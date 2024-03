Lo que necesitas saber: Analizamos el sonido de Romy, desde The xx y las colaboraciones que hecho, hasta su disco solista. Este fin de semana se presenta en el festival AXE Ceremonia.

Este fin de semana, tras mucha expectativa, veremos a Romy Madley Croft, mejor conocida como Romy, en el AXE Ceremonia. La inglesa es una genia absoluta de la música actual, y es imposible separarla musicalmente de The xx, su proyecto originario, pero les contamos cómo es que hoy Romy ha logrado el sonido que la define como artista.

Desde el 2005, Romy y Oliver comenzaron a trabajar en una banda, que resultaría en The xx, cuando James Smith se unió al proyecto. Ahora, con un proyecto solista, Romy nos fascinó con su discazo Mid Air (2023) que tiene elementos distintos a su proyecto con banda.

Romy en los inicios de The xx: un sonido íntimo y contrastante con el baile

The xx sacudió el mundo musical con su disco homónimo en 2009, pero en lugar de sumar elementos, o innovar con más y más efectos, la genialidad de este trío fue dar varios pasos hacia atrás y hacer un proyecto minimalista en cuanto a letras e instrumentos.

Los diálogos entre Romy y Oliver fascinaron al mundo, y los métodos de grabación funcionaron alrededor de captar las voces bajas, y en ocasiones susurradas, por ambos. Algo que retomaría, por ejemplo, Billie Eilish muchos años después.

Tomemos la maravillosa “VCR” como una muestra de la intensidad que pueden lograr diálogos melódicos entre dos voces que se profesan amor, como si se tratara de una conversación en un espacio íntimo o quizás en el teléfono.

En la producción, Jamie xx optó por pocos elementos para decorar las rolas, y el bajo de Oliver y la guitarra de Romy como acompañantes principales, aunque no figuren en todas las canciones de la banda.

Hoy escuchamos un proyecto de Romy que está dedicado al dancefloor, algo que no hubiéramos pensado al escuchar su primer disco de estudio, y que contrasta bastante con las primeras impresiones de la guitarrista.

Pasos agigantados hacia rolas más movidas con la voz de Romy

Los inicios de The xx también trajeron una infinidad de remixes, siendo algunos de los más queridos por sus fans los que han estado a cargo de Jamie. Digamos que siempre hubo un lado b de la intimidad entre las voces románticas, y eso era el baile con un house basado en breakbeat que aportaba el único xx que no canta.

Para Coexist (2012) tuvimos algunos de los mejores trabajos de remix a cargo de Jamie, y Romy y Oliver suenan increíbles en un contexto dance, algo que sorprendía contrastando con sus rolas más tranquilas.

En su segundo disco, la banda continuó con un sonido atmosférico y minimalista, que le daba protagonismo a la tensión entre las voces de Romy y Oliver, añorando el pasado, y creyendo en un futuro esperanzador a lo largo de este álbum.

Después de este segundo álbum, Jamie xx lanzó su único disco de estudio como solista a la fecha, posterior al colaborativo We’re New Here junto a Gil-Scott Heron. En In Colour (2015), destacó la colaboración con Romy, en una rola nostálgica que habla sobre los puntos altos y quizás inalcanzables a los que puede llegar una relación.

“Loud Places” era marcadamente más electrónica que el trabajo de The xx, y la voz de Romy se mantenía íntima aunque ya funcionaba en un contexto mucho más bailable. Se estaban formando ideas musicales en los integrantes de The xx que dejarían bastante de su sonido original para su siguiente álbum.

Entrarle por completo a la pista de baile con música electrónica dentro de The xx

Los xx nos tenían una sorpresota preparada, y es que su tercer disco de estudio I See You (2017) fue un giro completo hacia la música electrónica, los beats y los samples, a cargo de Jamie xx.

A la distancia, podemos ver cómo es que ese álbum cambió la identidad sonora de sus integrantes, y en especial, confirmaba que la voz suave y aguda de Romy funcionaba a la perfección sobre temas más acelerados y bailables.

Esa gira cambió por completo la dinámica de The xx, y la banda ya armaba una fiesta sobre los escenarios, contrario a los shows sobrios y atmosféricos de sus inicios. Recordemos su presentación en el Corona Capital 2017, ya durante la noche nos pusieron a bailar con rolas emotivas.

A finales de 2020 escuchamos lo primerito de Romy como solista, con una expectativa altísima sobre lo que podría ser su primer disco de estudio. “Lifetime” mostró un giro absoluto hacia la electrónica, tomando el house como referencia, con su voz luciendo en samples y en melodías con bastantes efectos.

Desde esta rola, Romy tomó por completo un sonido de rave retro a los noventas, con electrónica ligera pero bien producida, y en la que intervinieron Jamie xx, Fred again.., Joy Anonymous y Marta Salogni. El resultado es buenísimo pero Romy nos compartió su primer sencillo tres años a

Después de un descanso, Romy decidió hacerle una oda a la música disco, a la electrónica y al amor

ntes del lanzamiento de su primer álbum, lo que causó mucha especulación sobre su LP debut.

Afortunadamente, Romy continuó colaborando con Fred again.. y lanzó “Strong”, con lo que confirmaba un house ligero que además aprovechó su voz a más no poder, con muchísimos efectos. La insistencia en hacer electrónica sensible que toca temas íntimos e inclusive de desamor nos encanta.

Como relatamos en nuestra reseña sobre Mid Air, Romy trae de gira un discazo que se centra en el baile, pero también en temas sensibles y su voz en vivo, tomando sampleos de música disco, haciéndola suya. Es una maravilla ver que Romy toma un rol central, y se la pasa rebien cantando sobre temas amorosos, abiertamente desde la óptica LGBT+.

Su disco tiene letras sensibilísimas, cuando habla del desamor o cómo es que su madre le repitió que ella debía disfrutar su vida. Romy nos contó que la inspiración para sus canciones son un reflejo de lo que ha pasado en su vida.

En cuanto a la música, las guitarras se vuelven mucho más sutiles, y aunque es el instrumento que toca en The xx, Romy la toma como una decoración más en su música como solista, que toma muchos elementos, como en la bailable “The Sea”:

Romy se presenta el sábado 23 de marzo a las 8:45 de la noche, en el escenario airmax del festival AXE Ceremonia, en lo que seguro será una celebración al amor y la libertad, y sobre todo, su consolidación como solista. Es su primera presentación con su proyecto fuera de The xx en nuestro país, por lo que es un acto imperdible en este festival.

