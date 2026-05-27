Lo que necesitas saber. Desde los sesenta, Sir Paul ha influido en la cultura pop. Nos ponemos a especular: ¿Qué hubiera sido de la cultura sin la existencia de Paul McCartney?

Hay personas que han cambiado permanentemente la cultura, el arte y hasta la sociedad. Algunos seres que parecen estar en todos lados, y cuya inspiración parece difícil de medir en números o estadísticas. Ese es el caso de Paul McCartney, el músico inglés que hoy sigue vigente, creando e inspirando.

El legendario músico nos ha acompañado desde inicios de los sesentas como un ícono que va más allá de lo estrictamente musical. Sir Paul ha influido definitivamente la cultura pop, pero nos ponemos a especular y pensamos: ¿Qué hubiera sido de la cultura sin la existencia de Paul McCartney?

Te dejamos algunos puntos que confirman la importancia de Paul McCartney en la cultura, y sospechamos qué es lo que hubiera pasado sin él.

La vida no hubiera sido la misma sin Paul

Los músicos mainstream hubieran tenido que descubrir cómo distinguir entre sus proyectos

Los Beatles dominaron el mundo como un cuarteto inseparable y definieron el éxito musical en la década de los sesenta. Definieron el molde para la banda moderna y hasta la estructura para las canciones triunfales. Tras la separación de la banda, cada integrante tomó un rumbo propio para explorar nuevas inquietudes artísticas de manera individual.

Paul demostró la mayor versatilidad de los cuatro al reinventar su carrera desde cero y explorar terrenos completamente ajenos al sonido de su antigua agrupación. A la fecha, sigue lanzando sencillos y discos. The Boys of Dungeon Lane, que sale el 29 de mayo de 2026, será su disco de estudio número 27 como solista.

McCartney fragmentó su creatividad fuera de la marca y estilo de The Beatles. Construyó a Wings con una identidad sonora propia, y además está su carrera solista, posterior a Wings. Él enseñó a la industria cómo un artista global puede manejar múltiples personalidades musicales y triunfar de forma rotunda en cada una de ellas.

Paul trazó el camino que después recorrerían genios como Damon Albarn o Thom Yorke, quienes supieron nombrar nueva música bajo distintos pseudónimos propios o de bandas.

Las side quests musicales se hubieran tardado en existir, y en triunfar

Hoy resulta sumamente normal ver a las bandas más grandes del planeta componiendo temas principales para películas taquilleras o videojuegos masivos. Sir Paul llegó primero a este territorio y abrió la puerta para el resto de la industria. En 1973, junto a George Martin, entregó la explosiva “Live and Let Die” para la franquicia de James Bond, una pieza que redefinió los temas de acción y le otorgó una nominación al premio de la Academia.

Fuera de su discografía, como un proyecto aparte, mostró que una side quest podría ser exitosísima y un clásico de culto.

Décadas más tarde, McCartney replicó esta visión pionera dentro de la industria de los videojuegos. Compuso “Hope for the Future” en 2014 para la superproducción Destiny, colaborando directamente con los desarrolladores del título. Fue un pionero que entendió que el alcance de la música rompe los formatos tradicionales y encuentra espacios invaluables en cualquier plataforma de entretenimiento.

Sin él, hubiéramos esperado que alguien más con un status de leyenda hubiera curioseado por hacer una canción especifica para un producto en cine o TV. Y aún así, hubieron bandas que nunca se atrevieron a cruzar esa línea.

Nos hubiéramos quedado sin la figura más icónica de los cameos contemporáneos

Paul también popularizó la figura del invitado especial dentro del cine y la televisión global. Él elevó el concepto del cameo a un nivel verdaderamente “meta”, prestándose para jugar con su propio estatus de leyenda viva. Sus apariciones logran derribar la barrera formal entre el ídolo intocable (y rockerillo) y la audiencia moderna, convirtiéndolo en un elemento sorpresa que todos los directores desean incluir.

Lo vimos en Los Simpson enseñándole a Lisa los principios del vegetarianismo y cantando detrás de las rejas en la saga de Pirates of the Caribbean. Recientemente, causó furor en internet bajando la gran palanca en el final del programa de Stephen Colbert, y bromearon con que fuera “sustituto” del Papa León XIV, en una broma sobre el status de Paul. McCartney abraza las dinámicas más absurdas de la cultura pop actual con un carisma que conecta de inmediato con las nuevas generaciones. Abrió una puerta a la comedia y no tomarse tan en serio que dejó pasar a cientos de músicos que se quitaban el traje de rockstar solemne por un rato.

El bajo hubiera tenido que esperar para su gran irrupción como protagonista

Durante décadas, la industria musical mantuvo al bajo rítmico en la parte trasera del escenario. Paul tomó las cuatro cuerdas y las colocó justo en el centro de los reflectores de la música mainstream. En algunas de sus giras, su Höfner ha sido protagonista de los visuales en los concierto. Llevó su icónico bajo Höfner con forma de violín adaptado a los ojos de millones de personas y transformó las líneas de bajo en melodías completamente cantables y memorables.

Su técnica y su creatividad musical inspiraron a miles de jóvenes a elegir este instrumento por encima de la exuberante guitarra eléctrica. Leyendas absolutas de las frecuencias graves como Gene Simmons de KISS, Geddy Lee de Rush, Sting y Flea de los Red Hot Chili Peppers declaran abiertamente a McCartney como su influencia principal. Él les enseñó que el bajista también dirige y da identidad a la canción.

Sin Paul, quizás no tendríamos a muchos bajistas legendarios, y el bajo hubiera tenido que esperar quizás al boom del funk para encontrar a un embajador supremo, como lo es Paul.

Sin Paul como ejemplo, los músicos quizás no estarían buscando hacer tours hasta su vejez

En la actualidad, Paul desafía todas las expectativas sobre el envejecimiento dentro del exigente mundo musical. Él cambió para siempre la imagen del músico de la tercera edad que depende únicamente de la nostalgia y sus éxitos pasados. En su lugar, domina los escenarios del mundo con giras maratónicas y presentaciones de casi tres horas de entrega física y vocal absoluta. Y todo esto, muchas veces sin dejar el escenario. Te dejamos la reseña de su más reciente visita a México por acá.

Macca mantiene la máquina creativa encendida sin aceptar pausas prolongadas. Lanza material de estudio nuevo, estrena videos musicales y publica piezas profundamente autorreferenciales, como la brutal “Now and Then”. Nos comprueba con cada nuevo lanzamiento que el retiro resulta innecesario cuando el artista mantiene intacta su capacidad de asombro y tiene a la música como combustible para seguir.

Con un año más de edad que Jagger y Richards, Paul sostiene a su banda en vivo él solito. Los Stones parecen ser un grupo que se sostiene casi a partes iguales, pero Paul se queda por ratos solo en el escenario, y cualquier músico que pretenda vivir de tocar en vivo debe ver a Paul para creer que sí se puede.

La cultura pop moderna lleva a Paul McCartney en muchas partes de ella. Desde la forma en que los artistas manejan sus carreras en solitario hasta la integración de la música con la tecnología moderna, su vida ha marcado al mundo. Pensar en una cultrua sin Paul McCartney nos pinta una imagen más aburrida, menos atrevida y definitivamente, con una carencia de una visión pionera y avanzada.