Lo que necesitas saber: Una jueza ordenó al ICE mejorar las condiciones del centro migratorio de Adelanto, California, donde han fallecido cuatro mexicanos, al considerar que los detenidos enfrentan condiciones potencialmente inhumanas.

Las denuncias por falta de agua, comida, atención médica y condiciones insalubres en un centro de detención migratoria en California finalmente llegaron a los tribunales… y una jueza federal decidió intervenir.

La jueza Sunshine S. Sykes ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a GEO Group, la empresa que administra el Centro de Procesamiento de Adelanto, corregir de inmediato las condiciones en las que permanecen cientos de migrantes detenidos.

Foto ilustrativa.

¿Qué encontró la jueza?

De acuerdo con la resolución, existe una alta probabilidad de que las condiciones del centro violen la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al mantener a personas bajo custodia en condiciones consideradas inhumanas.

Entre las principales denuncias se encuentra: La falta de agua potable, comida suficiente, atención médica deficiente, instalaciones insalubres y la falta de higiene y presencia de moho.

La decisión surge tras una demanda colectiva presentada por personas detenidas en enero de este año, luego de las muertes de Ismael Ayala Uribe y Gabriel García Avilés, dos migrantes mexicanos fallecidos con pocas semanas de diferencia.

Lo que tendrá que cambiar en Adelanto

Mientras continúa el juicio principal, la jueza emitió una medida cautelar que obliga al centro de detención a garantizar:

Agua potable disponible las 24 h.

Comidas suficientes en cantidad y calorías.

Productos de higiene gratuitos.

Limpieza diaria de las instalaciones y eliminación de moho.

Cobijas y ropa adecuada según el clima.

Al menos cuatro horas diarias de acceso al patio.

Restricciones al uso de aislamiento.

Dos pases de lista al día para comprobar que todas las personas detenidas sigan con vida.

Además, el gobierno estadounidense tendrá 14 días para presentar un plan de atención médica, mientras que dos supervisores independientes verificarán que las medidas realmente se cumplan.

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Las denuncias ya llevaban meses

La decisión judicial llega después de varias protestas dentro y fuera del centro.

Desde mayo, alrededor de 40 personas detenidas en Adelanto y Desert View Annex iniciaron una huelga de hambre para denunciar la falta de atención médica y de alimentos.

Familiares también relataron presuntas negligencias. Eva Huerta, esposa de un migrante detenido, aseguró que cuando su esposo presentó dolor en el pecho únicamente recibió Tylenol, mentas y sobres de sal para hacer gárgaras.

En junio, legisladores demócratas visitaron el centro y denunciaron represalias contra algunos migrantes con quienes hablaron, incluyendo aislamiento, traslados e incluso una deportación que organizaciones legales calificaron como contraria a una orden judicial.