Remi Wolf estrena el vibrante y colorido video de “Liquor Store”

Vaya que el 2021 nos ha dejado con el ojo cuadrado al menos desde la cancha de la industria musical. A pesar del regreso lento pero seguro de los conciertos y festivales en todo el planeta, parece que hay artistas que se niegan a regresar a los escenarios con las manos vacías, es por eso que están anunciando nuevos discos y estrenando rolas recién salidas del horno. Y por supuesto que las jóvenes promesas no se quedan atrás, como el caso de Remi Wolf.

En 2019, la cantante estadounidense de 25 años y ex concursante de American Idol estrenó su tercer EP, I‘m Allergic to Dogs! Sin embargo, este año nos dejó con el ojo cuadrado cuando anunció el lanzamiento de un proyecto sumamente especial: We Love Dogs, un material discográfico donde artistas del tamaño de Beck, Nile Rodgers, Kimbra, Hot Chip, Panda Bear, Little Dragon, L’Impératrice, Polo & Pan y muchos más reinterpretan sus rolas.

Remi Wolf nos presenta una nueva rola, “Liquor Store”

Pero al parecer, a Remi Wolf no se le acaba la pila creativa, lo decimos porque en junio de este mismo año estrenó la versión de estudio de una de las rolas que sus fans aman, “Liz” (que si no han escuchado, pueden hacerlo POR ACÁ). Y ahora, esta chica tan talentosa vuelve a sorprendernos estrenando “Liquor Stoe”, una canción más que formará parte de su primer álbum de estudio de larga duración –el cual por cierto, verá la luz a finales de 2021–.

Se trata de un tema que engloba por completo el concepto y la esencia del proyecto de Remi, sonidos divertidos y pegajosos llenos de instrumentación que dan como resultado una melodía que difícilmente podrás sacar de tu cabeza. Pero no se dejen engañar por esto, pues detrás de esta personalidad sumamente curiosa y abierta a experimentar con cualquier tipo de ritmos, se esconde una chica demasiado talentosa.

También estrenó un video sumamente divertido

Sobre este sencillo, Remi Wolf comentó que: “‘Liquor Store’ se siente como si estuviera derramando una piel. Se trata de mi viaje con la sobriedad, que ha sido un cambio de vida importante para mí durante el último año. A finales de 2020, después de seis meses fuera del estudio, tuve una semana explosiva loca donde todos estos sentimientos salieron de mí. Captura muchos de ellos. Es mi primer bebé de lo que sigue y espero que lo amen”.

Por si esto no fuera suficiente, Remi también estrenó el video oficial de esta rola, que contó con la dirección de Haley Appell y Daniel Iglesias Jr., quienes han trabajado con The Neighbourhood y CULTS. En este visual la cantante nos lleva directamente hacia el extravagante mundo donde vive, lleno de colores, animaciones bizarras y escenas surrealistas, todo dentro de un supermercado bastante alocado.

Hasta el momento todavía no tenemos más detalles sobre el álbum debut de Remi Wolf, pero sin duda lo tendremos en el radar porque cuando lo lance dará de qué hablar. Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y dediquen unos cuantos minutos de su día para checar el video que esta artista estrenó para su nueva canción, “Liquor Store”:

Por cierto, hace poco tuvimos chance de platicar con la propia Remi, quien entre otras cosas nos contó sobre su proceso creativo, su paso por American Idol y todo lo que aprendió en el tiempo que estuvo en ese programa tan popular, la manera en que ha ido ascendiendo dentro de la industria musical y hasta de lograr que grandes artistas como Beck, Nile Rodgers y más reimaginaran sus rolas. Si no han visto la entrevista, acá se las dejamos: