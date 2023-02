¡Rihanna, en ti confiamos! Estamos en el fin de semana del evento deportivo más relevante del año para los que son fans del futbol americano y también para los de la música, pues más allá de la final entre Eagles y Chiefs, miles de personas sintonizarán el juego para ver el ya conocido Show de Medio Tiempo.

Es durante el periodo de descanso del juego donde los artistas encargados de dicho show –donde han figurado cantantes como Lady Gaga, Katy Perry y Dr. Dre, entre otros–, se encargan de entretener a los fanáticos hasta que los jugadores regresen al campo. Y este 2023 será el turno de Rihanna.

Foto: Getty Images

Este 2023 el Show de Medio Tiempo pinta para ser memorable

El Show de Medio Tiempo del Super Bowl LVII con la cantante de Barbados pinta para ser uno de los mejores en al menos los últimos 10 años, pues ahora de la mano de Apple Music (quien ocupó el lugar de Pepsi como el nuevo patrocinador de dicho espectáculo), Rihanna regresará a los escenarios después de varios años de ausencia.

Como les comentamos anteriormente, el último show que la cantante de 34 años brindó fue en noviembre de 2017 durante un evento de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, el cual marcó el inicio de su retiro temporal de los escenarios.

Foto: Getty.

Rihanna será del Show de Medio Tiempo en el Super Bowl LVII

Si bien RiRi no ha estado alejada de los reflectores, pues la cantante se ha enfocado en su faceta como empresaria a través de su marca de Fenty Beauty, los fans extrañan música nueva (más allá de los soundtracks para películas) y ver a Rihanna en vivo.

Desde el 2016 (cuando Rihanna lanzó ‘Anti’) los fans hemos esperado un nuevo álbum de Rihanna, quien cada parecía menos convencida de regresar a los escenarios, pues rechazó dar el show de Medio Tiempo del Super Bowl en 2019 y meses después se convirtió en mamá

Foto: Captura de pantalla

Rihanna hará su regreso musical en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl

Pero bueno, dicen que el tiempo recompensa a los pacientes y será este 2023 cuando presenciaremos el ansiado regreso de Rihanna. Algo que ya nos tiene pensando en lo que podremos esperar durante su show de Medio Tiempo del Super Bowl donde seguro tirará la casa por la ventana.

Y es que se sabe que este show se caracteriza por tener una gran producción, escenografía y hasta uno o más invitados especiales con los que la artista encargada –en este caso, Rihanna– se apoya para dar una presentación memorable.

Foto: Getty Images

Y estos podrían ser algunos invitados al Show de Medio Tiempo de Rihanna

Creyendo que Rihanna no será la excepción, acá les dejamos nuestras 5 predicciones de artistas que podrían aparecer en el campo del State Farm Stadium en Glendale, Arizona, y que abonarían a que el show de Rihanna sea de los mejores en la historia del Super Bowl.

5.- Jay-Z

Las posibilidades de ver a Jay-Z en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl son una en un millón, sin embargo, sería increíble que se uniera a Rihanna para interpretar “Umbrella”, una de las rolas más conocidas de la cantante, en la cual él hizo dueto por allá de 2007.

Además, considerando que el rapero y productor es dueño de Roc Nation, la empresa de entretenimiento que creó en 2008 y la cual es encargada de producir el Halftime Show, las esperanzas de verlo crecen una vez más.

4.- Calvin Harris

Uno de los nombres que más suenan para aparecer en el Super Bowl. De acuerdo con algunos medios de comunicación en Europa, Calvin Harris será el DJ encargado de acompañar a Rihanna durante su espectáculo en el Medio Tiempo. Y si lo hace, será una fantasía escuchar “We Found Love” y “This Is What You Came For” durante dicho evento.

3.- Shakira

Rihanna colaboró con la cantante colombiana en la canción “Can’t Remember To forget You” de 2014 y podemos decir que en ese momento muchos encontraron increíble esta colaboración. Si tomamos en cuenta que Shakira es tema del momento ahora, quien quita y Rihanna la salpique al incluirla en su show del Super Bowl.

2.- Kendrick Lamar

El rapero de Compton fue uno de los protagonistas del Show de Medio Tiempo del año pasado, donde lo vimos brillar junto con Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Dr. Dre. Sin embargo, los fans tienen una pequeña esperanza de tenerlo de regreso este 2023.

Y es que Kendrick, quien este año se coronó con Grammys en las categorías de ‘Mejor Canción’ y ‘Mejor álbum de rap’, es gran amigo de Rihanna, a quien invitó a participar en su disco ‘Damn’ (2017) para la canción Royalty. ¿Se imaginan escuchar esta colaboración en vivo?

1.- A$AP Rocky

Quizá la primera persona que se nos viene a la mente cuando pensamos en posibles invitados al Show de Medio Tiempo de Rihanna por varias razones: el rapero neoyorquino es la actual pareja de la cantante y también el papá de su hijo.

Aunque los reportes indican que la labor de A$AP Rocky en este show del Super Bowl ha sido cuidar a su pequeño para que Rihanna se enfoque 100% en su regreso (cosa que agradecemos), varios sueñan con ver a RiRi y a A$AP cantando juntos.

Foto: Getty Images