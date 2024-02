El funk sofisticado de Chromeo presume una producción admirable en su álbum 'Adult Contemporary'

Lo que necesitas saber: Chromeo presume una producción admirable en 'Adult Contemporary', un álbum que brilla por una vibra retro y brillante.

Diez añitos nos separan del White Women de Chromeo, el disco que los catapultó al mainstream internacional con “Jealous”, una rola que no dejamos de escuchar en 2014.

El dúo de electrofunk no se ha detenido desde ese entonces, y después de dos discos propios, dos colaborativos y hasta un álbum en vivo, lanzan Adult Contemporary, previo a visitar nuestro país una vez más.

Foto: Chromeo

Apenas en noviembre vimos a Chromeo en el Corona Capital y confirmamos por enésima vez que los canadienses tienen una relación especial con México, el público se les entrega en cada visita y el dúo hasta se rifó un DJ Set en la Roller Disco del festival.

Dave 1 y P-Thugg producen este nuevo álbum, con un par de invitados. Para “Personal Effects”, invitan a Ryland Blackinton (Cobra Starship), en “Replacements” escuchamos a Ely Jackson de La Roux en un diálogo sobre amor y desamor que resulta fenomenal.

Funk retro brillante con algunas sorpresas

El género que tocan los canadienses tiene probada eficiencia para hacernos bailar y la verdad es que las letras de Dave 1 tienen un equilibrio entre ser melódicamente pegajosas y tener frases con las que nos podemos relacionar, eso sí, con mucha veracidad en cuanto al amor y desamor.

La producción del disco es una muestra idónea de cómo combinar capas y capas de sonidos y que suenen de forma equilibrada. Escuchamos poco en este disco el famosísimo talkbox de P-Thugg, como apoyo en “(I Don’t Need A) New Girl” y “She Knows It (Personal Effects Pt.2)”.

Sintetizadores chonchos, líneas de bajo firmes y la suave voz de Dave son elementos que esperamos de Chromeo, pero en este álbum meten nuevos elementos que suman a su sonido y sentimos bastante frescos. En “Ballad of the Insomniacs” tenemos un sax bastante grato y lo único de lo que podemos quejarnos es de que no lo usaron más.

La innovación en este álbum es más claro en “CODA”, una rola que comienza bastante electrónica y uptempo, y habla sobre la codependencia que tiene Dave con alguien en una letra que te hace reír con las ridiculeces que alguien puede hacer cuando alguien está muy clavado con otra persona. La salida de la rola también es fenomenal, y nos hubiera gustado que la aprovecharan más.

El coro de “Words With You” resulta sorpresivo por cómo se agregan trompetas que realzan el coro y juegan con la línea de sintetizadores previo a que entre un solo bastante recatado de Dave. Así se hace un funk agradable que puede sonar por horas en tus oídos.

Los de Chromeo se muestran más sofisticadosn y menos enérgicos en ‘Adult Contemporary’

A lo largo de sus 6 discos de estudio, Chromeo ha mostrado una dualidad entre un funk sofisticado y elegante que no necesita acelerarse y rolas para no dejarse de mover, más uptempo y hasta coqueteándole al house. Ahora, nos traen 15 rolas que confirman el título, y es que le treparon a la elegancia sin subir los beats por minuto, algo que la verdad se espera por momentos.

Quizás lo más cercano que tenemos a un verdadero trancazo sean “Lost And Found” y “She Knows It (Personal Effects Pt.2)”, que nos hubiera encantado como una canción más larga que no solo fuera un anexo de “Personal Effects”.

No nos cansamos de admirar la producción, que retoma lo mejor de un género setentero que hoy encuentra a unos representantes modernos comprometidos con llevar el género a todos lados.

Las canciones menos aceleradas son las que predominan en el disco, y rolas como “BTS” y “Cut Above” de plano bajar el ritmo bastante para hacer baladas que son ochenterísimas y tomando un viaje décadas atrás.

Chromeo viene el 21 de junio al Pepsi Center WTC para ponernos a bailar intensamente. Si no los han visto, no se los pueden perder, y pueden comprar sus boletos por acá. Para el lanzamiento de Adult Contemporary, los Funklordz se rifaron con ropa nueva y una edición física en picture disc que pueden encontrar por acá.

