La Ciudad de México recibirá una gran fiesta de la música electrónica, y agárrense que se va a poner buena. Sí, nos referimos al Afterlife CDMX, que tiene todo preparado para armas dos noches espectaculares que pintan para ser inolvidables… Y bueno, para tener todo en el radar, por acá repasamos los precios, line-up, fechas y todo lo que deben saber del evento.

Estos son los precios y todo lo que deben del Afterlife CDMX 2023

¿Quieren conocer precios y todo el rollo sobre Afterlife CDMX 2023? Por supuesto, hablamos de una celebración que promete entregarnos una experiencia diferente dentro de la escena electrónica. Así que vale la pena conocerla más de fondo.

Como ya sabrán varios, el concepto de Afterlife lo comanda Tale of Us, el dúo de DJs/productores compuesto por Matteo Milleri y Carmine Conte. Bajo este nombre de marca, el combo italiano a desarrollado no solo una compañía discográfica, sino también este evento que con tremendo recibimiento, ha llegado a diferentes partes del mundo.

En Tulum conocen bien la calidad del show, y en acá en la capital tuvo presencia en 2018. Ahora, la fiesta se arma con el Afterlife CDMX 2023 los días sábado 6 y domingo 7 de agosto en el Parque Bicentenario. Tale of Us encabezarán los dos días desde luego, con la inclusión de Stephan Bodzin, Recodite, Mathame, Argy, entre otros. Así el line-up por día:

Line-up del Afterlife 2023. Foto: Afterlife.

Estos son los precios para el Afterlife CDMX 2023

Bueno, bueno… ¿Entonces cómo está la onda con los precios para el Afterlife CDMX 2023? Tomen nota, saquen la cartera y agárrense porque les traemos el precio para la entrada general y la VIP.

En el sitio oficial de compra del festival (aquí se los dejamos) encontrarán las guías para adquirir los boletos. El precio del boleto general para cada día del evento es de 140 dólares (ya con impuestos incluidos) , tal como se maneja en la página web de Afterlife. Es decir, un boleto para un día les costará cerca de $2500 pesitos mexicanos al cambio actual. Para los dos boletos, se gastarán entonces uno $5000 varos.

El precio del boleto VIP para Afterlife CDMX 2023 es de 336 dólares (también ya con impuestos incluidos) para cada día, es decir, unos $6050 pesos y poquito más $12,100 en total si se lanzas sábado y domingo.

Imagen del Afterlife en Tulum del 2023. Foto: Afterlife (vía Instagram).

¿Qué contiene el VIP del Afterlife CDMX 2023?

Ya que tienen los precios del Afterlife CDMX 2023, ahora les toca decidir con cuál se van. Y seguro se preguntarán, ¿qué incluye el boleto VIP para el evento? Bueno, las ventajas de esta modalidad son la entrada preferencial al evento (para que accedas más rápido al evento) y baños exclusivos (ya sabes la bronca que son los baños en los festivales).

Además de ello, tendrás un entrada al Área Lounge, donde hay acceso al servicio de bebidas y botellas para que te eches un trago cool mientras ves el show. No suena nada mal, ¿eh?

Cómo llegar al Parque Bicentenario en la CDMX

Ya tienen el line-up, los precios del Afterlife CDMX 2023… y nomás porque no está de más, les pasamos el dato de la ubicación del Parque Bicentenario, que se ha convertido también en un espacio fiable para realizar eventos musicales.

Las formas más fáciles de llegar es en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, saliendo de la estación Refinería. No hay pierde pues el parque está a tan solo unos pasos de este punto.

Y si se lanzan en coche, esta es la ubicación del Parque Bicentenario: Av. 5 de Mayo #290, San Lorenzo Tlaltenango, Alcaldía Migue Hidalgo. Ahora sí, no hay pierde para llegar al Afterlife CDMX 2023.

Mapa de la ubicación del Parque Bicentenario. Foto: Google Maps.

¿Por qué el Afterlife CDMX 2023 es una experiencia llamativa?

Como les decíamos antes, Tale of Us es uno de los proyectos de música electrónica más sobresalientes de los últimos años, pisando escenarios como Tomorrowland o EDC México. Y con el concepto de Afterlife, hablando tanto de la disquera como del show que montan, están llevando la escena tecno y electrónica a otro nivel.

No por nada han establecido esta fiesta musical en diferentes países como Colombia, Argentina, España, Brasil, Estados Unidos y México. Pero, ¿qué es lo que lo hace un evento especial? No solo es un festival que cuenta con talento musical de primera… Hay un importante componente escenográfico a la vista, con visuales que te volarán la cabeza y más.

Como ellos mismos lo describen en su sitio web, “Afterlife llevará a la audiencia a través de otro viaje al reino de lo desconocido, con actuaciones cautivadoras, paisajes que alteran la mente e instalaciones visuales inmersivas”, todo en una producción de alto nivel. ¿Quieren una probadita? Aquí un poco de la presentación de Anyma en Afterlife Tulum.