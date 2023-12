Querido por algunos y odiado por muchos otros… no existe un punto medio cuando se habla de Ricardo Arjona. Y aunque puede que esta noticia le alegre el día algunos, la verdad es que está gacho lo que le está pasando al cantautor guatemalteco, pues anunció su retiro oficial de los escenarios tras diagnosticarle una extraña enfermedad.

No, esta no es una nota del Día de los Inocentes, es 100% real, no fake. El compositor de joyas de la música latinoamericana como “Señora de las cuatro décadas”, “El problema”, “Historia de un taxi”, “Mujeres”, “Desnuda” y “De vez en mes”, dirá adiós tras cuatro décadas de carrera donde nos guste o no tanto, se convirtió en uno de los artistas más sonados de todo el continente.

Ricardo Arjona confirmó que se retirará de los escenarios debido a una enfermedad

Resulta que después del último concierto que dio en el Estadio Bicentenario de La Florida, de Santiago en Chile como parte de su gira Blanco y Negro Volver, Ricardo Arjona publicó a través de sus redes sociales un comunicado donde anunció que se retirará de los escenarios debido a una extraña enfermedad que lo atacó desde hace un buen rato.

A pesar de que no reveló como tal el nombre de dicha enfermedad que padece, según varios medios, desde septiembre de este año el estado de salud de Arjona se fue deteriorando y tuvo que suspender algunas fechas de la gira. El propio cantautor reveló que a lo largo de estos meses le tuvieron que hacer varias infiltraciones en la columna vertebral.

Ricardo Arjona durante un concierto en Orlando, Florida/Foto: Getty Images

En el comunicado, Ricardo Arjona agradeció a sus fans y equipo de trabajo. Pero en particular, escribió unas palabras emotivas para los especialistas de la salud que lo acompañan en este proceso tan complicado en su vida y lograron que pudiera dar su último concierto, despidiéndose así de todos sus fans.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (…) A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida“, escribió el cantante guatemalteco.

Este magno artista no tiene claro si regresará o se quedará en el retiro

Ricardo Arjona agregó que no sabe si este retiro será temporal o definitivo, pues tendrá que encontrar un gran motivo para volverse a subirse a un escenario. Sin embargo, dejó muy claro que si de plano no halla una verdadera razón para regresar a la industria musical, mejor seguirá con su vida.

“Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver (…) “La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó (…) Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”.

¿Qué tal? ¿Esperaban que Arjona dijera adiós a la industria musical en este 2023? La verdad nosotros no, pero definitivamente, para bien o para mal, esta es una de las noticias más impactantes del año. Ni modo, solo nos queda desearle mucho éxito, que todo salga bien y que venza su enfermedad pero que mejor se quede en el retiro, ¿no creen?

Te puede interesar