.

En la orilla del Ganges, todas las familias están ahí junto al cuerpo que está envuelto en un velo quemándose. Pasa las 24 horas del día desde hace miles de años. Es algo muy hermoso… de hecho, tomé las cenizas de mi papá, las llevé ahí y las esparcí en el río. Es muy hermoso y es tan fascinante la cantidad de rituales y religiones en India. Es muy complejo y muy hermoso.

El significado de ‘The Manifesto’

Sopitas.com: Quiero preguntarte por “The Manifesto” porque es una de las canciones más ambiciosas y complejas… ¿Cómo construiste esa estructura?

Damon Albarn: Es como la antítesos de TikTok, ¿no? Supongo que lo llamo “The Manifesto” porque proyecta la posibilidad de llevar la música comercial a un lugar completamente diferente.

La música underground tiene muchas facetas, pero la música comercial es bastante plana o muy cuadrada… porque ha tenido, durante 50 años, el filtro de la radio y todos los aspectos del negocio de la música que lo convirtieron en un producto muy vendible. Entonces, “The Manifesto” tiene un mensaje como: ‘Puedes hacer cualquier cosa’. Es un viaje un poco loco.

Sopitas: ¿Cómo se desarrolló la colaboración con Trueno?

Damon Albarn: Mi hija Missy está muy interesada en la música latina. Ella fue a la escuela de español en Londres, así que siempre ha estado interesada en el idioma. Siempre ha estado muy interesada en la música latina, así que, de alguna manera, ella me ha llevado por ahí.

Yo estaba llegando al mundo latino antes, pero creo que ella y su aprendizaje en español se convirtieron en parte de mi vida.

Missy y Damon Albarn. Foto: Getty Images.

¿Y la película de Gorillaz?

Sopitas: Tengo que preguntarte, ¿qué ha pasado con la película de Gorillaz?

Damon Albarn: Bueno, esta vez estamos haciendo un filme de 8 o 9 minutos completamente animado a mano. Por eso no hay videos en este momento… es una cosa seria. Es genial que Jamie se concentre en hacer una proyecto con esta animación, pero es una gran labor.

Jamie hewlett al centro. Foto: Getty Images.

Sopitas: The Mountain sale el 20 de marzo del 2026 y esperamos que algún par de conciertos en México.

Damon Albarn: Por supuesto. Espero que traigamos la exhibición de House Of Kong. Va a estar aquí en el próximo año en algún momento. También lo llevaremos a Los Ángeles y sí, cuando lleguemos aquí, por supuesto vamos a venir con toda la fuerza.

Necesito volver porque la última vez que toqué aquí con Blur, tuve una intoxicación con la comida. La peor intoxicación que he tenido en la vida y me dio dos horas antes de salir al escenario. Fue la peor noche de mi vida como cantante.

Quiero volver y hacerlo sin estar enfermo porque amo tocar en México. Tocar aquí es una de las mayores alegrías que puedes tener como músico.