Lo que necesitas saber: El gobierno ya comenzó la instalación de refugios temporales y la entrega de carpas, cobijas y algunos alimentos para las personas que perdieron sus viviendas.

La noche de este sábado el centro de Perú se vio fuertemente afectado por un sismo que dejó importantes daños en la región y movilizó a los servicios de emergencia.

Y es que fue alrededor de las 21:24 horas cuando se registró un sismo de magnitud 5.1 con epicentro a 7 kilómetros al sur de Chupaca, en el distrito de Chongos Bajo, región de Junín, aproximadamente a 300 kilómetros al este de Lima, Perú.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), aproximadamente 20 minutos después se registró una réplica de magnitud 3.7, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo, ya que la actividad sísmica podría continuar durante las próximas horas.

¿Hubo alguna afectación?

Hasta el momento se sabe que los daños más importantes se registran en el distrito de Chongos Bajo, una de las zonas más cercanas al epicentro.

Además, se ha reportado el colapso de viviendas, principalmente construidas con adobe, así como daños en escuelas, centros de salud, iglesias y algunos edificios públicos.

También se registraron derrumbes que bloquearon caminos y carreteras, además de algunos cortes de energía. Y aunque los servicios de emergencia fueron desplegados rápidamente, los deslaves y bloqueos en las vías han complicado su llegada a varias comunidades.

De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades, el saldo aumentó a cinco personas fallecidas, 21 heridas y más de 300 damnificados, aunque las cifras podrían modificarse conforme continúen las labores de evaluación y rescate.

Por ahora, el gobierno ya comenzó la instalación de refugios temporales y la entrega de carpas, cobijas y algunos alimentos para las personas que perdieron sus viviendas o cuyos hogares permanecen en revisión por posibles daños estructurales.

Las autoridades continúan trabajando en las revisiones y mantienen el monitoreo ante posibles réplicas, esperando que no haya más pérdidas humanas.

Y es que, al encontrarse dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que este tipo de fenómenos son más comunes de lo que muchas personas creen.