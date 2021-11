El actor, un DJ jamaiquino y más: La historia de cómo surgió “Clint Eastwood” de Gorillaz

Definir la textura musical de Gorillaz no es sencillo porque de entrada, hablamos de un universo basto de ritmos, influencias y estilos que le hacen inclasificable. Y no nos dejarán mentir: cuando escuchamos por primera vez el disco debut del proyecto liderado por Damon Albarn, uno no podía encasillar tan fácil el material que lo compone.

Hay rock, hay rap, se sienten cosillas del reggae, por ahí hay uno que otro coqueteo con el trip-hop y no podemos dejar pasar los minuciosos arreglos lo-fi que de repente aparecen. Una locura total sin duda, que tiene en “Clint Eastwood” tal vez a su rola más icónica.

Por el puro antojo de recordar esa genial etapa dosmilera, en esta ocasión repasamos la historia detrás de este temazo con el que el propio Albarn nos llevaba de la mano hacia una nueva experiencia musical por aquellos tiempos.

“Clint Eastwood” y la influencia del actor en la canción

Resulta bastante obvio pensar en que el título de esta canción de Gorillaz agarra inspiración del legendario Clint Eastwood… pero evidentemente hay más detalles detrás de este aspecto. Quizá el más reconocible son un par de películas que desde su banda sonora, terminaron inspirando algunas de las melodías del track.

Por un lado, algunos entusiastas mencionan que la película A Fistful Of Dollars -protagonizada por el propio Eastwood- es una de las influencias. El tema musical oficial de esa cinta utiliza una partitura compuesta por Ennio Morricone que de acuerdo con el sitio SongFacts, Albarn recreó con la melódica que se escucha de manera periódica en su canción.

Es un detalle bastante sutil y hay que tener los oídos bien atentos para cachar la referencia… pero no es la más certera en todo caso.

Y desde otro ángulo, la influencia de la obra de Clint Eastwood y el mismo Ennio Morricone es más evidente si escuchamos la banda sonora oficial de The Good, The Bad And The Ugly. Esa melodía que se ha hecho parte de la cultura popular y que inmediatamente nos traslada a un escenario western, sí es un elemento que aparece en el tema de Gorillaz.

Si se dan cuenta, las vocalizaciones que abren la canción y una que otra secuencia de las melódica -el instrumento de viento-, son una recreación bien fiel de la obra de Morricone para esa película. Y bueno, por si hacía falta confirmarlo, en el libro The Rise of the Ogre se toca esa referencia de que “Clint Eastwood” tenía cierto parecido con la banda sonora de la película de ese actor, musicalizada por Ennio.

Encima de todo, el verso de la canción de Gorillaz que dice “I got sunshine in a bag” es una de las líneas del guión que Clint Eastwood dice en la cinta. Así que más obvia la influencia, no podía ser. Peeeero aguanten, que no todo el tema de las influencias termina ahí….

El viaje a Jamaica, ¿y un Eastwood del reggae?

Como dijimos, el disco debut de Gorillaz tiene una importante influencia del reggae, el rap y eso no se debe esencialmente a la cercanía que cierto círculo de la música británica tiene con estos estilos musicales. En ese sentido, caben destacar dos importantes aspectos que definieron la producción: la incorporación del productor Dan The Automator al equipo de Damon Albarn, además de su breve pero significativa mudanza a Jamaica.

Dan fue importante para introducir las vibras hip-hop al material, según mencionan los productores Tom Girling y Jason Cox -colaboradores de antaño de Damon- al sitio Sound On Sound. Ellos también trabajaban en el disco y recuerdan en esa entrevista que The Automator les ayudó a ellos y al propio Albarn a trabajar bajo los lineamientos de lo que una producción de rap de primer nivel necesitaba. Eso era algo evidentemente nuevo para todos pues venían de una carrera curtida en el rock con Blur.

“Ciertamente, Dan sabe lo que hace en el ámbito del hip-hop”, dijo Girling al medio antes citado. En este punto, además, Tom y Jason mencionan lo importante que también fue el viaje a Jamaica durante cinco semanas para reescribir, incorporar y complementar mucho del material que se había trabajado en el icónico Studio 13. Fue así como varias canciones, incluida “Clint Eastwood”, adoptaron algo del reggae tradicional del país. “La intención cuando fuimos allí era captar algún tipo de reggae y dub…”, menciona Tom.

Y esa vibra del reggae, la menciona Damon Albarn en una declaración de 2014, recordando su fascinación por el actor de The Good, The Bad and the Ugly y Ennio Morricone: “Estábamos grabando en Jamaica y escuchando mucha música dancehall e imaginamos que un título genial sería Clint Eastwood. También soy un gran fan del actor, [del director] Sergio Leone y Ennio Morricone”, mencionó.

Pero no solo el icónico actor de westerns sería la influencia para nombrar a la canción. Por ahí, corre la anécdota de que en su estadía en Jamaica, Damon y su equipo también se acercaron a la música del DJ Robert Brammer, quien es conocido en tierras jamaiquinas bajo el pseudónimo de Clint Eastwood debido a su tendencia por adoptar nombres de figuras de los spaghetti westerns más populares.

A Brammer/Clint Eastwood muchos lo reconocen por su carrera en los 70 y en su segunda faceta en los 80, como parte del dúo Clint Eastwood & General Saint. Aunque esa anécdota no es concretamente oficial, tiene sentido que mientras Albarn y compañía estuvieran en Jamaica, decidiera tomar el ese nombre para bautizar a su canción partiendo de todo lo que les hemos contado antes.

También puedes leer: “ROCK THE HOUSE” DE GORILLAZ, LA ROLA QUE NACIÓ DE UN TEMA DE JAZZ DE LOS 60

Las líneas de rap en la canción de Gorillaz

Otro aspecto importante en la creación de “Clint Eastwood”, es el hecho de que la canción pasó por varios cambios desde su demo hasta su versión definitiva. Lo más significativo en ese sentido, es que las primeras líneas de rap las habían escrito los raperos británicos Phi Life Cypher, pero el resultado no convenció a Damon Albarn ni a Dan The Automator.

Este último, entonces, recurrió a un viejo conocido: Del The Funky Homosapien de la banda Deltron 3030, a quienes Dan estaba produciendo casi al mismo tiempo que Gorillaz. Básicamente, el track ya estaba listo, con todo y el coro de Albarn a la orden, así que solo faltaban los versos.

Se le dio a Del The Funky Homosapien libertad total para escribir las líneas de acuerdo con lo que él sentía que hablaba la canción… y así se terminó por concretar. Unos años después, hubo por ahí unas disputas legales entre el rapero y Damon, por lo que la canción no podía ser tocada en vivo con los versos que conocemos y varios artistas como De La Soul o Snoop Dogg la reversionaron. Sin embargo, la batalla es cosa del pasado y el hombre de Deltron limó asperezas con el también vocalista de Blur.

Como pueden ver, esta canción de Gorillaz se trabajó hasta los huesos, se reescribió tanto como fue posible y encima de todo, maneja cualquier cantidad de influencias. Con razón es todo un clásico del nuevo milenio que supera la prueba del tiempo y se siente tan fresca como cuando salió allá, a inicios de los 2000. Esa es parte de la magia de Gorillaz y Damon Albarn como tal.