Ya no hacía falta una colaboración de este calibre, ¿no? Vaya combo ganador el que conforman Portugal. The Man y Unknown Mortal Orchestra para traernos esta canción titulada “Summer of Luv”.

Y sí, como mencionamos arriba, esta rolita viene con una onda muy trippy/psicodélica que se puede apreciar en el video musical que la acompaña. Pasen a escucharla más abajo.

John Baldwin Gourley de Portugal. The Man. Foto: Getty.

Portugal. The Man y Unknown Mortal Orchestra lanzan la canción “Summer of Luv”

¿Qué tienen en común Portugal. The Man y Unknown Mortal Orchestra? Bueno, sí, ambas bandas hacen su regreso a la escena musical en este 2023 con nuevos materiales discográficos. Pero más allá de eso, ahora comparten esta canción llamada “Summer of Luv”.

Se trata de una rola con una ondita muy relax, con unos tintes ahí medio psicodélicos, unas guitarras suaves bien hipnóticas y unos saxofones que le dan un toque muy especial a este track que viene incluido en el próximo álbum de Portugal. The Man, Chris Black Changed My Life.

Y es un tema bastante curioso, pues según lo que cuenta John Baldwin Gourley –vocalista de los Portugal–, su intención era que la rola tuviera un tono más pesado a través de un riff de guitarra. Pero todo cambió pues aún no podía hacer esfuerzos muy intensos para cantar debido a sus problemas de mandíbula, así que le dio un toque más tranqui.

Total que mientras la rediseñaba, se dio cuenta que necesitaba a otra vez y así, invitó a Ruban Nielson de Unknown Mortal Orchestra (que vive también en Portland) para hacer la colaboración. Y bueno, no les hacemos el cuento largo… Aquí les dejamos el video de “Summer of Luv” con referencias trippy a caricaturas como Los Simpson, Tom & Jerry y más.