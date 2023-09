Lo que necesitas saber: El disco debut solista de Romy, 'Mid Air', ya está disponible en plataformas. Aquí nuestra reseña.

Fue en 2020, en medio de la incertidumbre por la pandemia, cuando Romy Madley-Croft lanzó “Lifetime“. Dicha canción significaba el arranque oficial su carrera como solista, con la promesa de un disco debut de larga duración que estaba implícita… Sí, es cierto que tardó más de lo esperado, pero por fin llegó Mid Air.

En esta entrega, la compositora explora al máximo su lado electrodance. “Es un álbum sobre celebración, santuario y salvación en la pista de baile”, se lee en una semblanza. Y justo, esta esencia se debe a que el material se ha descrito como una carta de amor a los clubes queer que la acobijaron en su adolescencia, y que le dieron la libertad de ser quien es.

Romy anuncia la fecha de estreno de su disco debut solista. Foto: Prensa/Vic Lentaigne.

Mid Air de Romy es una verdadera fiesta que además, contó con la colaboración en producción de pesos pesados de la talla de Jamie xx, Stuart Price (Madonna, Dua Lipa) y Fred Again.. Pero más allá de de esos beats tan vibrantes como hipnóticos, este disco mantiene un punto importante de reflexión.

El amor, el dolor y la resiliencia ante la perdida, el autodescubrimiento y la aceptación, el optimismo de abrazar la vida… La británica sabe cómo desahogar su experiencia a través de la música, y con este disco nos confirma por qué es una compositora tan admirada entre los fans que la siguen de hace tiempo, y respetada en los círculos más pop de la industria musical.

Portada del disco ‘Mid AiR’ de Romy. Foto: Young Records.

‘Mid Air’ de Romy Madley-Croft y el amor a todo lo que da

Hay una sensación liberadora en Mid Air de Romy, especialmente con canciones como “Loveher”. El tema es una hermosa confesión del amor que cobra sentido cuando recordamos su relación con la fotógrafa y diseñadora Vic Lentaigne.

“Baila conmigo, hombro con hombro/cuando me pregunten les diré que no me avergüenzo/no puedo esperar para decirles que la amo”, canta la iglesa en un coro tan dulce y emotivo como el beat que la acompaña.

“No siempre es fácil para las personas y me tomó un tiempo sentirme cómoda solo para escribir eso en mis letras. Cuando escribí esa canción me sentí un poco liberada“, nos contaba la propia Romy en una entrevista que tuvimos con ella hace poco (aquí la pueden leer).

Un poco en esa misma dirección amorosa que lleva Mid Air, encontramos “Weightless”. Pero aquí, más que una confesión sobre amar a su pareja, Romy nos habla de lo importante que es no guardarse los sentimientos.

“Estaba en una fiesta y ella estaba en casa/Todo lo que yo realmente quería era estar a solas con ella/Las cosas son mejores con sus brazos rodeándome“… Hay que amar sin reservas, nos dice la canción.

“The Sea” y “One Last Try” se mantienen en la línea del romance a todo lo que da, mostrándonos a una Romy consciente del amor como una fuerza capaz de iluminar los momentos más oscuros, y como un motivo por el que vale la pena perder el miedo.

El ambiente dance nostálgico y los claroscuros de la vida

Romy ha calificado anteriormente su disco Mid Air como ‘música emocional para bailar’. Y si hay una canción que demuestra esta característica, esa es “Strong” (que produjo a lado de Fred Again..).

Una vez que la escuchas, es inevitable trasladarse a esa época noventera cuando el eurodance estaba en su máximo apogeo. Entonces, es justo decir que este tema resulta bastante nostálgico en ese sentido. Pero esto no se limita solo a lo que nos muestra la canción en su composición musical.

Romy sabe que en la vida hay momentos muy duros, y que a veces resulta muy complicado desahogarse. Intentamos ser fuertes ante ello, lo cual no es malo desde luego, pero sí puede resultar contraproducente cuando reprimimos esas emociones como la tristeza… Y si se trata del fallecimiento de un ser querido, sobrellevar la perdida en silencio es innegablemente doloroso.

“Strong” es una de las canciones más emotivas del disco y en ella, Romy habla de que no todo el tiempo tenemos que aparentar ser valientes. Se vale sentirse vulnerable. Como dijo en su momento, este tema lo compuso pensando en un primo suyo con el que comparte una experiencia en común: el haber perdido a sus madres cuando ellos eran muy jóvenes.

Por más cliché que pueda parecer, la vida tiene claroscuros. Y si “Strong” se siente como el abrazo que necesitamos ante la adversidad, “Enjoy Your Life” es ese mensaje optimista que necesitamos alguna vez para pensar que todo va a estar bien.

Al igual que la canción anterior, “Enjoy You Life” tiene referencias autobiográficas donde Romy nos cuenta una promesa que le hizo a su mamá. “Mi madre siempre me decía ‘Disfruta tu vida'”, dice la línea principal del track que cuenta con un sample de “La Vita” de Beverly Glenn-Copeland (quien aparece en el tema “Mid Air” que da nombre al disco).

Olvidemos por un momento el regreso de The xx y disfrutemos a tres genios

Mid Air de Romy Madley-Croft por fin llegó. Con este disco, la británica nos confirma que valió la pena la espera prolongada para su debut como solista. Pero además, nos demuestra que quizá es momento de dejar que todo fluya con los proyectos solistas de cada uno de los miembros de The xx.

Jamie xx ha hecho cosas destacadas. Oliver Sim también. Y ahora, Romy hace lo propio con un material que nos recuerda porque ellos son unos genios más allá de la banda con la que alcanzaron el reconocimiento internacional.

Claro que es emocionante pensar en el regreso de The xx, que no están separados propiamente, sino en un receso indefinido. Regresarán cuando deban hacerlo, y no habría que desesperarse por ello… Así que por el momento, disfrutemos de estos tres enormes artistas, porque están entregando música increíble. Dicho esto, qué discazo nos acaba de dar Romy Madley-Croft.

