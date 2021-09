Puro temazo: 7 grandiosos soundtracks de los videojuegos de FIFA que debes recordar

Los videojuegos de FIFA siguen marcado a diferentes generaciones con cada nueva edición que se lanza. Para muchos es el mismo juego cada año, para otros cada entrega es más innovadora y bueno, no nos meteremos en ese terreno por ahora. Lo que es cierto, es que hay un componente que ha hecho a esta franquicia destacarse otras: la música.

Y no nos dejarán mentir, queridas y queridos gamers pamboleros de hueso colorado… bajita la mano, uno disfruta escuchando las canciones que resuenan al fondo mientras exploras los menús del juego escogiendo a tu equipo. La magia sucede cuando, de repente, uno se queda de “¡Wooow! ¿Qué canción es esa?”. Entonces, no hay vuelta atrás y esa rolita genial debe parar en nuestra playlist favorita.

Pues bien, nomás por el gusto de recordar, por acá repasaremos algunos grandiosos soundtracks de los videojuegos de FIFA. En una de esas, encuentras ese temazo que no recordabas.

NOTA: El orden del listado no tiene papel en la importancia de un soundtrack sobre otro. De cada uno, recopilamos algunas de las canciones más notables.

FIFA 04

El soundtrack de Fifa 2004 es muy icónico por varias razones. Quizá, la más importante de todas es que fue el primero en incorporar una tracklist con más de 20 canciones y encima de todo, se notó que los curadores de dicha banda sonora abrieron el camino para artistas de todo el mundo.

Campechaneado (para bien), genial y variadito, en ese soundtrack tuvimos a artistas como:

The Dandy Warhols con “We Used To Be Friends”

Kasabian con “L.S.F.”

King of Leon con “Red Moon Light”

Radiohead con “Myxomatosis”,

The Stone Roses con “Fool’s Gold”

Café Tacuba con “Eo (El Sonidero)”

Vicentico con “Se despierta la ciudad”

Paul Van Dyk con “Nothing But You”

Este, sin duda, sería el comienzo de la rica historia de FIFA con soundtracks espectaculares.

FIFA 05

Al año siguiente EA Sports -la desarrolladora del videojuego- no se guardó nada y nuevamente tiraron la casa por la ventana con una banda sonora para pasarla increíble. Este soundtrack tiene la particularidad de que por primera vez, se incluyó el tema “Beautiful Goal” del DJ Paul Oakenfold, que se convirtió durante mucho tiempo en algo así como la canción oficial de los juegos de la franquicia.

El catálogo de artistas se extendió de nuevo y entre las rolitas más chidas nos encontramos con:

“Blue Monday” de New Order

“Irish Blood, English Heart” de Morrissey

“What You Need” de INXS

“Tell Her Tonight” de Franz Ferdinand

“No Roots” de Faithless

“Almada” de Nortec Collective

“Esto es lo que hay ” de Los Amigos Invisibles

Bastante interesante esta curaduría, ¿no lo creen?

FIFA 06

Una de las ventajas de estas ediciones dosmileras de FIFA es que en soundtracks como el de la edición 2006, se conjuntaron bandas geniales de la época con algunas que comenzaron su carrera a finales de los 90 y crecieron en los años posteriores. Y por supuesto, México también tuvo nuevamente su espacio.

Rolas geniales a seguir:

“Helicopter” de Bloc Party

“Black & White Town” de Doves

“Feels Just Like It Should” de Jamiroquai

“Coqueta” de Kinky

“Daft Punk Is Playing At My House” de LCD Soundsystem

“Lyla” de Oasis

“Follow My Ruin” de Röyksopp

“Be My Enemy” de The Departure.

FIFA 12

Nos brincamos algunos años más en el tiempo para recordar el soundtrack de FIFA edición 2012, juego en el que ya se comenzaba mostrar una mejoría gráfica notable en el motor de juego que marcaría la pauta para las entregas venideras… pero no andamos acá por eso.

Una de las particularidades de este soundtrack es que ya se notaba un cambio generacional importante en los artistas que podríamos considerar ‘leyendas’. Si antes teníamos como cabezas del line-up -por decirlo de alguna manera- a Oasis o New Order, en esta edición ya tomaban el protagonismo grupos como The Strokes o Kasabian. Y los talentos más nuevos, ya se hacían espacio de cara al futuro, desde luego.

Rolitas notables:

“Not In Love” de Crystal Castles con Robert Smith

“Where I’m Going” de Cut Copy

“Circles” de Digitalism

“Call It What You Want” de Foster The People

“Switchblade Smiles” de Kasabian

“Got It All” de Portugal. The Man

“Thousand Answers” de The Hives

“Machu Picchu” de The Strokes

“Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)” de The Vaccines.

Hasta tiene pinta de Corona Capital este soundtrack de FIFA.

FIFA 14

En esta edición, la participación latina ya no fue tan marcada salvo por un par de excepciones, pero no podíamos dejarla pasar pues, como la entrega anterior, había material como para conformar un buen cartel para algún festival que rifaría sin duda. ¿Quieren una probadita?

Chequen nomás las rolitas notables:

“Ratchet” de Block Party

“We Sink” de CHVRCHES (chequen nuestra entrevista con la vocalista POR ACÁ de paso)

“F For You” de Disclosure

“My Number” de Foals

“Funky Futurista” de Illya Kuryaki and the Valderramas

“Don’t Forget Who You Are” de Miles Kane

“Copy Of A” de Nine Inch Nails”

“The City” de The 1975

“Worship You” de Vampire Weekend

Puro temazo ¿sí o no?

FIFA 19

Como era de esperarse, la tendencia fue evolucionando y muchos artistas nuevos, grandes nombres de la industria musical internacional, fueron incorporándose y cada vez se diversificó más los estilos musicales. El número de bandas de rock fue disminuyendo en comparación con ediciones pasadas, pero eso no quiere decir que no hubiera temazos.

Algunas de las canciones más recordadas de este soundtrack son:

“Tribe” de Bas ft. J. Cole

“You Should See Me In A Crown” de Billie Eilish

Heaven Only Knows de Bob Moses

“Feels Like Summer” de Childish Gambino

“City Looks Pretty” de Courtney Barnett

“Another Level” de Crystal Fighter

“Sorcererz” de Gorillaz

“Beat 54” de Jungle

“Play God” de Sam Fender”

FIFA 2021 y el inicio de los playlist extendidos

Para quienes quizá no lo recuerden, a partir de 2020 EA Sports integró el modo de juego Volta, que es algo así como una modalidad para echar la reta callejera o en escenarios menos convencionales que un estadio de fútbol profesional. A partir de ello, la desarrolladora hace una doble curaduría con soundtracks para FIFA y otro exclusivo para Volta.

En ese sentido, el mejor sountrack bajo esta nueva entrega podríamos decir que es el de FIFA 2021 con canciones destacadas como:

“Stop This Flame” de Celeste

“Aloha” de Carlos Sadness con Bomba Stereo

“Trouble Coming” de Royal Blood

“Love Is Religion” de Dua Lipa

“Is It True” de Tame Impala

“Heat Waves” de Glass Animals.

DENTRO DEL MODO VOLTA, LAS IMPREDIBLES SON:

“Energy” de Disclosure

“The Difference” de Flume con Toro & Moi

“Ballie” de Idris Elba (sí, el actor tiene su rola en FIFA)

“Blue World” de Mac Miller

“Poison” de The Prodigy

“Listen To Their No” de Underworld

Por supuesto, estas son solo algunas canciones, pero la playlist -que puedes escuchar entera POR ACÁ– es más enorme y genial.

Ya que andamos en esas, acá te dejamos el recién anunciado soundtrack para FIFA 22 con rolas de The Chemical Brothers Jungle, CHVRCHES, Inhaler, Girl in Red, Little Simz, My Morning Jacket, Polo & Pan y Sam Fender y todos los detalles.