Este 2022, los fans de la música andan muy contentos (y preocupados por sus carteras) porque después de casi dos años, los conciertos y festivales regresaron oficialmente a nuestras vidas. Al menos en México, a cada rato se andan anunciando shows de bandas y artistas que nos encantan, y sin duda una de las presentaciones que más esperamos es la de Rammstein, quienes llevan un buen rato sin tocar desde este lado del charco.

Como recordarán, fue en 2016 cuando Till Lindemann y compañía visitaron nuestro país, aunque los dos años siguientes dieron un par de shows en Puerto Vallarta. Sin embargo, eso cambió en 2020 cuando revelaron que volverían para tocar en el Foro Sol de la CDMX. Pero después del coronavirus y posponer varias. veces los conciertos, este 2022 regresarán con un imponente espectáculo. Aunque eso sí, no todos están contentos con sus conciertos.

Foto: Getty Images

Rammstein tocó en el Reino Unido y esto no les gustó a muchos

Hace algunas semanas, Rammstein regresó a los escenarios y dejó a todos con el ojo cuadrado por la pirotecnia que están usando (hasta se armaron unos memazos y si no los han visto, ACÁ se los dejamos). Sin embargo, esto no es lo único que está sorprendiendo, pues la situación en el Reino Unido llegó a tal grado que los vecinos del foro donde tocaron en dicho país se quejaron porque el concierto de la banda fue muuuuy ruidoso… sí, no es broma.

El pasado 26 de junio, la agrupación alemana tocó en la arena Coventry Building Society, donde presentaron su más reciente material discográfico, Zeit, pero también se aventaron varios clásicos de toda su carrera. De acuerdo con medios locales, las personas que viven cerca de este lugar reportaron que se escuchaban “golpes estruendosos” y sentían “un fuerte latido en sus ventanas”. Pero quizá lo más impactante fue que algunos mencionaron que la música se escuchaba a 16 kilómetros de distancia y en comunidades bastante alejadas.

¡¡”

Por supuesto que toda esa gente no se quedó con llamar a la policía para quejarse del concierto de Rammstein. Muchos fueron directamente a las redes sociales para mostrar sus descontento, ya que varios se espantaron porque se escucharon varias explosiones fuertes mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo para terminar el show. Al final, todo acabó con algunas personas molestas. y no pasó a mayores, pero al menos de este lado, esto solamente aumentó nuestras expectativas para los shows que darán en la CDMX, ¿a ustedes no les pasa lo mismo?