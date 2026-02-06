Lo que necesitas saber: Te dejamos 5 datos sobre 'Tenterhooks', el nuevo disco de Silversun Pickups, que regresan tran 4 años de su más reciente, 'Physical Thrills'.

Silversun Pickups regresó hoy con nuevo disco, tras 4 años de su más reciente, Physical Thrills. Con 10 rolitas nuevas, nos presentan Tenterhooks, su séptimo LP de estudio. Te dejamos 5 datos sobre Tenterhooks, el nuevo disco del cuarteto angelino.

5 datos para entrarle a ‘Tenterhooks’

‘Tenterhooks’ es la declaración de un estado emocional que todos conocemos

Con Tenterhooks, Silversun Pickups entrega un disco que se entiende mejor desde lo que la propia banda planteó en su comunicado oficial de lanzamiento, donde dejan claro que este álbum nace desde la tensión emocional, la paciencia y un proceso menos apresurado que en trabajos anteriores.

Silversun Pickups define el espíritu del disco alrededor de la sensación de estar en suspenso, de vivir con ansiedad y expectativa constante. Tenterhooks significa esa preocupación o nerviosismo por lo que va a suceder, “estar en ascuas”, y las letras lo reflejan.

El disco parte de eso pero además añade a la sensación: las rolas tienen construcciones pacientes, no entran luego luego al clímax, hay muchos temas se construyan lentamente, con crescendos prolongados y sin prisa aparente. El concepto del título es una declaración, la base fundamental sobre la que se construyen canciones que se sienten

‘Tenterhooks’ es resultado de un proceso más paciente y menos reactivo

La banda subrayó desde el lanzamiento que Tenterhooks fue trabajado sin la presión de “competir” con sus discos más populares. La prioridad fue dejar que las canciones maduraran, incluso si eso implicaba avanzar más lento. La mayoría de sus discos tienen un espacio entre ellos de 2 o 3 años, y este empata con Widow’s Needs (2019) como el disco con más tiempo respecto del anterior.

Esa decisión se refleja en un álbum que no persigue el single inmediato, sino una experiencia completa, pensada para escucharse con calma y en orden. La escucha del disco en orden sí es más recompensante que escuchar rolas al azar. El clímax llega en “Interrobang”: de vuelta al guitar rock de riffs y distorsión, el mensaje es sacudirse la incertidumbre en la vida y las dudas propias. Es un rolón que te sube el ánimo y que en más de 5 minutos construye coros potentes, un puente espectacular y un solo de guitarra impecable, presumiendo la producción de Butch Vig.

Butch Vig repite en la producción, menos saturada y más atmosférica

El disco buscó claridad sonora y separación de capas, lo que logran junto a su productor aliado que repite en producción con Silversun Pickups por tercera vez, Butch Vig (Nirvana, Garbage). Aunque las guitarras siguen siendo centrales, aquí se privilegia que cada elemento tenga su propio espacio dentro de la mezcla, el sonido es equilibrado y cada elemento se aprecia sin perderse en el fondo.

Tenterhooks tiene un sonido menos saturado que en discos pasados, más atmosférico pero igual de envolvente, donde los silencios y las texturas tienen tanto peso como los riffs. Y nos encanta.

Letras escritas desde la incertidumbre, hacia la esperanza

A nivel lírico, es evidente que las canciones se escribieron desde momentos de duda y fragilidad emocional. No hay resoluciones claras ni mensajes cerrados, es un disco que te deja con más dudas que certezas después de escucharlo. Brian Aubert logra mover fibras sensibles sobre la experiencia humana, para muestra, la idea central del disco en letra: “I don’t care about these inner visions, take away these shaky tenterhooks”.

Las letras funcionan como reflejos de ese estado mental: pensamientos circulares, emociones contenidas y una sensación constante de incomodidad, alineada con el concepto general del disco.

Canciones destacadas de ‘Tenterhooks’

La primera rola que conocimos de este disco fue “The Wreckage”, como primer adelanto del disco, la banda dijo que era una síntesis del sonido y el mood de Tenterhooks. A partir de ahí, temas como “New Wave” y “Au Revoir Reservoir” refuerzan la mezcla de tensión sostenida y construcción.

Son canciones que funcionan menos como hits aislados y más como piezas fundamentales dentro del recorrido completo del álbum. El clímax es “Interrobang”, de dónde sale el título del disco.

“Long Gone” y “Running Out of Sounds” también muestran un rango de Silversun Pickups: una rola más acústica y una balada que mantienen el tono ansioso y atmósferico que le dan dinámica al disco funcionan bien para darle variedad al guitar rock.

Tenterhooks es un disco pensado desde el proceso y la emoción, no desde la prisa. Silversun Pickups está de gira por Estados Unidos hasta mayo, esperemos se den una vuelta por nuestro país pronto. El lanzamiento de Tenterhooks vino acompañado de formatos físicos y demás mercancía que pueden conseguir por acá.