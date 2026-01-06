Lo que necesitas saber: Más que un recuerdo, Saint Motel está experimentando con nuevos sonidos en 2026 y vienen —sin olvidar las viejas canciones— a CDMX en enero.

Recuerdo estar jugando FIFA 15 cuando una canción atrapó mi oído desde la consola; era My Type de Saint Motel.

Saint Motel en 2025 // Foto: Facebook Saint Motel

Eran de Los Angeles. Apenas estaban estrenando ese sencillo después de su disco debut y, como era el mero mole en esos años, tocaban una combinación de indie, alternativo y pop que encajaba perfecto en la playlist.

Más de una década después, esa canción—junto a Cold Cold Man, de ese mismo EP— sigue siendo su éxito más escuchado en plataformas de streaming.

Sin embargo, ya sea porque les seguiste la pista en estos años o porque te asomaste a sus noticias recientes, seguro sabes Saint Motel es mucho más que un par de canciones que fueron un guamazo en 2014.

AJ Jackson, líder, compositor, cantante y tecladista de Saint Motel, habla con Sopitas.com desde su estudio en Los Angeles para contarnos cómo una banda se enfrenta al reto del tiempo.

Saint Motel en su Symphony in the Sky Tour // Foto: Facebook Saint Motel

A la longevidad, a los éxitos y a los desafíos de presentarle nuevos sonidos a su audiencia, en discos inéditos, sin olvidar las viejas canciones.

Saint Motel y los nuevos sonidos

Saint Motel cambió su forma de trabajo en este 2025. “Somos una banda históricamente lenta para estrenar discos”, se ríe Jackson.

Y es que pocos podíamos creer que la misma banda que sus últimos trabajos eran Saintmotelevision (2016) y The Original Motion Picture Soundtrack (2021) decidiera sacar un par de discos nuevos en 2025.

“Cuando hicimos ‘Symphony in the Sky’ (2025) no nos dio tiempo de terminarlo porque empezaba el tour. Entonces, cuando tuvimos unos meses libres, pensamos en hacer una versión deluxe del disco con una o dos canciones extra”, nos cuenta Jackson.

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando se dieron cuenta que habían invitado a toda su audiencia a un mundo de cuerdas y violines.

Una orquesta en vivo con cuerdas y vientos // Foto: Saint Motel en Facebook

Saint Motel estaba estrenando un sonido sinfónico, con canciones nuevas —cabe aclarar que estos discos no son versiones con orquesta de sus rolas pasadas—, sino que tenían música inédita para presentarle al mundo.“Teníamos el equivalente a todo un disco más de material así que decidimos terminar ‘Afterglow’ (2025), aprovechar que estábamos en el mundo de Symphony in the Sky porque esas canciones tenían que ser ahora o nunca”.

Y el reto de presentarlos en vivo

Hace algunos años, AJ Jackson dijo que un escenario en vivo era el mejor espacio para probar las canciones, pero pocos imaginan sus dificultades cuando se trata de un disco sinfónico, inédito, mientras estás en medio de una gira. “Necesitas una experiencia en vivo, pero exactamente eso es lo difícil”, admite Jackson.

“La gente va a los shows esperando escuchar canciones viejas, entonces puedes llevar solo un poco de música nueva antes de que las personas se amotinen”.

Además, en el camino de la gira se dieron cuenta de un detalle inesperado: los discos estaban grabados y publicados cuando notaron que había cosas que sonaban mucho mejor gracias a sus versiones en vivo.

“Con canciones como ‘Get It at Home’, cuando la empezamos a tocar en vivo nos dimos cuenta que se sienten mejor con trompetas y saxofones, pero esos sonidos no están en el disco y pienso: ‘Ojalá lo hubiéramos hecho’ En ‘Hold My Place In Heaven’, las personas empezaron a cantar los coros y suena increíble en las vocales. Lo hubiéramos intentado. Aprendes mucho tocando estas canciones en vivo y es difícil hacerlo de esa manera hoy en día, pero puedo decir que, de cara al futuro, ese es un objetivo mío: tocar las ideas en vivo mucho antes de que terminen de grabarse. Así que si estás en Los Ángeles el año que viene, tal vez podríamos pasarnos por tu fiesta o tu bar para probar algunas cosas. Tal vez no como Saint Motel pero como Satan Motel, una banda alter ego”.

En esta gira, Saint Motel ha sumado cuerdas, violines y violas al repertorio; de la misma manera que hace unos años sumaron vientos, trompetas y saxofones.

Saint Motel en vivo // Foto: Facebook Saint Motel

Y es en ese espacio de nuevos sonidos en vivo —ampliados cada vez más en su Symphony in the Sky Tour— que Saint Motel encontró un espacio para reencontrarse con sus canciones viejas. Una mezcla perfecta de los éxitos que las personas quieren escuchar, con una carta de presentación de sus proyectos recientes.

La sensación mágica de escuchar las canciones como no se habían escuchado antes

Siempre escuchamos historias de bandas que ya no quieren tocar algunos de sus éxitos o que se sienten cansados —con décadas encima— de presentar algunas canciones repetidas, pero imperdibles para sus fans, en sus sets.

Y es ahí donde los nuevos sonidos de Saint Motel juegan un papel importante para la banda de Los Angeles.

“Retomamos esas canciones con un arreglista de cuerdas y les agregamos una sinfonía. Es la canción que conocen y que sabemos que hemos estado tocando, pero de una manera nueva”.

AJ Jackson recuerda sus colaboraciones con Mariachi Los Toros, un grupo angelino que hace covers de Saint Motel en versión mexicana, a quienes han invitado a las presentaciones para darle nueva vida —con tololoche incluido— a sus canciones clásicas.

“Podríamos estar tocando cualquier canción, pero nunca envejecerá porque ese sentimiento nunca envejece” // Foto: Facebook Saint Motel

Entonces, algo así podemos esperar en esta nueva gira.

“Tenemos el violonchelo, la viola, los violines en todas las canciones que nunca lo tuvieron, como My Type, Polka Man y todas estas canciones que nunca tuvieron un elemento sinfónico. De alguna manera refresca y reinterpreta la música, pero incluso sin eso, honestamente, realmente espero que nunca lleguemos a un punto donde estemos tan hastiados en el escenario que toquemos una canción que a la gente le encanta y nos canten de regreso, y no la disfrutemos. Es la experiencia de ver eso, gente cantando contigo y trayendo ese tipo de alegría o pasión y a la gente le gusta, esa es una experiencia increíble, pase lo que pase. Así que podríamos estar tocando cualquier canción, pero nunca envejecerá porque ese sentimiento nunca envejece”.

Saint Motel en CDMX

Y bueno, si quieren echarle una oreja a estos nuevos sonidos que no solo refrescan la memoria o las viejas canciones, Saint Motel estará en México con su gira Symphony in the Sky con todos los arreglos de cuerdas y vientos.

Foto: Prensa OCESA

Será el sábado 31 de enero, en el Auditorio BB. Acá encuentran boletos.