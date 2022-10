Es verdad que este año prácticamente fue el regreso de la industria de los eventos en vivo, con muchos conciertos y festivales volviendo a la andadas. Sin embargo, algunos artistas como Ringo Starr todavía están lidiando con el COVID y las cancelaciones derivadas de ello.

Y pues la mala noticia no tardó en llegar. Este jueves 13 de octubre, el músico británico confirmó en sus redes sociales que dio positivo a COVID nuevamente y que tendrá que cancelar el resto de su actual gira, que tenía contemplados un par de shows en México dentro de unos días.

Ringo Starr. Foto: Getty Images

Ringo Starr anuncia la cancelación de su gira

Esta noticia llega luego de que en los últimos días, el propio Ringo Starr canceló algunos shows que tenía programados entre el 1 y el 9 de octubre en Estados Unidos y Canadá. Luego, se informó que ya había dado negativo a COVID, por lo que continuaría con las presentaciones que tenía en Seattle y Portland de esta misma semana.

Pero fue este jueves 13 de octubre que una vez más actualizó su estado de salud con un anuncio que seguro desanimará a sus fans mexicanos un poco. “Estoy seguro que estarán tan sorprendidos como yo. Di positivo a COVID, el resto de la gira está cancelada. Les envío paz y amor…”, escribió el exmiembro de The Beatles.

Ringo Starr and His All Starr Band se iba a presentar los próximos días 19 y 20 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Como recordarán, la visita del músico inglés ya se había pospuesto en años anteriores precisamente debido a las restricciones por la pandemia.

Ahora, quedaremos a la espera por si se reagendan las presentaciones nuestro país o sobre algún anuncio para un posible reembolso. Por su parte, Ringo aparecerá a finales de este mes en el documental Let There Be Drums, del que se liberó un tráiler también este 13 de octubre. AQUÍ les contamos más sobre esa película y acá abajo, les dejamos el avance.